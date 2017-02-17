Защита персональных данных: летом начнутся большие штрафы

Защита персональных данных остаётся одной из важнейших задач, стоящих перед юридическими лицами в России. При этом требования ФЗ-152 регулярно дополняются и уточняются, — вынуждая предприятия постоянно «держать руку на пульсе». В частности, с 1 июля 2017 года вступают в силу изменения кодекса об административных правонарушениях в части защиты персональных данных. Согласно им, Роскомнадзор сможет наказывать операторов ПДн за схожие нарушения ФЗ-152 только один раз, — однако, если компания нарушила сразу несколько статей КоАП, то даже в ходе одной проверки ей может быть выписано 7 штрафов на сумму до 290 000 рублей! Подробнее о новых аспектах закона «О персональных данных» на ростовской конференции «Код ИБ» рассказал директор ООО «РЭАЦ «Эксперт» Николай Мисник.

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Россияне всё чаще обращаются в Роскомнадзор по вопросам защиты персональных данных



По словам топ-менеджера, на протяжении последних лет россияне всё чаще жалуются в Роскомнадзор на нарушение закона «О персональных данных». В прошлом году, к примеру, к регулятору поступила 31 тысяча жалоб. В большинстве случаев это связано с попытками защититься от коллекторов, навязчивой рекламы по телефону и SMS, а также незаконного разглашения соответствующей информации. При этом нарушителями, по итогам проверок, оказываются не только коммерческие предприятия, но и органы власти, больницы, а также интернет-компании.



Хотя в последнем случае, по словам г-на Мисника, не всё столь однозначно. Дело в том, что персональные данные, опубликованные в соцсетях, относятся к категории общедоступных и тот факт, что они соответствуют реальным людям, ещё нужно доказать в суде. Действительно, «фейковых» аккаунтов становится всё больше! Эти нюансы позволяют, к примеру, некоторым службам контекстной рекламы активно использовать их в своей работе (или, как минимум, заявлять о такой возможности).



(Впрочем, российские законодатели рано или поздно также обратятся к проблеме вездесущих «куков», как это было сделано в Европе — БЗ)



Суммарные штрафы за нарушение ФЗ-152 могут составить почти 300 000 рублей



Но вернёмся к насущным проблемам российских предприятий. В качестве примера Николай Мисник привел банки, требующие, чтобы заемщики, при оформлении заявки на кредит, указывали персональные данные своих родственников. По его словам, такие действия противоречат законодательству, если ПДн этих третьих лиц будут обрабатываться банком без их согласий.



Часто в организациях не могут разобраться, нужно ли отвечать банку, если он звонит в организацию и спрашивает о конкретном работнике. Законом и Трудовым Кодексам установлен порядок, когда сообщение третьим лицам информации о работнике разрешается только с его письменного согласия. Фактически, на такой звонок без согласия работника нельзя давать ответы.



С одной стороны, проверяющим органам будет тяжело установить факт такого нарушения, но оно может проявиться, если работник пожалуется в Роскомнадзор. Тогда штраф может быть наложен и на эту организацию и на должностное лицо допустившее нарушение (исключение составляют лишь запросы прокуратуры, МВД и другие, установленные законом случаи).



Что же касается новых штрафов, то согласно ФЗ-13 от 7 февраля 2017 года, в КоАП были внесены 7 различных составов нарушений — от обработки ПДн в случаях, не предусмотренных законодательством, до невыполнения требований об обезличивании соответствующей информации.



Каждый из них предусматривает санкции как для должностных лиц, так и в целом для предприятий. Причём по каждому пункту статьи Роскомнадзор может накладывать отдельный штраф.



Помимо этого, с 1 июля надзорное ведомство по факту выявленных нарушений сможет напрямую обращаться в суд, — минуя прокуратуру. Тем самым, повысится оперативность рассмотрения соответствующих административных дел и привлечения виновных к ответственности. Что происходит после решения суда, понятно каждому руководителю: с расчётного счета автоматически спишут соответствующую сумму.



Что делать предприятиям? Еще раз взвесить ситуацию с персональными данными, и, при отсутствии собственных опытных специалистов в данной сфере, обратиться к фирмам-экспертам. Кстати, значительный объём работ обычно приходится даже не на техническую составляющую, а на приведение соответствующей документации в порядок.