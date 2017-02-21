В офисах «Ростелекома» появилась «Кнопка жизни»

Самое дорогое, что есть в этом мире — человеческая жизнь, особенно если речь идёт о жизни близкого человека!.. Но иногда, чтобы её сохранить, нужно проявить особую заботу. Пожилые граждане, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями или при восстановлении после операции должны быть под присмотром. Однако обеспечить его «в режиме 24x7x365», как правило, бывает не под силу даже самым заботливым родственникам. Не говоря уже за одиноких людей... И здесь на помощь приходит уникальный проект «Кнопка жизни», предлагающий GPS-трекеры со встроенной кнопкой SOS. Продажа данных устройств уже началась в отдельных центрах продаж и обслуживания Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» — и это очень хорошая новость!
По информации TechnoDrive, приобрести часы-GPS-трекер «Кнопка жизни» можно в ряде офисов «Ростелекома» на территории Ростова и области. При этом зона обслуживания данного устройства охватывает всю Россию!.. Всё, что надо сделать для вызова помощи, — это нажать специальную клавишу на корпусе гаджета. После этого устройство моментально связывается с оператором круглосуточного call-центра, который определяет причину вызова и местоположение абонента — и направляет к нему службы помощи (скорую помощь, полицию, МЧС и так далее).
Более того, специалисты call-центра «Кнопка жизни» имеют медицинское образование, что позволяет им оказывать консультационную помощь ещё до прибытия врачей скорой помощи.
«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни, — отмечает Марина Бибикова, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". Для нас очень важно, что в офисах "Ростелекома" появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи».
Помимо медицинской поддержки, сервис «Кнопка жизни» предусматривает отправку родственникам отчётов о перемещении человека, — и тревожных сигналов в случае происшествий. Таким образом, при неприятностях на место прибудут не только экстренные службы, но и близкие люди. Ведь геолокация в данном сервисе позволяет определить координаты человека с точностью до 10 метров.
Таким образом, в ассортименте «Ростелекома», — помимо множества удобных, выгодных, доступных и социально-значимых проектов, — появилась ещё одна услуга, помогающая заботиться о жизни и здоровье близких людей с помощью современных ИТ-технологий.
Жизнь инвалидов по зрению нельзя назвать лёгкой, — ведь то, что очевидно для зрячих людей, представляет серьёзную проблему для слабовидящих и слепых ростовчан. Например, проезд в городском транспорте. Там важно не только понять, что прибыл именно ваш рейс, — но ещё и найти вход, занять место в салоне и не пропустить свою остановку. Впрочем, эти проблемы постепенно решаются, благодаря системе «Говорящий город». Этот проект, реализуемый в Ростове-на-Дону, уже сделал более комфортными подземный переход и остановочные комплексы на пересечении пр. Буденовского и ул. Станиславского, — а также автобусы, следующие по маршруту №16 «Всероссийское общество слепых — Центральный рынок».
Одним из ключевых преимуществ Интернета является его демократичность. Здесь можно высказывать свои взгляды, быть свободным от условностей и предрассудков. Однако свобода отнюдь не означает вседозволенность и безнаказанность! Особенно, когда речь идёт об особо опасных преступлениях, — таких как распространение наркотиков. Рассчитывая на анонимность, некоторые пользователи Сети создают настоящие интернет-магазины смертельного зелья. Они собирают заказы в режиме онлайн, используют платёжные терминалы для приёма оплаты, размещают «закладки» в неприметных местах, сообщают о них клиенту по SMS или через мессенджеры... и оказываются за решёткой… О некоторых из подобных случаев, произошедших за последние дни, читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
Не секрет, что с возрастом у многих людей меняются интересы и мировоззрение. Однако есть темы по-настоящему объединяющие поколения. Одна из них, без сомнения, — отечественная космонавтика!.. Легендарная королёвская «семёрка», до сих пор верно служащая России, подвиги Гагарина и Леонова, а также современные спутниковые технологии — всё это звенья единой цепи, создающей славу нашей страны. Поэтому интерес к космосу столь велик!
На этой неделе компания «Ростелеком» и дирекция премии «Серебряный Лучник — Юг» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, национальный оператор в четвёртый раз подряд выступит телекоммуникационным партнёром престижного состязания экспертов по пиару. В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит организаторам и участникам «Серебряного Лучника» бесплатный и быстрый Wi-Fi-доступ в Интернет — а также наградит ценными призами победителей конкурса.
Несмотря на то, что с 1 января 2017 года страховые компании РФ обязаны оформлять полисы ОСАГО онлайн, автовладельцы порой сталкиваются с «неполадками» на сайтах страховщиков. Из-за них оформить страховку становится затруднительно, а порой — вообще невозможно... В связи с этим, ГИБДД Ростовской области и Центральный банк РФ разъясняют гражданам их права — и рекомендуют не «спускать на тормозах» подобные случаи. В частности, если оформить полис онлайн в течение 30 минут не получилось, необходимо обязательно сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России и Российский союз автостраховщиков. О том, как добиться справедливости, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!