В офисах «Ростелекома» появилась «Кнопка жизни»

Самое дорогое, что есть в этом мире — человеческая жизнь, особенно если речь идёт о жизни близкого человека!.. Но иногда, чтобы её сохранить, нужно проявить особую заботу. Пожилые граждане, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями или при восстановлении после операции должны быть под присмотром. Однако обеспечить его «в режиме 24x7x365», как правило, бывает не под силу даже самым заботливым родственникам. Не говоря уже за одиноких людей... И здесь на помощь приходит уникальный проект «Кнопка жизни», предлагающий GPS-трекеры со встроенной кнопкой SOS. Продажа данных устройств уже началась в отдельных центрах продаж и обслуживания Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» — и это очень хорошая новость!

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По информации TechnoDrive, приобрести часы-GPS-трекер «Кнопка жизни» можно в ряде офисов «Ростелекома» на территории Ростова и области. При этом зона обслуживания данного устройства охватывает всю Россию!.. Всё, что надо сделать для вызова помощи, — это нажать специальную клавишу на корпусе гаджета. После этого устройство моментально связывается с оператором круглосуточного call-центра, который определяет причину вызова и местоположение абонента — и направляет к нему службы помощи (скорую помощь, полицию, МЧС и так далее).



Более того, специалисты call-центра «Кнопка жизни» имеют медицинское образование, что позволяет им оказывать консультационную помощь ещё до прибытия врачей скорой помощи.



«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни, — отмечает Марина Бибикова, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". Для нас очень важно, что в офисах "Ростелекома" появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи».



Помимо медицинской поддержки, сервис «Кнопка жизни» предусматривает отправку родственникам отчётов о перемещении человека, — и тревожных сигналов в случае происшествий. Таким образом, при неприятностях на место прибудут не только экстренные службы, но и близкие люди. Ведь геолокация в данном сервисе позволяет определить координаты человека с точностью до 10 метров.



Таким образом, в ассортименте «Ростелекома», — помимо множества удобных, выгодных, доступных и социально-значимых проектов, — появилась ещё одна услуга, помогающая заботиться о жизни и здоровье близких людей с помощью современных ИТ-технологий.