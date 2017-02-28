Телефонные мошенники «имитировали ДТП», но их задержали
Самой опасной угрозой для владельцев мобильных телефонов являются отнюдь не вирусы. Ведь от «электронной заразы» можно защититься с помощью специальных программ, регулярно обновляющих сигнатуры угроз*. Гораздо сложнее не попасть на удочку телефонных мошенников, постоянно совершенствующих приёмы «социального инжиниринга». Выигрыши в различных лотереях, «заблокированные» банковские карты, — и, конечно, «родственники, попавшие в беду», — вот лишь некоторые из множества приёмов, используемых преступниками. При этом они используют эффект неожиданности, создают искусственный цейтнот и не дают жертве возможности спокойно осмыслить происходящее. Именно таких преступников недавно задержали сотрудники ростовской полиции, причём для проведения операции пришлось прибегнуть к помощи бойцов СОБР.
По информации МВД России, преступники из Волгограда «промышляли» телефонным мошенничеством на территории Ростовской области. Для этого они звонили гражданам донского края, представлялись сотрудниками ГИБДД и сообщали, что их родственник задержан за правонарушение. При этом за освобождение его от административной ответственности они требовали «выкуп».
Перевести деньги предлагалось на банковскую карту. Причём, застигнутые врасплох ростовчане, перевели преступникам в общей сложности 170 тысяч рублей. И это уже доказанные факты по 9 случаям мошенничества. На самом же деле, пострадавших может оказаться значительно больше, ведь у подобных злоумышленников обычно большой опыт в телефонных аферах. А их «работа» в других регионах, — и отсутствие личных контактов с пострадавшими, — затрудняет расследование преступлений.
Тем не менее, обманщикам не удалось воспользоваться добычей — и при силовой поддержке волгоградского СОБР они были задержаны ростовской полицией на территории Волгограда. При личном досмотре у преступников изъяли мобильные телефоны, с помощью которых совершались звонки потерпевшим, — а также ту самую банковскую карту, на которую граждане переводили денежные средства.
Теперь дожидаться суда они будут под стражей в Ростовской области. А отвечать им придётся как минимум по девяти преступлениям, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ.
Но как защитить от подобных фактов себя и близких?.. Универсальных рекомендаций на эту тему не так много, но они есть! Прежде всего, в любых даже самых неожиданных ситуациях нужно сохранять спокойствие и полагаться только на здравый смысл. И если вы проинформированы заранее, у вас это получится!
Внимательно изучите памятку МВД, распечатайте её и передайте своим родственникам — особенно пожилым людям.
Если вы живёте в Ростовской области, и вам внезапно позвонили за много тысяч километров, скажем, откуда-то с северо-востока РФ — это мошенники.
Более того, нужно учесть, что если звонок с номера вашего родственника кажется вам подозрительным, не стесняйтесь спросить его о вещах известных только вам двоим. Возможно телефон вашего родственника только что украли и решили использовать для обмана.
И, наконец, помните, что если вам сообщают о ДТП «с участием близкого родственника», о блокировке карты, выигрыше в лотерее, о которой вы не знаете — или вдруг поздравляют с праздником из другого конца России, где у вас нет друзей, — это определённо мошенничество.
* — Также рекомендуется выбирать и ставить только те мобильные приложения, которые требуют как можно меньше привилегий
Широкое использование пластиковых карт открывает новые возможности для покупателей, торговых предприятий, банков... и преступников. «Продвинутые» злоумышленники всё чаще предпочитают подделывать не деньги, а «пластик», по которому можно получить наличные в ближайшем банкомате. А те, кто привык играть по крупному, нацеливаются на всё содержимое банкоматов, — используя для этого уже не газосварку, а высокотехнологичное оборудование. Впрочем, подобные ухищрения не помогают преступникам избежать наказания и приводят их к закономерному финалу. Подробнее об «айтишниках с большой дороги» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
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