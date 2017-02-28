Телефонные мошенники «имитировали ДТП», но их задержали

Самой опасной угрозой для владельцев мобильных телефонов являются отнюдь не вирусы. Ведь от «электронной заразы» можно защититься с помощью специальных программ, регулярно обновляющих сигнатуры угроз*. Гораздо сложнее не попасть на удочку телефонных мошенников, постоянно совершенствующих приёмы «социального инжиниринга». Выигрыши в различных лотереях, «заблокированные» банковские карты, — и, конечно, «родственники, попавшие в беду», — вот лишь некоторые из множества приёмов, используемых преступниками. При этом они используют эффект неожиданности, создают искусственный цейтнот и не дают жертве возможности спокойно осмыслить происходящее. Именно таких преступников недавно задержали сотрудники ростовской полиции, причём для проведения операции пришлось прибегнуть к помощи бойцов СОБР.

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По информации МВД России, преступники из Волгограда «промышляли» телефонным мошенничеством на территории Ростовской области. Для этого они звонили гражданам донского края, представлялись сотрудниками ГИБДД и сообщали, что их родственник задержан за правонарушение. При этом за освобождение его от административной ответственности они требовали «выкуп».



Перевести деньги предлагалось на банковскую карту. Причём, застигнутые врасплох ростовчане, перевели преступникам в общей сложности 170 тысяч рублей. И это уже доказанные факты по 9 случаям мошенничества. На самом же деле, пострадавших может оказаться значительно больше, ведь у подобных злоумышленников обычно большой опыт в телефонных аферах. А их «работа» в других регионах, — и отсутствие личных контактов с пострадавшими, — затрудняет расследование преступлений.



Тем не менее, обманщикам не удалось воспользоваться добычей — и при силовой поддержке волгоградского СОБР они были задержаны ростовской полицией на территории Волгограда. При личном досмотре у преступников изъяли мобильные телефоны, с помощью которых совершались звонки потерпевшим, — а также ту самую банковскую карту, на которую граждане переводили денежные средства.



Теперь дожидаться суда они будут под стражей в Ростовской области. А отвечать им придётся как минимум по девяти преступлениям, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ.



Но как защитить от подобных фактов себя и близких?.. Универсальных рекомендаций на эту тему не так много, но они есть! Прежде всего, в любых даже самых неожиданных ситуациях нужно сохранять спокойствие и полагаться только на здравый смысл. И если вы проинформированы заранее, у вас это получится!



Внимательно изучите памятку МВД, распечатайте её и передайте своим родственникам — особенно пожилым людям.



Категорически не доверяйте любой информации, полученной с неизвестных номеров (кстати, узнать откуда именно вам позвонили или прислали смс можно на официальном сайте оператора МТТ).



Если вы живёте в Ростовской области, и вам внезапно позвонили за много тысяч километров, скажем, откуда-то с северо-востока РФ — это мошенники.



Более того, нужно учесть, что если звонок с номера вашего родственника кажется вам подозрительным, не стесняйтесь спросить его о вещах известных только вам двоим. Возможно телефон вашего родственника только что украли и решили использовать для обмана.



И, наконец, помните, что если вам сообщают о ДТП «с участием близкого родственника», о блокировке карты, выигрыше в лотерее, о которой вы не знаете — или вдруг поздравляют с праздником из другого конца России, где у вас нет друзей, — это определённо мошенничество.



* — Также рекомендуется выбирать и ставить только те мобильные приложения, которые требуют как можно меньше привилегий