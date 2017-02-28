«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

Мужской праздник, 23 февраля, остался позади — однако сильная половина человечества продолжает получать подарки!.. Одним из них стала акция «Больше футбола», подготовленная компанией «Ростелеком». По её условиям зрители «Интерактивного ТВ», подключившие телеканал «Наш футбол» до 6 марта, могут смотреть его бесплатно до середины месяца. Таким образом, промо-период захватывает и увлекательные матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 года! Чтобы увидеть их в формате HD, достаточно оставить заявку по бесплатному и круглосуточному телефону «Ростелекома», — после чего подключить пакет «Наш футбол» наиболее удобным способом.

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Воспользоваться условиями акции «Больше футбола» могут физические лица, у которых в этом году не был подключён пакет телеканалов «Наш футбол» от «Интерактивного ТВ» или пакет «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Также новое предложение «Ростелекома» распространяется на новых абонентов «Интерактивного ТВ», — если они успеют подать заявку в период до 6 марта включительно и активируют пакет «Наш футбол» в дополнение к основному пакету.



Во всех перечисленных случаях пакет «Наш фубол» будет предоставляться зрителям «Ростелекома» совершенно бесплатно до 15 марта. После этого ежемесячная оплата за использование данного пакета составит 219 рублей.



«Что может быть лучшим подарком к 23 февраля мужчинам-любителям футбола, чем подписка на любимые спортивные каналы? Возможность не пропустить ни одного матча, смотреть их в формате высокой чёткости и пережить яркие эмоции болельщика с "эффектом присутствия" на стадионе — это незабываемо. "Ростелеком" решил сделать всем футбольным фанатам именно такой подарок» — комментирует условия акции заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Анна Роднова.



Напомним, что «Наш Футбол» — это обзоры, аналитические передачи и авторские программы, в которых лучшие спортивные комментаторы разбирают матчи, тренерские замыслы, и спорные эпизоды. Только на канале «Наш Футбол» зрители смогут стать свидетелями всех 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире в отличном цифровом качестве, увидеть все голы, все схватки лучших атлетов и тренеров и с удовольствием поболеть за любимую команду.



Канал транслируется в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на 608 кнопке. При этом зрителям доступны как SD, так и HD версия телеканала. Приятного просмотра!