«Служба-112» и полиция спасают жизни в Интернете

Информационные технологии делают нашу жизнь комфортной и безопасной. В частности, IT помогают полицейским предотвращать распространение наркотиков методом «закладок». А своевременное обращение в «Службу-112» может удержать подростка от суицида и изобличить создателей «групп смерти» в социальных сетях. Кроме того, благодаря геолокации, спасатели успешно спасают заблудившихся сельчан и оказывают поддержку зарубежным гражданам. Подробнее об этих и других плюсах информационных технологий читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
Начнём с операции МВД по задержанию интернет-наркодилеров в Ростове. Причём речь идёт не об отдельных преступниках, распространявших небольшие «дозы», а о преступной группе, работавшей по-крупному. В неё входили десять жителей Ростовской области и Краснодарского края, занимавшиеся оптовыми поставками смертельных порошков.
При задержании у одного из участников банды в автомобиле было обнаружено почти 40 кг (!) синтетических наркотиков, — которые преступники собирались распространять с помощью «закладок». Для поиска распространителей наркодилеры активно использовали Интернет, что помогло полиции выйти на след злоумышленников и пресечь их опасный «бизнес».
Впрочем, распространение наркотиков онлайн — не единственная проблема, с которой приходится бороться в Интернете. Не менее серьёзный риск представляют так называемые «группы смерти» в социальных сетях и смертельная (в буквальном смысле!) «игра» «Синий Кит», подталкивающая подростков к суициду в соцсетях.
При этом противостоять этой заразе приходится не только правоохранителям и администраторам интеренет-сайтов, но и родственникам потенциальных жертв. И здесь близким важно быть начеку!
В частности, недавнее обращение в «Службу-112» юной ростовчанки позволило предотвратить такое преступление. По данным Правительства Ростовской области, девушка нашла в портфеле 14-летнего брата верёвку, похожую на удавку (и обратила внимание на некоторые другие признаки), — и обратилась за помощью.
Благодаря профессионализму сотрудницы call-центра, к диалогу были оперативно подключены сотрудники полиции и экстренного телефона доверия, — что позволило разрешить ситуацию.
И это лишь один из множества случаев, когда «Служба-112» использует информационные технологии для спасения граждан. В частности, благодаря функции геолокации, специалистам call-центра МЧС удалось определить координаты мужчины, заблудившегося в полях на границе Ростовской и Волгоградской областей. После поступления от него тревожного звонка, спасатели были отправлены на помощь — и вскоре мужчина был доставлен домой.
Отметим, что высокотехнологичное оборудование, установленное в call-центре «Службы-112» позволяет анализировать поступившую информацию, автоматически восстанавливать прерванное соединение, регистрировать все входящие и исходящие вызовы, — и определять координаты сотового телефона звонящего, даже если аппарат не оснащён навигатором. Более того, для звонящих на единый номер спасения 112 может быть организована конференция с привлечением, например, психолога, — а также осуществлена обработка вызова на иностранных языках.
Самой опасной угрозой для владельцев мобильных телефонов являются отнюдь не вирусы. Ведь от «электронной заразы» можно защититься с помощью специальных программ, регулярно обновляющих сигнатуры угроз*. Гораздо сложнее не попасть на удочку телефонных мошенников, постоянно совершенствующих приёмы «социального инжиниринга». Выигрыши в различных лотереях, «заблокированные» банковские карты, — и, конечно, «родственники, попавшие в беду», — вот лишь некоторые из множества приёмов, используемых преступниками. При этом они используют эффект неожиданности, создают искусственный цейтнот и не дают жертве возможности спокойно осмыслить происходящее. Именно таких преступников недавно задержали сотрудники ростовской полиции, причём для проведения операции пришлось прибегнуть к помощи бойцов СОБР.
Широкое использование пластиковых карт открывает новые возможности для покупателей, торговых предприятий, банков... и преступников. «Продвинутые» злоумышленники всё чаще предпочитают подделывать не деньги, а «пластик», по которому можно получить наличные в ближайшем банкомате. А те, кто привык играть по крупному, нацеливаются на всё содержимое банкоматов, — используя для этого уже не газосварку, а высокотехнологичное оборудование. Впрочем, подобные ухищрения не помогают преступникам избежать наказания и приводят их к закономерному финалу. Подробнее об «айтишниках с большой дороги» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
«Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.
Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
Общаясь с противоположным полом, мы часто проявляем как авантюрные способности, так и наивность. Это можно объяснить теорией эволюции (для успеха нужно быть решительными и не слишком недоверчивыми), а также воздействием массовой культуры, воспевающей романтику. Масла в огонь подливает и Интернет, с его «анонимностью» и «вседозволенностью»... где перспектива быстрых знакомств порождает не только искренние анкеты от добросовестных пользователей, но и «электронных шантажистов». И это не первый подобный случай в Ростовской области.