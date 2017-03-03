«Служба-112» и полиция спасают жизни в Интернете

Информационные технологии делают нашу жизнь комфортной и безопасной. В частности, IT помогают полицейским предотвращать распространение наркотиков методом «закладок». А своевременное обращение в «Службу-112» может удержать подростка от суицида и изобличить создателей «групп смерти» в социальных сетях. Кроме того, благодаря геолокации, спасатели успешно спасают заблудившихся сельчан и оказывают поддержку зарубежным гражданам. Подробнее об этих и других плюсах информационных технологий читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».

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Начнём с операции МВД по задержанию интернет-наркодилеров в Ростове. Причём речь идёт не об отдельных преступниках, распространявших небольшие «дозы», а о преступной группе, работавшей по-крупному. В неё входили десять жителей Ростовской области и Краснодарского края, занимавшиеся оптовыми поставками смертельных порошков.



При задержании у одного из участников банды в автомобиле было обнаружено почти 40 кг (!) синтетических наркотиков, — которые преступники собирались распространять с помощью «закладок». Для поиска распространителей наркодилеры активно использовали Интернет, что помогло полиции выйти на след злоумышленников и пресечь их опасный «бизнес».



Впрочем, распространение наркотиков онлайн — не единственная проблема, с которой приходится бороться в Интернете. Не менее серьёзный риск представляют так называемые «группы смерти» в социальных сетях и смертельная (в буквальном смысле!) «игра» «Синий Кит», подталкивающая подростков к суициду в соцсетях.



При этом противостоять этой заразе приходится не только правоохранителям и администраторам интеренет-сайтов, но и родственникам потенциальных жертв. И здесь близким важно быть начеку!



В частности, недавнее обращение в «Службу-112» юной ростовчанки позволило предотвратить такое преступление. По данным Правительства Ростовской области, девушка нашла в портфеле 14-летнего брата верёвку, похожую на удавку (и обратила внимание на некоторые другие признаки), — и обратилась за помощью.



Благодаря профессионализму сотрудницы call-центра, к диалогу были оперативно подключены сотрудники полиции и экстренного телефона доверия, — что позволило разрешить ситуацию.



И это лишь один из множества случаев, когда «Служба-112» использует информационные технологии для спасения граждан. В частности, благодаря функции геолокации, специалистам call-центра МЧС удалось определить координаты мужчины, заблудившегося в полях на границе Ростовской и Волгоградской областей. После поступления от него тревожного звонка, спасатели были отправлены на помощь — и вскоре мужчина был доставлен домой.



Отметим, что высокотехнологичное оборудование, установленное в call-центре «Службы-112» позволяет анализировать поступившую информацию, автоматически восстанавливать прерванное соединение, регистрировать все входящие и исходящие вызовы, — и определять координаты сотового телефона звонящего, даже если аппарат не оснащён навигатором. Более того, для звонящих на единый номер спасения 112 может быть организована конференция с привлечением, например, психолога, — а также осуществлена обработка вызова на иностранных языках.



Не стесняйтесь обращаться к спасателям, если на то есть основания — и контролируйте то, чем занимаются ваши дети в Интернете.