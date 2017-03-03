Суперскидка: 4G Интернет плюс «оптика» в Ростове

Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!

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4G «Ростелекома» даёт право на особую скидку



По условиям акции «Два Интернета», абоненты, подключившие сотовую связь «Ростелекома», получают 50% скидку на оплату услуги «Домашний Интернет». По истечении данного периода размер скидки будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты мобильной связи. Если она составит более 500 рублей, «Домашний Интернет» по-прежнему будет предоставляться за полцены. А при меньших суммах дисконт составит 10% или 25%, в зависимости от расходов на сотовую связь.



Важно отметить, что при расчёте скидки за «Домашний Интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счёту услуги «Домашний Интернет» (в этом случае приятным бонусом станет возможность оплаты всех телеком-услуг одним платежом — ред.).



Причём это условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего Интернета», участвующие в акции.



«"Ростелеком" предлагает отличное решение для семейного бюджета. Чем больше услуг от нашей компании использует семья, тем больше экономия, — отмечается в официальном пресс-релизе компании. — Акция "Два Интернета" стартует в первый весенний день, когда хочется подумать и об обновлении гардероба, и о дачном сезоне, и о предстоящем отпуске. Новая федеральная акция поможет подготовиться семейному бюджету. Привычные домашние услуги теперь можно буквально взять с собой — в дорогу или на дачу. Например, пользоваться качественным доступом в Интернет как дома, так и за пределами квартиры».



Помимо этого, дополнительные преимущества доступны абонентам, использующим, наряду с «Домашним Интернетом», сервисы «Интерактивное ТВ» и услуги стационарной телефонии. Эти клиенты «Ростелекома» также могут получать скидки на предоставление в пользование абонентской линии в зависимости от суммы оплаты мобильных услуг. А ещё звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей!..



Однако желающим воспользоваться выгодным предложением стоит поторопиться!.. Ведь заявки на участие в акции «Два Интернета» принимаются только до 31 мая 2017 года.



Стать участником акции очень просто: можно оставить заявку на сайте, позвонить на бесплатный круглосуточный номер (800) 100-0-800 — или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».