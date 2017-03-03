Суперскидка: 4G Интернет плюс «оптика» в Ростове

Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
По условиям акции «Два Интернета», абоненты, подключившие сотовую связь «Ростелекома», получают 50% скидку на оплату услуги «Домашний Интернет». По истечении данного периода размер скидки будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты мобильной связи. Если она составит более 500 рублей, «Домашний Интернет» по-прежнему будет предоставляться за полцены. А при меньших суммах дисконт составит 10% или 25%, в зависимости от расходов на сотовую связь.
Важно отметить, что при расчёте скидки за «Домашний Интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счёту услуги «Домашний Интернет» (в этом случае приятным бонусом станет возможность оплаты всех телеком-услуг одним платежом — ред.).
Причём это условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего Интернета», участвующие в акции.
«"Ростелеком" предлагает отличное решение для семейного бюджета. Чем больше услуг от нашей компании использует семья, тем больше экономия, — отмечается в официальном пресс-релизе компании. — Акция "Два Интернета" стартует в первый весенний день, когда хочется подумать и об обновлении гардероба, и о дачном сезоне, и о предстоящем отпуске. Новая федеральная акция поможет подготовиться семейному бюджету. Привычные домашние услуги теперь можно буквально взять с собой — в дорогу или на дачу. Например, пользоваться качественным доступом в Интернет как дома, так и за пределами квартиры».
Помимо этого, дополнительные преимущества доступны абонентам, использующим, наряду с «Домашним Интернетом», сервисы «Интерактивное ТВ» и услуги стационарной телефонии. Эти клиенты «Ростелекома» также могут получать скидки на предоставление в пользование абонентской линии в зависимости от суммы оплаты мобильных услуг. А ещё звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей!..
Однако желающим воспользоваться выгодным предложением стоит поторопиться!.. Ведь заявки на участие в акции «Два Интернета» принимаются только до 31 мая 2017 года.
Стать участником акции очень просто: можно оставить заявку на сайте, позвонить на бесплатный круглосуточный номер (800) 100-0-800 — или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».
В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!
Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
В декабре Минкомсвязь подвела предварительные итоги развития 4G в России. По официальным данным, за 10 месяцев текущего года в нашей стране были установлены 32 230 базовых станций LTE, — что соответствует росту на 45%. Таким образом, на сегодняшний день услуги 4G предоставляют 104 208 базовых станций, что составляет почти 20% от их общего количества в РФ. Значительный вклад в данный показатель вносит и Ростовская область. Напомним, что мы вошли в пятёрку лидеров по качеству 4G LTE (данные на середину 2016 года).
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