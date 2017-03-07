Особые наклейки «Ростелекома» можно обменять на ценные призы

Что может быть лучше, чем надёжные услуги связи?.. Наверное, только возможность получать подарки при их использовании)) И эту возможность предоставляет своим клиентам компания «Ростелеком»!.. По условиям акции «Время подарков», посетители более чем 300 офисов оператора по всей России смогут получать наклейки при подключении услуг «Ростелекома», покупке страховых продуктов, антивирусов, смартфонов — и пополнении сотовых счетов. При этом собранные наклейки до 15 мая можно обменять на ценные призы: моноподы, фитнес-браслеты, беспроводные колонки и другие аксессуары.

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Акция «Время подарков» проводится компанией «Ростелеком — Розничные системы» в 187 городах России. В Ростове-на-Дону воспользоваться выгодным предложением могут посетители центров продаж и обслуживания по адресам: пр. Буденновский 50/75, ул. Волкова 9 и пр. Коммунистический 27.



Также участниками акции являются офисы «Ростелекома» в Азове (Петровский 22), Аксае (Ленина 30), Батайске (Крупской 3), Волгодонске (Ленина 60), Каменске-Шахтинском (Арсенальная 1), Новочеркасске (Баклановский 25), Новошахтинске (Харьковская 56), Таганроге (Фрунзе 38, Сергея Шило 243) и Шахтах (Карла Маркса 106).



Во всех перечисленных офисах за подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент будет получать наклейки, которые можно обменять на подарки:

3 наклейки — персональный фотокалендарь;

6 наклеек — термокружка или устройство для селфи;

9 наклеек — переносное зарядное устройство или термокружка с подогревом от прикуривателя;

12 наклеек — беспроводная колонка или фитнес-браслет.

Однако желающим собрать коллекцию подарков «Ростелекома» стоит поторопиться, ведь акция продлится всего три месяца — до 15 мая.



Узнать подробные условия данного предложения можно на сайте «Ростелекома» и в центрах продаж, участвующих в акции.