Особые наклейки «Ростелекома» можно обменять на ценные призы
Что может быть лучше, чем надёжные услуги связи?.. Наверное, только возможность получать подарки при их использовании)) И эту возможность предоставляет своим клиентам компания «Ростелеком»!.. По условиям акции «Время подарков», посетители более чем 300 офисов оператора по всей России смогут получать наклейки при подключении услуг «Ростелекома», покупке страховых продуктов, антивирусов, смартфонов — и пополнении сотовых счетов. При этом собранные наклейки до 15 мая можно обменять на ценные призы: моноподы, фитнес-браслеты, беспроводные колонки и другие аксессуары.
Акция «Время подарков» проводится компанией «Ростелеком — Розничные системы» в 187 городах России. В Ростове-на-Дону воспользоваться выгодным предложением могут посетители центров продаж и обслуживания по адресам: пр. Буденновский 50/75, ул. Волкова 9 и пр. Коммунистический 27.
Также участниками акции являются офисы «Ростелекома» в Азове (Петровский 22), Аксае (Ленина 30), Батайске (Крупской 3), Волгодонске (Ленина 60), Каменске-Шахтинском (Арсенальная 1), Новочеркасске (Баклановский 25), Новошахтинске (Харьковская 56), Таганроге (Фрунзе 38, Сергея Шило 243) и Шахтах (Карла Маркса 106).
Во всех перечисленных офисах за подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент будет получать наклейки, которые можно обменять на подарки:
3 наклейки — персональный фотокалендарь;
6 наклеек — термокружка или устройство для селфи;
9 наклеек — переносное зарядное устройство или термокружка с подогревом от прикуривателя;
12 наклеек — беспроводная колонка или фитнес-браслет.
Однако желающим собрать коллекцию подарков «Ростелекома» стоит поторопиться, ведь акция продлится всего три месяца — до 15 мая.
Узнать подробные условия данного предложения можно на сайте «Ростелекома» и в центрах продаж, участвующих в акции.
Ликвидация цифрового неравенства остаётся одной из важных задач, требующей решения в масштабах России. Ведь мы воспринимаем Интернет как необходимую коммунальную услугу — наряду с электро-, водо- и газоснабжением. Более того, на этом аналогии не заканчиваются!.. Как и при газификации удалённых домовладений, первоначальное подключение Интернета порой требует значительных затрат от хозяина частного дома. Но эту сумму можно значительно снизить, если в газопровод (а в данном случае — «интернетопровод») готовы вложиться несколько семей или даже вся улица. Важно отметить, что при подключении частных домов по «оптике» свой взнос «в общую копилку» готов внести, — и вносит, — национальный оператор связи. Всё, что требуется от жителей, заинтересованных в быстром Интернете, — договориться между собой и обратиться в офис Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Мир связи быстро меняется — и предоставляет всё больше возможностей! Однако новые технологии не сразу вытесняют прежние, — а зачастую существуют параллельно с ними. Более того, проверенные годами способы связи могут обрести «второе дыхание» за счёт объединения с ИТ-новинками!.. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции «Взгляд в будущее», организованной Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком». Её особенностью стал не только большой объём полезной информации, но и уникальный формат, ещё не использовавшийся оператором для общения с журналистами. Ведь в прошлую пятницу на вопросы отвечали не только эксперты «Ростелекома», но и представители ведущих региональных СМИ. Таким образом, диалог получился ещё более конструктивным и интересным.
Современная связь это чрезвычайно сложное явление (достаточно посмотреть на карту магистралей между континентами). Один из западных экспертов даже сказал, что непонятно, каким образом, — в принципе, — ещё ухитряется функционировать глобальный Интернет?.. Так что операторам, конечно, приходится тяжко. С одной стороны, идут постоянные инновации, с другой — необходима техподдержка сотен миллионов абонентов при желании максимизировать прибыль. Иногда это приводит к пародоксальным , взаимоисключающим эффектам. Компании либо опережают нужды абонентов (МегаФон), либо... забывают о некоторых пользователях на длительное время (МТС и не только!). Рассмотрим ниже именно проблемы с «замедленной» техподдержкой.
Поздравить друзей с Новым годом сразу после боя курантов стало доброй традицией для многих россиян. Однако, даже несмотря на множество часовых поясов, подобные нагрузки требуют от операторов серьёзной предварительной подготовки. В частности, компания «Ростелеком» ещё в декабре значительно увеличила количество цифровых каналов на междугородных и международных направлениях, а также усилила дежурные смены технических специалистов. В результате, «Ростелеком» достойно выдержал более чем троекратный рост трафика в новогодние и рождественские праздники, — обслужив за два «пиковых дня» свыше 135 миллионов международных и междугородних звонков.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил очередной этап строительства региональной сети GPON. По данным оператора, в 2016 году на территории Ростовской области для этой цели было проложено более 160 км ВОЛС, дотянувшихся до 28 коттеджных посёлков (полный список населённых пунктов сегодня публикует TechnoDrive). Таким образом, доступ к быстрому Интернету, «Интерактивному ТВ» и другим цифровым услугам по «оптике» получили свыше 7 000 домохозяйств в частном секторе.