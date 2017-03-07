Цифровое «Интерактивное телевидение» обновляется с юмором
С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Приятной новостью для любителей юмора стало появление телеканала «Анекдот ТВ» в сетке цифрового вещания «Интерактивного ТВ». С 1 марта этот развлекательный канал доступен подписчикам пакетов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» на кнопке 405.
Напомним, что «Анекдот ТВ» круглосуточно транслирует юмористические передачи, создавая отличное настроение для всех телезрителей. Зажигательные шутки, весёлые истории, забавные приколы и целое море позитива — с этим телеканалом вы всегда будете на волне отличного настроения!
А для любителей музыки «Интерактивное ТВ» предлагает сразу несколько альтернатив каналу «ПИК.ТВ», — вещание которого было приостановлено по независящим от ПАО «Ростелеком» причинам. Прежде всего, это каналы «ТНТ MUSIC» и MUSICBOX, доступные соответственно на кнопках 501 и 503 во всех основных пакетах ТВ-оператора. Всего же зрителям «Интерактивного ТВ» доступно до 17 музыкальных каналов, в зависимости от активированного пакета.
Но вернёмся к весенним новинкам «Ростелекома»!.. Для политически активных граждан с 1 марта «Интерактивное ТВ» транслирует канал «ЛДПР ТВ». В его эфире представлены наиболее интересные факты из жизни страны, а также калейдоскоп из информационных, аналитических и развлекательных программ.
Чтобы смотреть «ЛДПР ТВ» достаточно выбрать кнопку 47 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». А оформить подписку на любой из действующих ТВ-пакетов «Ростелекома» можно в меню телевизионной приставки.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» становится всё более популярно у жителей ЮФО и СКФО. Причём, помимо сотен каналов высокого качества, абонентов интересуют дополнительные возможности цифрового телевидения. Одна из них — функция «Видеопрокат», предоставляющая доступ к огромной коллекции лицензионного контента. По данным компании «Ростелеком», лишь за минувший год зрители на юге России заказали «с доставкой на дом» более 400 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. При этом наиболее активными пользователями «Видеопроката» оказались жители Краснодарского и Ставропольского краёв, — а также Ростовской области.
Мужской праздник, 23 февраля, остался позади — однако сильная половина человечества продолжает получать подарки!.. Одним из них стала акция «Больше футбола», подготовленная компанией «Ростелеком». По её условиям зрители «Интерактивного ТВ», подключившие телеканал «Наш футбол» до 6 марта, могут смотреть его бесплатно до середины месяца. Таким образом, промо-период захватывает и увлекательные матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 года! Чтобы увидеть их в формате HD, достаточно оставить заявку по бесплатному и круглосуточному телефону «Ростелекома», — после чего подключить пакет «Наш футбол» наиболее удобным способом.
Компания «Ростелеком» продолжает наращивать количество каналов «Интерактивного телевидения». Очередное обновление сетки вещания произошло с наступлением февраля и затронуло подписчиков всех популярных ТВ-пакетов. В частности, зрителям пакетов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» стали доступны информационно-развлекательные каналы «Это-ТВ» и H2 (причём второй как в SD, так и в HD-качестве). Приятные нововведения затронули и подписчиков пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ».
Компания «Ростелеком» предупредила зрителей «Интерактивного ТВ» и владельцев OTT-приставок о грядущих изменениях в популярных пакетах каналов. По официальной информации, они затронут пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО», — а также аналогичные пакеты с приставкой «2.0» для пользователей «Интерактивного ТВ 2.0». Подробнее о ротациях и ребрендинге, ожидаемых уже 1 февраля (в среду), читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Современное телевидение — это удивительный мир, позволяющий человеку путешествовать, не вставая с дивана!.. Сотни телеканалов различной тематики расскажут обо всех значимых новостях, покажут мир дикой природы, раскроют секреты экзотической кулинарии и так далее. Но это, конечно, лишь анонсы, — позволяющие выбрать направления для реальных путешествий. Ведь даже HD и формат 4K не заменят человеку реальное нахождение в стране своей мечты! Именно поэтому «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ» настоящее путешествие в любую точку земного шара с бюджетом поездки до 100 000 рублей. Всё, что нужно для получения заветного приза — внимательно смотреть телеканалы Viasat Premium HD в эфире «Ростелекома» и правильно отвечать на вопросы викторины.