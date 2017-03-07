Цифровое «Интерактивное телевидение» обновляется с юмором

С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Приятной новостью для любителей юмора стало появление телеканала «Анекдот ТВ» в сетке цифрового вещания «Интерактивного ТВ». С 1 марта этот развлекательный канал доступен подписчикам пакетов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» на кнопке 405.



Напомним, что «Анекдот ТВ» круглосуточно транслирует юмористические передачи, создавая отличное настроение для всех телезрителей. Зажигательные шутки, весёлые истории, забавные приколы и целое море позитива — с этим телеканалом вы всегда будете на волне отличного настроения!



А для любителей музыки «Интерактивное ТВ» предлагает сразу несколько альтернатив каналу «ПИК.ТВ», — вещание которого было приостановлено по независящим от ПАО «Ростелеком» причинам. Прежде всего, это каналы «ТНТ MUSIC» и MUSICBOX, доступные соответственно на кнопках 501 и 503 во всех основных пакетах ТВ-оператора. Всего же зрителям «Интерактивного ТВ» доступно до 17 музыкальных каналов, в зависимости от активированного пакета.



Но вернёмся к весенним новинкам «Ростелекома»!.. Для политически активных граждан с 1 марта «Интерактивное ТВ» транслирует канал «ЛДПР ТВ». В его эфире представлены наиболее интересные факты из жизни страны, а также калейдоскоп из информационных, аналитических и развлекательных программ.



Чтобы смотреть «ЛДПР ТВ» достаточно выбрать кнопку 47 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». А оформить подписку на любой из действующих ТВ-пакетов «Ростелекома» можно в меню телевизионной приставки.



Встречайте весну вместе с «Интерактивным ТВ»!