Архивные тарифы МТС снова выросли

Интернет-провайдеры Ростова-на-Дону продолжают увеличивать цены. И, вслед за альтернативной компанией «Таймер», о весенней «индексации» заявил оператор-гигант МТС. В частности, один из наиболее доступных тарифов «Эконом + ЦТВ» с наступлением весны подорожал на 20 рублей в месяц. Это немало, учитывая, насколько низким он оставался долгое время. Изменения затронули и другие архивные предложения МТС (по ссылке их больше сотни!). При этом прочие условия тарифов — скорость доступа и количество каналов, — остались неизменными. Оператор просто поднял цены за текущий пакет услуг. Насколько это оправдано, — и почему повышение коснулось абонентов архивных тарифов с невысокими скоростями и довольно скромными ТВ-пакетами, — попытались разобраться эксперты TechnoDrive.
Итак, если абоненты тщательно* не отслеживают новости МТС на сайте компании, их может ждать неприятный сюрприз. Ведь с 1 марта абонентская плата на многих архивных тарифах увеличилась. Именно этот контекст скрывается за дипломатичной формулировкой «изменение стоимости некоторых тарифов». На самом же деле из 144 (!) тарифов для Ростова и области ни один не изменился в меньшую сторону!.. И, хотя увеличение ежемесячной платы, кому-то может показаться символическим, для целевой аудитории — пользователей тех самых тарифов, — оно может оказаться довольно ощутимым.
«Почему люди пользуются архивными тарифами на Интернет? Почему готовы платить за скорость до 7 Мбит/с (а зачастую — вдвое меньше на ADSL) и базовый комплект телеканалов по 380 рублей в месяц, вместо того, чтобы "разогнаться" до 60 Мбит/с и получить более широкий выбор цифрового телевидения?..
На мой взгляд, ответ очевиден — пользователи не хотят тратить лишние 270 рублей и/или не имеют технической возможности перейти на другого оператора, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Кстати, ADSL работает через проводной телефон, а он сейчас примерно столько и стоит, поэтому вероятнее всего именно последнее. Соответственно, как только появится альтернатива — вся эта абонентская база "архивных пользователей" может разом уйти. Именно поэтому, наверно, тарифы повышаются сравнительно незаметно.»
Итак, к чему же стремятся интернет-провайдеры, периодически повышающие тарифы с минимальными ценниками? Скорее всего, операторы лавируют между желанием поднять выручку и одновременно пытаются сохранить имидж «Чемпиона добрых дел».
Как на это отреагируют абоненты? Покажет время.
* — По электронным адресам абонентов, даже если e-mail подтверждён в личном кабинете МТС, рассылка ценовых новостей оператором не проводится — БЗ
Минувшая зима оказалась для российской экономики умеренно оптимистичной — баррель нефти уверенно перешагнул пятидесятидолларовый рубеж, рубль укрепился относительно мировых валют, а потребительская активность населения возросла. В результате, ряд экономистов заявил о завершении кризиса — или, как минимум, об «отталкивании от дна». И лишь немногие из них обратили внимание, что за последние годы зарплаты в абсолютном выражении в лучшем случае не выросли, а зачастую — упали. А платежи за ЖКУ и ценники в магазинах, в том числе на отечественную продукцию, меняются, как правило, лишь в одном направлении. Сложившаяся ситуация сказалась и на настроениях интернет-провайдеров Ростовской области, — среди которых появились оптимисты, повысившие тарифы. А также осторожные реалисты, решившие, наоборот, отказаться от дополнительных услуг ради поддержания низких цен.
Что может быть лучше, чем надёжные услуги связи?.. Наверное, только возможность получать подарки при их использовании)) И эту возможность предоставляет своим клиентам компания «Ростелеком»!.. По условиям акции «Время подарков», посетители более чем 300 офисов оператора по всей России смогут получать наклейки при подключении услуг «Ростелекома», покупке страховых продуктов, антивирусов, смартфонов — и пополнении сотовых счетов. При этом собранные наклейки до 15 мая можно обменять на ценные призы: моноподы, фитнес-браслеты, беспроводные колонки и другие аксессуары.
Ликвидация цифрового неравенства остаётся одной из важных задач, требующей решения в масштабах России. Ведь мы воспринимаем Интернет как необходимую коммунальную услугу — наряду с электро-, водо- и газоснабжением. Более того, на этом аналогии не заканчиваются!.. Как и при газификации удалённых домовладений, первоначальное подключение Интернета порой требует значительных затрат от хозяина частного дома. Но эту сумму можно значительно снизить, если в газопровод (а в данном случае — «интернетопровод») готовы вложиться несколько семей или даже вся улица. Важно отметить, что при подключении частных домов по «оптике» свой взнос «в общую копилку» готов внести, — и вносит, — национальный оператор связи. Всё, что требуется от жителей, заинтересованных в быстром Интернете, — договориться между собой и обратиться в офис Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Мир связи быстро меняется — и предоставляет всё больше возможностей! Однако новые технологии не сразу вытесняют прежние, — а зачастую существуют параллельно с ними. Более того, проверенные годами способы связи могут обрести «второе дыхание» за счёт объединения с ИТ-новинками!.. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции «Взгляд в будущее», организованной Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком». Её особенностью стал не только большой объём полезной информации, но и уникальный формат, ещё не использовавшийся оператором для общения с журналистами. Ведь в прошлую пятницу на вопросы отвечали не только эксперты «Ростелекома», но и представители ведущих региональных СМИ. Таким образом, диалог получился ещё более конструктивным и интересным.
Современная связь это чрезвычайно сложное явление (достаточно посмотреть на карту магистралей между континентами). Один из западных экспертов даже сказал, что непонятно, каким образом, — в принципе, — ещё ухитряется функционировать глобальный Интернет?.. Так что операторам, конечно, приходится тяжко. С одной стороны, идут постоянные инновации, с другой — необходима техподдержка сотен миллионов абонентов при желании максимизировать прибыль. Иногда это приводит к пародоксальным , взаимоисключающим эффектам. Компании либо опережают нужды абонентов (МегаФон), либо... забывают о некоторых пользователях на длительное время (МТС и не только!). Рассмотрим ниже именно проблемы с «замедленной» техподдержкой.