Архивные тарифы МТС снова выросли

Интернет-провайдеры Ростова-на-Дону продолжают увеличивать цены. И, вслед за альтернативной компанией «Таймер», о весенней «индексации» заявил оператор-гигант МТС. В частности, один из наиболее доступных тарифов «Эконом + ЦТВ» с наступлением весны подорожал на 20 рублей в месяц. Это немало, учитывая, насколько низким он оставался долгое время. Изменения затронули и другие архивные предложения МТС (по ссылке их больше сотни!). При этом прочие условия тарифов — скорость доступа и количество каналов, — остались неизменными. Оператор просто поднял цены за текущий пакет услуг. Насколько это оправдано, — и почему повышение коснулось абонентов архивных тарифов с невысокими скоростями и довольно скромными ТВ-пакетами, — попытались разобраться эксперты TechnoDrive.

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Итак, если абоненты тщательно* не отслеживают новости МТС на сайте компании, их может ждать неприятный сюрприз. Ведь с 1 марта абонентская плата на многих архивных тарифах увеличилась. Именно этот контекст скрывается за дипломатичной формулировкой «изменение стоимости некоторых тарифов». На самом же деле из 144 (!) тарифов для Ростова и области ни один не изменился в меньшую сторону!.. И, хотя увеличение ежемесячной платы, кому-то может показаться символическим, для целевой аудитории — пользователей тех самых тарифов, — оно может оказаться довольно ощутимым.



«Почему люди пользуются архивными тарифами на Интернет? Почему готовы платить за скорость до 7 Мбит/с (а зачастую — вдвое меньше на ADSL) и базовый комплект телеканалов по 380 рублей в месяц, вместо того, чтобы "разогнаться" до 60 Мбит/с и получить более широкий выбор цифрового телевидения?..



На мой взгляд, ответ очевиден — пользователи не хотят тратить лишние 270 рублей и/или не имеют технической возможности перейти на другого оператора, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Кстати, ADSL работает через проводной телефон, а он сейчас примерно столько и стоит, поэтому вероятнее всего именно последнее. Соответственно, как только появится альтернатива — вся эта абонентская база "архивных пользователей" может разом уйти. Именно поэтому, наверно, тарифы повышаются сравнительно незаметно.»



Итак, к чему же стремятся интернет-провайдеры, периодически повышающие тарифы с минимальными ценниками? Скорее всего, операторы лавируют между желанием поднять выручку и одновременно пытаются сохранить имидж «Чемпиона добрых дел».



Как на это отреагируют абоненты? Покажет время.



* — По электронным адресам абонентов, даже если e-mail подтверждён в личном кабинете МТС, рассылка ценовых новостей оператором не проводится — БЗ