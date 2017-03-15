Забота о ребёнке должна включать мониторинг интернет-активности

Проблема самоубийств является актуальной для всего мира, причём это явление фиксируется в самых разных государствах. Так, в печальную «десятку 2016 года» входят не только Шри-Ланка и Гайана, но и Япония, Китай, Южная Корея, Литва и Словения (России среди «лидеров» нет). На сегодняшний день эксперты выделяют много возможных причин суицида. В частности, для детей и подростков, — помимо личных и бытовых проблем в отсутствии родительского внимания, — дополнительную опасность представляют смертельные «онлайн-игры». Впрочем, благодаря усилиям полиции и интернет-сообщества, подобные технологии в России быстро пресекаются, а создателям так называемых «групп смерти» грозит неминуемое наказание. Подробнее об этом рассказали эксперты тематической пресс-конференции в студии «Дон-Медиа» в Ростове-на-Дону.

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В Ростовской области всё меньше трагедий, но нужно быть начеку



В начале дискуссии старший инспектор первого отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Ростовской области Ирина Айдинова озвучила статистику подростковых суицидов в регионе. Согласно ей, пик детских самоубийств пришёлся на 2011 год, когда были зафиксированы 24 подобных случая. После этого, благодаря активной работе с учителями и родителями, данный показатель удалось снизить вдвое — до 12 суицидов в 2012 году. А в 2015 и 2016 годах на территории Ростовской области произошло 17 и 14 трагедий с подростками.



Причём в подавляющем большинстве случаев причинами были вовсе не «суицидальные интернет-игры» (это важный момент).



Однако, деятельность так называемых «групп смерти» в Интернете вызывает серьёзную озабоченность и быструю реакцию правоохранительных органов и общественности. Ведь речь идёт о воздействии на детскую психику, — когда злоумышленники заставляют жертву выполнять деструктивные действия и постепенно подталкивают её к самоубийству при постоянном общении онлайн.



Наибольшая активность подобного рода в соцсетях наблюдалась в начале нынешнего года, возможно, как реакция на задержание Филиппа Будейкина — одного из активных администраторов таких сообществ. При этом сам 21-летний пропагандист отнюдь не торопился «на тот свет».



Никто из преступников не уйдёт от ответственности



Эксперты обоснованно считают, что Будейкин, называемый идеологом смертельных «игр», действовал не самостоятельно. В любом случае, правоохранительные органы и законодатели твёрдо намерены пресечь опасную интернет-заразу, — а также наказать всех причастных к её распространению.



В частности, 9 марта Госдума вынесла на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за подстрекательство несовершеннолетних к самоубийству. Очевидно, что будут приложены максимальные усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности.



Родительский контроль должен быть прозрачным, а забота — постоянной



Однако, несмотря на активное противодействие преступникам, они вряд ли прекратят провокации (как не останавливаются, к примеру, хакеры). На смену удалённым группам создаются новые, меняются соцсети и хэштеги, а взаимодействие с потенциальными жертвами осуществляется различными способами. Поэтому самую активную роль в профилактике подростковых суицидов должны играть родители.



Кстати, по словам Ирины Айдиновой, жертвами «смертельных игр» часто становятся дети из вполне благополучных семей.



Донские волонтёры спасают жизни



Отметим, что иногда активистам донских молодёжных «кибердружин», отслеживающим необычное поведение школьников в соцсетях, удаётся предотвратить трагедию буквально за несколько дней до трагической развязки «игры». Иными словами, IT-волонтёры спасают жизни детей.



Из сказанного выше ясно, что родителям не стоит радоваться, если ребёнок вместо улицы проводит свободное время за компьютером или смартфоном. В плохую компанию можно попасть и там.



Конечно, защитить ребёнка от опасных «игр» можно неустанно находясь рядом и постоянно контролируя его действия. Но этот способ далеко не лучший!.. Во-первых круглосуточно быть рядом просто невозможно, а во-вторых — тотальный контроль будет лишь нервировать подростка, который с возрастом всё больше нуждается в личном пространстве.



Безопасный Интернет для детей: как контролировать онлайн-активность?



Благодаря техническим средствам родительского контроля, можно отслеживать действия ребёнка в Интернете и ограждать его от угроз «всемирной паутины». При это важно донести идею, что речь идёт не о тотальном контроле, а о помощи. Ведь даже взрослому нелегко порой отличить в Интернете хорошее от плохого!



При этом не стоит забывать, что дети весьма изобретательны, и если использовать защиту формально, то ребёнок сможет отключить её, чистить историю просмотров — или, например, начнёт использовать старый, заброшенный смартфон, о котором в доме все позабыли. С другой стороны, он не будет этого делать, если полностью доверяет родителям!



(И, разумеется, "группы смерти" — лишь одна из возможных угроз Интернета. Помимо этого, злоумышленники могут провоцировать детей к опасным занятиям — паркуру, "зацепингу", опасным селфи и так далее. Не секрет, что многие группы в соцсетях также паразитируют на пропаганде циничного и потребительского отношения к жизни. Поэтому системы родительского контроля на всех домашних устройствах с доступом в Интернет (включая гаджеты) просто необходимы — ред.)



Что же касается родительской заботы, то она, конечно же, тоже должна присутствовать, но в разумных рамках. Ведь жертвами суицида, — без всяких «онлайн-игр»! — часто становятся «брошенные» в бытовых ситуациях дети — после развода родителей, смерти родственника или просто если старшие всегда заняты на работе. Иными словами, если родителям в силу каких-то обстоятельств не удаётся уделять подрастающему поколению достаточно времени.



Мониторинг должен дополняться позитивом!



Таким образом, родителям нужно найти «золотую середину», чтобы ребёнок чувствовал себя одновременно нужным и, в то же время, имел личное пространство для своих увлечений. Которые, к счастью, благодаря Интернету, могут быть весьма позитивными!..



С ходу пришли в голову, например, бесплатные языковые курсы Duolingo, изучение программирования по онлайн-курсам Гарварда, — а также участие в хакатонах и других мероприятиях для школьников, о которых постоянно пишет TechnoDrive.



Кроме того, ростовские школьники могут заниматься робототехникой, цифровым искусством и тысячами других полезных вещей, делающих жизнь яркой и увлекательной!



Что же касается явления, описанного в репортаже TechnoDrive, то не стоит на нём «зацикливаться». С другой стороны, помнить о том, что несёт в себе бесконтрольный Интернет, тоже необходимо. В случае подозрений, что с вашим близким происходит что-то опасное, звоните по телефону 112.