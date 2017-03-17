Мобильной связью «Ростелекома» на юге пользуются уже 1000 юрлиц

Немногим более четырёх месяцев потребовалось компании «Ростелеком» на подключение первой тысячи предприятий ЮФО к услугам мобильной связи. Корпоративные пользователи, — традиционно выбирающие наиболее надёжные и эффективные решения, — с готовностью выбрали комплексные продукты «Ростелекома». При этом среди ключевых преимуществ провайдера они называют гибкую систему скидок, удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» и возможность оплачивать всё виды связи по единому счёту.

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С появлением услуг мобильной связи в ноябре 2016 года, «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-сервисов для многих организаций. На сегодняшний день национальный оператор предлагает клиентам весь спектр необходимых услуг фиксированной и мобильной связи!..



В частности, на юге России уже более 1000 организаций используют возможности сотовой связи «Ростелеком» для эффективного бизнеса. Подключение корпоративных клиентов в ЮФО уже осуществляется в трёх регионах.



Сотовую связь «Ростелекома» выбирают в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях



«Простоту, удобство и выгоду от получения всех видов связи от одного провайдера уже оценили многие наши заказчики. Это удобно для бизнеса. "Единое окно" для договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, технологической и сервисной поддержки позволяет экономить время и ресурсы и сосредоточиться на бизнес-задачах» — отмечает Руслан Танашев, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами.



Дополнительно стоит отметить выгодные пакетные и тарифные предложения «Ростелекома» для малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, при подключении пакетов услуг, — например, доступа в Интернет и мобильной связи, — действует гибкая система скидок.



Также «Ростелеком» предлагает клиентам удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» — это сервис для безопасного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.



Подробнее узнать о корпоративных услугах «Ростелекома», тарифах, опциях и проводимых акциях можно на сайте оператора в разделе «Для бизнеса». Также на все ваши вопросы готовы ответить в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома» и по круглосуточному бесплатному номеру (800) 1000-800.