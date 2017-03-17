Мобильной связью «Ростелекома» на юге пользуются уже 1000 юрлиц
Немногим более четырёх месяцев потребовалось компании «Ростелеком» на подключение первой тысячи предприятий ЮФО к услугам мобильной связи. Корпоративные пользователи, — традиционно выбирающие наиболее надёжные и эффективные решения, — с готовностью выбрали комплексные продукты «Ростелекома». При этом среди ключевых преимуществ провайдера они называют гибкую систему скидок, удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» и возможность оплачивать всё виды связи по единому счёту.
С появлением услуг мобильной связи в ноябре 2016 года, «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-сервисов для многих организаций. На сегодняшний день национальный оператор предлагает клиентам весь спектр необходимых услуг фиксированной и мобильной связи!..
В частности, на юге России уже более 1000 организаций используют возможности сотовой связи «Ростелеком» для эффективного бизнеса. Подключение корпоративных клиентов в ЮФО уже осуществляется в трёх регионах.
Сотовую связь «Ростелекома» выбирают в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях
«Простоту, удобство и выгоду от получения всех видов связи от одного провайдера уже оценили многие наши заказчики. Это удобно для бизнеса. "Единое окно" для договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, технологической и сервисной поддержки позволяет экономить время и ресурсы и сосредоточиться на бизнес-задачах» — отмечает Руслан Танашев, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами.
Дополнительно стоит отметить выгодные пакетные и тарифные предложения «Ростелекома» для малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, при подключении пакетов услуг, — например, доступа в Интернет и мобильной связи, — действует гибкая система скидок.
Также «Ростелеком» предлагает клиентам удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» — это сервис для безопасного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.
Подробнее узнать о корпоративных услугах «Ростелекома», тарифах, опциях и проводимых акциях можно на сайте оператора в разделе «Для бизнеса». Также на все ваши вопросы готовы ответить в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома» и по круглосуточному бесплатному номеру (800) 1000-800.
Сменить оператора с сохранением номера желают всё больше россиян. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи России. По официальной информации, за минувший год услугой MNP воспользовались 2,29 млн абонентов, — что на 42,5% больше, чем в 2015 году. Всего же за три с лишним года от «мобильного рабства» избавились более 5 миллионов человек. Отразилось ли это на качестве услуг и тарифах сотовых операторов, — и в какую сторону движется поток абонентов, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
В повседневной жизни короткие текстовые сообщения, — а проще говоря SMS, — продолжают уступать более удобным и условно бесплатным альтернативам. Владельцы смартфонов успели оценить преимущества многочисленных мессенджеров, электронной почты и обмена файлами через «облака». Однако есть случаи, когда SMS остаётся самым удобным способом информирования, — правда, если сообщение отправляется с сайта оператора. Таким образом, например, удобно пересылать банковские реквизиты, паспортные данные, сложные пароли и другую информацию, которую адресат сможет быстро прочитать на любом устройстве. Единственная сложность, с которой при этом можно столкнуться — поиск той самой формы для отправки SMS на сайте оператора. Причём, в некоторых случаях усилия могут оказаться заведомо тщетными.
Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным распространением SIM-карт по всей стране. На минувшей неделе крупная партия «анонимных симок» была изъята в столичном аэропорту «Домодедово», — а её распространитель был доставлен в отделение МВД. Но основной риск по-прежнему несут не продавцы, а граждане, выбирающие SIM-карты без паспорта. Ведь они рискуют остаться без связи в любой момент, — а при неблагоприятном стечении обстоятельств их могут задержать по подозрению в опасных преступлениях. Более того, из-за распространителей «незарегистированных» SIM-карт под подозрением могут оказаться и законопослушные граждане, предоставившие паспорт при оформлении договора с оператором.
Отмена платы за входящие вызовы, — в своё время, — породила в России так называемые «хитрые неотвеченные звонки». Их суть заключается в совершении абонентами очень короткого вызова, прекращаемого после 1-2 гудков в трубке. При этом звонящие рассчитывают на то, что получившие подобный «сигнал» респонденты перезвонят и разговор состоится уже за чужой счёт. Подобный способ «экономии» остаётся популярным у экстремально экономных людей (и даже бизнесов!) уже на протяжении 10 лет. А недавно его взял на вооружение и сотовый оператор «МегаФон». Теперь пользователи, отказавшиеся от услуги «Кто звонил+» с ежедневной абонплатой, вместо привычных SMS о пропущенных вызовах начали получать «неотвеченные» звонки от оператора. Причём в качестве номера в них любезно подставляются номера звонивших им ранее абонентов. Выглядит это как тот самый «хитрый неотвеченный звонок», и бурной радости не вызывает.
На минувшей неделе крупнейшие мобильные операторы России — МТС и «МегаФон», — внесли изменения в роуминговые тарифы. В частности, МТС ввёл для новых пользователей «Smart», «Smart Nonstop» и «Smart Безлимитище» ежесуточный сбор при путешествиях по стране. Теперь во внутрисетевом роуминге им придётся платить на 15 рублей в день больше. А «МегаФон» с 25 октября закрыл для подключения опцию «Соседние страны», позволявшую экономить в поездках по Армении, Беларуси, Казахстану и Киргизии. О вероятных причинах подобных изменений — и возможной реакции абонентов, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.