Хакатон ДГТУ: креатив на пределе возможностей

Как зарождаются оригинальные ИТ-проекты, — и сколько времени требуется на их реализацию?.. Однозначного ответа на эти вопросы, конечно, не существует. Многое зависит от обстоятельств — креативности руководителя, сплочённости команды, наличия в штате экспертов в смежных областях и так далее... Но иногда оригинальную ИТ-идею можно проработать и реализовать всего за 48 часов! Для этого достаточно стать участником хакатона ДГТУ, который в этом году пройдёт с 7 по 9 апреля. В течение двух суток ИТ-менеджеры, программисты, и дизайнеры будут работать в командах над созданием инновационных продуктов. При этом этапы совместной работы будут перемежаться с мастер-классами известных «айтишников» и приёмами пищи. Однако на период хакатона участникам, вероятно, придётся отказаться от перерывов на сон.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Депривация сна является весьма противоречивым состоянием человека. С одной стороны эксперты предупреждают об опасностях слишком продолжительного бодрствования, — вплоть до необратимых изменений в организме при отсутствии сна более 3 суток. Однако, если отказаться от сна на более короткий период, можно заставить мозг работать по максимуму. Например, при бодрствовании в течение 24-48 часов замечена активизация декларативно-методической памяти*. То есть человек начинает быстрее выполнять работу, которой он обучен, и вспоминать информацию, которая уже у него есть в памяти. Иными словами, он начинает увереннее решать стандартные задачи (к сожалению, это не относится к креативности, которая наоборот снижается). Именно эти особенности организма положены в идею хакатонов, участники которых «без сна и отдыха» работают над созданием уникальных ИТ-проектов.



Итак, вначале, — пока ещё выспавшимся конкурсантам, — предстоит объединиться в команды и придумать оригинальную ИТ-идею. То есть проявить всю свою изобретательность и креативность. А затем, на протяжении оставшегося времени, задумку нужно будет реализовать, — используя имеющиеся навыки, усиливающиеся в отсутствии сна.



При этом оригинальные идеи для проекта также можно почерпнуть на мастер-классах, которые входят в программу хакатона. А чтобы восполнить силы участников организаторы предусмотрели серию обедов и кофе-брейков.



Заинтересовались?.. Тогда приходите на «Хакатон ДГТУ — 2017», который состоится с 7 по 9 апреля. Всё, что потребуется для участия в нём, — это уверенность в себе, хорошие знания — и предварительная регистрация. Причём с последней не стоит затягивать — ведь ИТ-марафон ДГТУ традиционно вызывает интерес у студенчества Ростова и области.



Кстати, команды, сформировавшиеся на хакатоне, могут продолжить сотрудничество и после подведения итогов конкурса. Например, участвуя в ИТ-грантах или став резидентами коворкинга «GARAЖ». Таким образом, 48-часовой ИТ-марафон позволяет не только изучить свой интеллектуальный потенциал в экстремальных условиях, но и может стать отправной точкой в будущей ИТ-карьере.



* Медики рекомендуют регулярно спать не менее 7-8 часов в сутки. Таким образом, прибегать к депривации сна можно лишь в очень редких случаях — и при отсутствии заболеваний. А после непрерывного бодрствования свыше 24 часов на полное восстановление организму может потребоваться до 12 часов крепкого сна.