Хакатон ДГТУ: креатив на пределе возможностей

Как зарождаются оригинальные ИТ-проекты, — и сколько времени требуется на их реализацию?.. Однозначного ответа на эти вопросы, конечно, не существует. Многое зависит от обстоятельств — креативности руководителя, сплочённости команды, наличия в штате экспертов в смежных областях и так далее... Но иногда оригинальную ИТ-идею можно проработать и реализовать всего за 48 часов! Для этого достаточно стать участником хакатона ДГТУ, который в этом году пройдёт с 7 по 9 апреля. В течение двух суток ИТ-менеджеры, программисты, и дизайнеры будут работать в командах над созданием инновационных продуктов. При этом этапы совместной работы будут перемежаться с мастер-классами известных «айтишников» и приёмами пищи. Однако на период хакатона участникам, вероятно, придётся отказаться от перерывов на сон.
Депривация сна является весьма противоречивым состоянием человека. С одной стороны эксперты предупреждают об опасностях слишком продолжительного бодрствования, — вплоть до необратимых изменений в организме при отсутствии сна более 3 суток. Однако, если отказаться от сна на более короткий период, можно заставить мозг работать по максимуму. Например, при бодрствовании в течение 24-48 часов замечена активизация декларативно-методической памяти*. То есть человек начинает быстрее выполнять работу, которой он обучен, и вспоминать информацию, которая уже у него есть в памяти. Иными словами, он начинает увереннее решать стандартные задачи (к сожалению, это не относится к креативности, которая наоборот снижается). Именно эти особенности организма положены в идею хакатонов, участники которых «без сна и отдыха» работают над созданием уникальных ИТ-проектов.
Итак, вначале, — пока ещё выспавшимся конкурсантам, — предстоит объединиться в команды и придумать оригинальную ИТ-идею. То есть проявить всю свою изобретательность и креативность. А затем, на протяжении оставшегося времени, задумку нужно будет реализовать, — используя имеющиеся навыки, усиливающиеся в отсутствии сна.
При этом оригинальные идеи для проекта также можно почерпнуть на мастер-классах, которые входят в программу хакатона. А чтобы восполнить силы участников организаторы предусмотрели серию обедов и кофе-брейков.
Заинтересовались?.. Тогда приходите на «Хакатон ДГТУ — 2017», который состоится с 7 по 9 апреля. Всё, что потребуется для участия в нём, — это уверенность в себе, хорошие знания — и предварительная регистрация. Причём с последней не стоит затягивать — ведь ИТ-марафон ДГТУ традиционно вызывает интерес у студенчества Ростова и области.
Кстати, команды, сформировавшиеся на хакатоне, могут продолжить сотрудничество и после подведения итогов конкурса. Например, участвуя в ИТ-грантах или став резидентами коворкинга «GARAЖ». Таким образом, 48-часовой ИТ-марафон позволяет не только изучить свой интеллектуальный потенциал в экстремальных условиях, но и может стать отправной точкой в будущей ИТ-карьере.
* Медики рекомендуют регулярно спать не менее 7-8 часов в сутки. Таким образом, прибегать к депривации сна можно лишь в очень редких случаях — и при отсутствии заболеваний. А после непрерывного бодрствования свыше 24 часов на полное восстановление организму может потребоваться до 12 часов крепкого сна.
Роль математики в современном мире сложно переоценить. И, чем больше вокруг нас информационных технологий, тем нужнее «царица всех наук». Ведь любая обработка данных, по сути, представляет собой математические операции. А функционирование информационных систем на «макроуровне» блестяще описывается теорией массового обслуживания. И это лишь «вершина айсберга»!.. Владение математическим аппаратом дисциплинирует разум и является отличным подспорьем для программистов, системных инженеров и многих других «айтишников». Поэтому всероссийская контрольная по математике, проводимая «Яндексом», с каждым годом привлекает всё больше участников.
Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры и юристы, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.
Современный мир невозможно представить без информационных технологий — и с каждым годом роль ИТ лишь возрастает. А сама отрасль нуждается в активном притоке новых кадров: от «классических» программистов, робототехников и специалистов в области big data до пока ещё непривычных экзотических ИТ-профессий. Но, чтобы привлечь действительно заинтересованную молодёжь, начинать нужно со школы!.. Например, рассказывая ребятам о передовых технологиях и тенденциях будущего. Именно такой проект уже четыре года реализует компания «Ростелеком» совместно с общественной организацией «АЙСЕК». И в 2017 году в него будут вовлечены более 1500 учеников из 6 городов России, — включая Ростов-на-Дону.
До начала приёмной кампании 2017 года остаётся более 6 месяцев. Однако учебные заведения уже активно включились в борьбу за абитуриентов. Университеты, институты, академии и колледжи активно проводят профориентационные мероприятия, конкурсы, — и, конечно, Дни открытых дверей. При этом формат таких мероприятий постоянно совершенствуется. Например, широко известный РКСИ готовится провести День открытых дверей сразу на двух площадках — в учебном корпусе на ул. Тургеневской 10/6 и в Интернете!.. О том, какую программу колледж подготовил для абитуриентов и их родителей на 27 ноября, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Как можно провести субботний день?.. У каждого есть десятки интересных вариантов. Однако промышленный коворкинг «GARАЖ» и ДГТУ готовы предложить ещё один весьма интересный способ!.. 29 октября в седьмом корпусе технического ВУЗа состоится выставка изобретателей Ростовской области «Донская сборка». Её участниками станут разработчики технических новинок в возрасте от 12 до 87 лет. Помимо этого гостей ожидают мастер-классы по робототехнике, научно-познавательные секции для школьников, — плюс увлекательное путешествие в мир современных технологий.