«Ростелеком» поможет юным фигуристам стать звёздами
Компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России объявили о начале второго сезона проекта «Дети на льду. Звёзды». Принять участие в кастинге теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет, независимо от региона проживания и спортивной школы. А претендентов из ЮФО и СКФО, прошедших предварительный отбор, организаторы пригласят на очный кастинг в Сочи. Именно там определятся имена финалистов, которые выйдут в финал телевизионного шоу — и станут знаменитыми на всю страну!..
Итак, до 2 апреля включительно юные фигуристы, желающие участвовать в кастинге, могут подать заявку на сайте «Ростелекома». Для этого им необходимо заполнить анкету и приложить видеоролик со своим выступлением. На основании представленной информации, эксперты Федерации фигурного катания на коньках России, выберут участников, которые будут приглашены на очный кастинг. Для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов он состоится в олимпийском Сочи уже в апреле!..
На этапе очных кастингов, которые пройдут по всей стране, определятся имена полуфиналистов проекта — 21 девочки и 21 мальчика. После чего участники займутся подготовкой собственных программ по темам заданным членами жюри.
Именно их увидят телезрители во время 8 серий второго сезона шоу «Дети на льду. Звёзды». Благодаря «Ростелекому», они получат возможность наблюдать напряжённую борьбу за главный приз проекта, разделят с юными спортсменами их успехи и неудачи, — а также смогут оценить усилия на пути к спортивным вершинам.
Жюри под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными спортивными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать те молодые таланты, которые, возможно, завтра станут элитой российского фигурного катания.
Участие в финале примут 12 детей — по шесть сильнейших девочек и мальчиков. Съёмки всех соревновательных этапов и финала проекта «Дети на льду. Звёзды» планируется провести в Москве.
Абоненты «Ростелекома» смогут смотреть шоу на канале «ВСЁ-ТВ» в эфире «Интерактивного ТВ», а также на сайте проекта. Даты и время показов будут объявлены дополнительно.
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