Задолжникам за связь начислят подоходный налог

Как известно, 1 апреля завершается отчётный период ФНС России за минувший календарный год. До этого времени физическим лицам, получившим доход, необходимо представить декларации в налоговую службу. И это касается не только граждан, заработавших деньги, но и злостных неплательщиков, долги которых за потреблённые, но неоплаченные услуги связи теперь рассматриваются как экономическая выгода. На практике это значит, что должникам, просрочившим оплату более чем на 3 года, будет начислен подоходный налог в размере 13% от суммы задолженности. И, в соответствии с требованиями Налогового кодекса, списки данных граждан уже поступили в налоговые органы.
Итак, злостные задолжники вскоре начнут получать налоговые уведомления, в которых будет учтена полученная ими экономическая выгода. Именно так с 1 января 2016 года Налоговый кодекс трактует полученные, но не оплаченные в течение трёх лет услуги связи. Более того, согласно статье 223 Налогового кодекса, все операторы России обязаны передавать соответствующую информацию в ФНС России, — что было выполнено ими уже в этом месяце.
«Действующие тарифы на услуги связи отличаются своей гибкостью и демократичностью, — комментирует новшество эксперт TechnoDrive. — Конечно, ситуации бывают разные и кратковременные задолженности порой возникают. Однако, когда речь идёт о просрочках на несколько лет, налицо злой умысел и нежелание абонента исправлять ситуацию. Поэтому налогообложение злостных неплательщиков является вполне адекватной мерой воздействия, призванной дисциплинировать нарушителей, не желающих отвечать по взятым на себя обязательствам.
Напомним, что информацию о начислении налогов и состоянии расчётов по ним можно уточнить в «Личном кабинете» на портале госуслуг, а также на сайте ФНС России. Кроме того, соответствующую информацию и разъяснения по имеющейся задолженности абоненту может предоставить оператор связи.
Впрочем, до такой ситуации, конечно же, доводить не стоит. Ведь своевременная оплата телеком-услуг не только позволяет всегда быть на связи, но и исключает массу неудобств, — включая лишние расходы в виде пеней и дополнительных налогов.
Устранение цифрового неравенства стало одной из ключевых тем круглого стола «Развитие инфраструктуры связи в регионе», состоявшегося в Ростове-на-Дону. Участниками беседы стали министр информационных технологий и связи Ростовского области Герман Лопаткин, а также представители ведущих операторов связи Дона. В частности, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов рассказал присутствующим об активной деятельности компании по прокладке ВОЛС в регионе и обеспечении жителей отдалённых посёлков современными услугами связи.
В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона 2017». Участники совещания рассмотрели 16 кандидатур, представленных ведущими предприятиями, учреждениями и учебными заведениями региона. После этого список рекомендуемых претендентов был направлен губернатору для утверждения. Данный этап станет для связистов финальным шагом на пути к престижному званию — и вручению наград, которое состоится в канун Дня радио. Именно тогда имена лауреатов станут известны широкой общественности.
Соцсети и мобильные приложения, с каждым днём, делают нашу жизнь всё более прозрачной и публичной. Причём, благодаря ярким «обёрткам», сбор личных данных не вызывает отторжения у большинства пользователей. Скорее, наоборот! Молодежь азартно снимает интерьер собственных квартир при ловле «покемонов», соглашается на постоянный GPS-мониторинг сервисами знакомств... и мало кто удивляется, если «безобидное» мобильное приложение требует доступ к телефонной книге, SMS и содержимому карты памяти. Таким образом, злоумышленники на расстоянии способны узнать уровень благосостояния потенциальной жертвы, перевести деньги с её мобильных или банковских счетов (или даже «приехать на дом»), пытаются реализовать сотни других возможных схем, зная всё о своей мишени. Но даже этим, к сожалению, дело не ограничивается! К примеру, доставка сбойных обновлений из-за рубежа также может быть опасна. В том случае, к примеру, если они, превращают гаджет «в кирпич». Но решить подобные проблемы могут отечественные cети доставки контента (CDN), активно внедряемые компанией «Ростелеком» и её партнёрами. Ведь если вы скачиваете контент или софт из России, — у надёжного оператора, — то это намного безопаснее.
Интернет-провайдеры Ростова-на-Дону продолжают увеличивать цены. И, вслед за альтернативной компанией «Таймер», о весенней «индексации» заявил оператор-гигант МТС. В частности, один из наиболее доступных тарифов «Эконом + ЦТВ» с наступлением весны подорожал на 20 рублей в месяц. Это немало, учитывая, насколько низким он оставался долгое время. Изменения затронули и другие архивные предложения МТС (по ссылке их больше сотни!). При этом прочие условия тарифов — скорость доступа и количество каналов, — остались неизменными. Оператор просто поднял цены за текущий пакет услуг. Насколько это оправдано, — и почему повышение коснулось абонентов архивных тарифов с невысокими скоростями и довольно скромными ТВ-пакетами, — попытались разобраться эксперты TechnoDrive.
Минувшая зима оказалась для российской экономики умеренно оптимистичной — баррель нефти уверенно перешагнул пятидесятидолларовый рубеж, рубль укрепился относительно мировых валют, а потребительская активность населения возросла. В результате, ряд экономистов заявил о завершении кризиса — или, как минимум, об «отталкивании от дна». И лишь немногие из них обратили внимание, что за последние годы зарплаты в абсолютном выражении в лучшем случае не выросли, а зачастую — упали. А платежи за ЖКУ и ценники в магазинах, в том числе на отечественную продукцию, меняются, как правило, лишь в одном направлении. Сложившаяся ситуация сказалась и на настроениях интернет-провайдеров Ростовской области, — среди которых появились оптимисты, повысившие тарифы. А также осторожные реалисты, решившие, наоборот, отказаться от дополнительных услуг ради поддержания низких цен.