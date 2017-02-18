Задолжникам за связь начислят подоходный налог

Как известно, 1 апреля завершается отчётный период ФНС России за минувший календарный год. До этого времени физическим лицам, получившим доход, необходимо представить декларации в налоговую службу. И это касается не только граждан, заработавших деньги, но и злостных неплательщиков, долги которых за потреблённые, но неоплаченные услуги связи теперь рассматриваются как экономическая выгода. На практике это значит, что должникам, просрочившим оплату более чем на 3 года, будет начислен подоходный налог в размере 13% от суммы задолженности. И, в соответствии с требованиями Налогового кодекса, списки данных граждан уже поступили в налоговые органы.

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Итак, злостные задолжники вскоре начнут получать налоговые уведомления, в которых будет учтена полученная ими экономическая выгода. Именно так с 1 января 2016 года Налоговый кодекс трактует полученные, но не оплаченные в течение трёх лет услуги связи. Более того, согласно статье 223 Налогового кодекса, все операторы России обязаны передавать соответствующую информацию в ФНС России, — что было выполнено ими уже в этом месяце.



«Действующие тарифы на услуги связи отличаются своей гибкостью и демократичностью, — комментирует новшество эксперт TechnoDrive. — Конечно, ситуации бывают разные и кратковременные задолженности порой возникают. Однако, когда речь идёт о просрочках на несколько лет, налицо злой умысел и нежелание абонента исправлять ситуацию. Поэтому налогообложение злостных неплательщиков является вполне адекватной мерой воздействия, призванной дисциплинировать нарушителей, не желающих отвечать по взятым на себя обязательствам.



Напомним, что информацию о начислении налогов и состоянии расчётов по ним можно уточнить в «Личном кабинете» на портале госуслуг, а также на сайте ФНС России. Кроме того, соответствующую информацию и разъяснения по имеющейся задолженности абоненту может предоставить оператор связи.



Впрочем, до такой ситуации, конечно же, доводить не стоит. Ведь своевременная оплата телеком-услуг не только позволяет всегда быть на связи, но и исключает массу неудобств, — включая лишние расходы в виде пеней и дополнительных налогов.