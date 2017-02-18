Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» построил 2000 км оптики для устранения цифрового неравенства

Устранение цифрового неравенства стало одной из ключевых тем круглого стола «Развитие инфраструктуры связи в регионе», состоявшегося в Ростове-на-Дону. Участниками беседы стали министр информационных технологий и связи Ростовского области Герман Лопаткин, а также представители ведущих операторов связи Дона. В частности, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов рассказал присутствующим об активной деятельности компании по прокладке ВОЛС в регионе и обеспечении жителей отдалённых посёлков современными услугами связи.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По словам Сергея Алхасова, реализация первого и второго этапов проекта по устранению цифрового неравенства в регионе завершена. В 157 населённых пунктах области «Ростелеком» установил точки коллективного доступа по технологии Wi-Fi. В общей сложности компания построила более 2000 км волоконно-оптических линий связи. Всего в рамках проекта, который совместно реализуют «Ростелеком» и региональное министерство информационных технологий и связи, запланировано подключить к сети Интернет 394 населённых пункта Ростовской области с населением 250-500 человек.



В ходе круглого стола министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин отметил, что реализация программы по устранению цифрового неравенства в удалённых районах области позволяет создавать единое информационное пространство в регионе. «Мы стремимся сделать цифровые технологии доступными для каждого жителя Донского края. Это важный момент в деле повышения качества жизни на селе» — отметил министр.



«Строительство оптоволоконных линий связи в малых населённых пунктах области даёт возможность не только беспроводного выхода в Интернет. Созданная телекоммуникационная инфраструктура — это шаг к дальнейшей прокладке "оптики в дом", к частным домам, учреждениям, организациям. А это позволит абонентам подключить весь комплекс телекоммуникационных услуг, которые предоставляет "Ростелеком"» — подчеркнул Сергей Алхасов.



Напомним, что в рамках третьего этапа в текущем году «Ростелеком» планирует завершить установку точек коллективного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в 22 малых населённых пунктах Ростовской области.