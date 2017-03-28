«Новая телефония»: когда ваш офис — это весь мир

Деятельность любого современного предприятия невозможна без качественной телефонной связи. При этом потребности бизнеса в данной сфере существенно шире, чем у физических лиц. Для эффективной работы компаниям требуются многоканальные номера, конференц-связь, интеллектуальная маршрутизация звонков, — а также запись разговоров, интерактивные голосовые меню и множество других функций… К счастью, теперь для их получения не нужно покупать и обслуживать дорогую офисную АТС. Весь описанный функционал, — и десятки других возможностей, — уже включены в «облачный» сервис «Новая телефония» компании «Ростелеком». Причём за счёт конвергенции фиксированной и сотовой связи данный сервис приобрёл ряд уникальных особенностей. С ними представителей ведущих СМИ региона познакомили специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Корпоративная связь без границ»



Знакомство журналистов с услугой «Новая телефония» состоялось в формате мастер-класса, ставшего логическим продолжением пресс-конференции «Взгляд в будущее». Благодаря инновационному формату данных мероприятий, участники смогли протестировать востребованные телеком-услуги и получили подробные консультации экспертов.



В начале мастер-класса начальник отдела продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Казакова рассказала об основных преимуществах «Новой телефонии». По её словам, речь идёт об уникальном «облачном» сервисе, предоставляемом по сети Интернет. Благодаря такому подходу, корпоративная телефония доступна абонентам любых провайдеров фиксированной и мобильной связи по всему миру!..



«Новая телефония» поддерживает множество различных абонентских устройств, — включая обычные телефоны через VoIP-шлюз, SIP-телефоны, персональные компьютеры и мобильные устройства. Например, на смартфон достаточно установить специальное приложение «Телефон Ростелеком» из Google Play или App Store. После этого, при условии предварительной подписки на услугу «Новая телефония», гаджет превращается в настоящий «офис в кармане», с городским номером Ростова или в коде 8-800. В частности, с него можно совершать IP-звонки по выгодным тарифам, общаться с коллегами по коротким номерам и в корпоративном чате, проводить видеоконференции и так далее.



Эксперты отметили удобство и выгоду «Новой телефонии» также в международном роуминге — ведь при использовании зарубежной SIM-карты вы будете оплачивать лишь Интернет по «местному» тарифу, при этом используя ростовский городской номер для входящих и исходящих звонков. Если же на время переговоров вблизи окажется бесплатный хот-спот Wi-Fi, связь и вовсе окажется бесплатной. Аналогичным образом можно организовать постоянную связь с филиалами компании в других городах и странах.



По словам Екатерины Казаковой, для обеспечения качества SIP-телефонии, сопоставимого с обычными телефонными соединениями, достаточно интернет-канала со скоростью 64 кбит/с. И, конечно, там где есть возможность, предпочтительно использовать для этого проводную и беспроводную связь «Ростелекома».



«Большие возможности для малого бизнеса»



Однако «Новая телефония» — это не только голосовая связь, но и десятки других корпоративных услуг, управлять которыми можно через «Личный кабинет». Среди них отметим возможность создания многоуровневого интерактивного голосового меню (IVR). Которое можно активировать не только в начале разговора, для соединения с нужным собеседником, но и на любом этапе беседы (например, по окончании для оценки качества консультации или переключения на другого специалиста).



Также с помощью «Новой телефонии» можно организовать работу call-центра. Интеллектуальная платформа «Ростелекома» позволяет автоматически распределять звонки, выбирая наименее загруженного оператора или используя настраиваемые правила из «Личного кабинета». Здесь же имеется возможность активировать функцию записи разговоров, которые затем можно прослушать онлайн или загрузить на устройство.



При этом все записи хранятся в российских дата-центрах «Ростелекома», — что особенно важно, если по телефону клиенты сообщают свои персональные данные, которые, согласно законодательству, нельзя хранить за рубежом.



Отдельного внимания заслуживает и подробная система отчётов, реализованная в «Личном кабинете» услуги. Она включает статистику звонков, совершённых или полученных сотрудниками компании, информацию по поступившим платежам и списаниям, а также информацию об объёме используемых услуг «Ростелекома».



И всё это по демократичным тарифам, доступным предприятиям любого уровня. Без инвестиций в ИТ-инфраструктуру, её периодического обновления и оплаты труда технических специалистов!.. Пользователи «Новой телефонии» просто получают нужные сервисы «под ключ» в любом месте, где им это необходимо — и с возможностью почти моментального масштабирования по необходимости.



«Лучше один раз попробовать»



И самое главное — для всех юридических лиц, заинтересовавшихся «Новой телефонией», Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» предлагает бесплатный тест-драйв данной услуги. Для этого достаточно оформить заявку на сайте компании, либо обратиться к персональному менеджеру, если вы уже являетесь корпоративным клиентом «Ростелекома».



Кстати, при подписке на тест-драйв можно самостоятельно и бесплатно выбрать городской номер из сотен доступных вариантов. И к этому выбору стоит отнестись ответственно — ведь, благодаря «Новой телефонии», именно этот номер может сделать ваш бизнес ещё более успешным.