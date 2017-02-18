Orange признали одним из лучших работодателей в мире

Международный сервис-провайдер Orange Business Services вновь вошёл в число лидеров международного рейтинга Top Employer Global. Ведущие эксперты высоко оценили кадровую политику и условия труда в представительствах компании на пяти континентах, — включая российское подразделение. Напомним, что Orange Business Services уже получал награду Top Employer в 2015 году. И теперь снова он оказался единственным телеком-оператором в престижном рейтинге!

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Рейтинг лучших работодателей мира ежегодно составляется независимой организацией Top Employer Institute на основании комплексной оценки условий труда в разных компаниях. Для этого эксперты подробно оценивают трудовую политику, условия труда, а также инструментарий и меры воздействия на персонал. Затем проводится аудит, оценивающий качество предоставленных фактов, результаты которого потом сопоставляются с лучшими условиями по стране.



В рейтинге Top Employer Global учитываются все сферы кадровой политики: стратегия развития талантов, особенности адаптационных программ для новых сотрудников, обучение и развитие, наличие программ развития лидерских качеств, управление карьерой, компенсационный пакет — и корпоративная культура в целом.



По всем этим показателям международный оператор Orange Business Services оказался лучшим в телеком-отрасли. Что подтверждается сертификатами, выданными всем представительствам компании в 30 странах, включая Россию.



Напомним, что в нашей стране работает около 1000 сотрудников Orange Business Services. А офисы оператора расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Челябинске — и, конечно, в Ростове-на-Дону.



На сегодняшний день Orange Business Services имеет в России более 30 собственных дата-центров, свыше 8500 км магистральной сети, международные каналы ёмкостью более 10 Гбит/с. Вся эта инфраструктура бесшовно интегрирована в международную сеть оператора, объединяющую пять континентов.



Квалифицированные сотрудники Orange предлагают клиентам быстрое и качественное развёртывание широкого спектра ИТ-решений — от программно-определяемых сетей (SDN/NFV), BigData и IoT до «облачных» вычислений, унифицированных коммуникаций, средств совместной работы, а также киберзащиты.



При этом компания высоко ценит свой профессиональный коллектив и создаёт все условия для его комфортной работы. К последним, в частности, относятся тренинги по развитию профессиональных навыков, помощь в профориентации, программа стажировок, различные культурно-развивающие мероприятия и многое другое.



Всё это в комплексе делает работу в Orange Business Services комфортной и продуктивной, — способствуя сплочению вокруг компании настоящих профессионалов. А значит, у компании есть все шансы прочно и надолго закрепиться в престижном рейтинге лучших работодателей мира.