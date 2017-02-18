Orange признали одним из лучших работодателей в мире
Международный сервис-провайдер Orange Business Services вновь вошёл в число лидеров международного рейтинга Top Employer Global. Ведущие эксперты высоко оценили кадровую политику и условия труда в представительствах компании на пяти континентах, — включая российское подразделение. Напомним, что Orange Business Services уже получал награду Top Employer в 2015 году. И теперь снова он оказался единственным телеком-оператором в престижном рейтинге!
Рейтинг лучших работодателей мира ежегодно составляется независимой организацией Top Employer Institute на основании комплексной оценки условий труда в разных компаниях. Для этого эксперты подробно оценивают трудовую политику, условия труда, а также инструментарий и меры воздействия на персонал. Затем проводится аудит, оценивающий качество предоставленных фактов, результаты которого потом сопоставляются с лучшими условиями по стране.
В рейтинге Top Employer Global учитываются все сферы кадровой политики: стратегия развития талантов, особенности адаптационных программ для новых сотрудников, обучение и развитие, наличие программ развития лидерских качеств, управление карьерой, компенсационный пакет — и корпоративная культура в целом.
По всем этим показателям международный оператор Orange Business Services оказался лучшим в телеком-отрасли. Что подтверждается сертификатами, выданными всем представительствам компании в 30 странах, включая Россию.
Напомним, что в нашей стране работает около 1000 сотрудников Orange Business Services. А офисы оператора расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Челябинске — и, конечно, в Ростове-на-Дону.
На сегодняшний день Orange Business Services имеет в России более 30 собственных дата-центров, свыше 8500 км магистральной сети, международные каналы ёмкостью более 10 Гбит/с. Вся эта инфраструктура бесшовно интегрирована в международную сеть оператора, объединяющую пять континентов.
Квалифицированные сотрудники Orange предлагают клиентам быстрое и качественное развёртывание широкого спектра ИТ-решений — от программно-определяемых сетей (SDN/NFV), BigData и IoT до «облачных» вычислений, унифицированных коммуникаций, средств совместной работы, а также киберзащиты.
При этом компания высоко ценит свой профессиональный коллектив и создаёт все условия для его комфортной работы. К последним, в частности, относятся тренинги по развитию профессиональных навыков, помощь в профориентации, программа стажировок, различные культурно-развивающие мероприятия и многое другое.
Всё это в комплексе делает работу в Orange Business Services комфортной и продуктивной, — способствуя сплочению вокруг компании настоящих профессионалов. А значит, у компании есть все шансы прочно и надолго закрепиться в престижном рейтинге лучших работодателей мира.
Устранение цифрового неравенства стало одной из ключевых тем круглого стола «Развитие инфраструктуры связи в регионе», состоявшегося в Ростове-на-Дону. Участниками беседы стали министр информационных технологий и связи Ростовского области Герман Лопаткин, а также представители ведущих операторов связи Дона. В частности, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов рассказал присутствующим об активной деятельности компании по прокладке ВОЛС в регионе и обеспечении жителей отдалённых посёлков современными услугами связи.
Как известно, 1 апреля завершается отчётный период ФНС России за минувший календарный год. До этого времени физическим лицам, получившим доход, необходимо представить декларации в налоговую службу. И это касается не только граждан, заработавших деньги, но и злостных неплательщиков, долги которых за потреблённые, но неоплаченные услуги связи теперь рассматриваются как экономическая выгода. На практике это значит, что должникам, просрочившим оплату более чем на 3 года, будет начислен подоходный налог в размере 13% от суммы задолженности. И, в соответствии с требованиями Налогового кодекса, списки данных граждан уже поступили в налоговые органы.
В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона 2017». Участники совещания рассмотрели 16 кандидатур, представленных ведущими предприятиями, учреждениями и учебными заведениями региона. После этого список рекомендуемых претендентов был направлен губернатору для утверждения. Данный этап станет для связистов финальным шагом на пути к престижному званию — и вручению наград, которое состоится в канун Дня радио. Именно тогда имена лауреатов станут известны широкой общественности.
Соцсети и мобильные приложения, с каждым днём, делают нашу жизнь всё более прозрачной и публичной. Причём, благодаря ярким «обёрткам», сбор личных данных не вызывает отторжения у большинства пользователей. Скорее, наоборот! Молодежь азартно снимает интерьер собственных квартир при ловле «покемонов», соглашается на постоянный GPS-мониторинг сервисами знакомств... и мало кто удивляется, если «безобидное» мобильное приложение требует доступ к телефонной книге, SMS и содержимому карты памяти. Таким образом, злоумышленники на расстоянии способны узнать уровень благосостояния потенциальной жертвы, перевести деньги с её мобильных или банковских счетов (или даже «приехать на дом»), пытаются реализовать сотни других возможных схем, зная всё о своей мишени. Но даже этим, к сожалению, дело не ограничивается! К примеру, доставка сбойных обновлений из-за рубежа также может быть опасна. В том случае, к примеру, если они, превращают гаджет «в кирпич». Но решить подобные проблемы могут отечественные cети доставки контента (CDN), активно внедряемые компанией «Ростелеком» и её партнёрами. Ведь если вы скачиваете контент или софт из России, — у надёжного оператора, — то это намного безопаснее.
Интернет-провайдеры Ростова-на-Дону продолжают увеличивать цены. И, вслед за альтернативной компанией «Таймер», о весенней «индексации» заявил оператор-гигант МТС. В частности, один из наиболее доступных тарифов «Эконом + ЦТВ» с наступлением весны подорожал на 20 рублей в месяц. Это немало, учитывая, насколько низким он оставался долгое время. Изменения затронули и другие архивные предложения МТС (по ссылке их больше сотни!). При этом прочие условия тарифов — скорость доступа и количество каналов, — остались неизменными. Оператор просто поднял цены за текущий пакет услуг. Насколько это оправдано, — и почему повышение коснулось абонентов архивных тарифов с невысокими скоростями и довольно скромными ТВ-пакетами, — попытались разобраться эксперты TechnoDrive.