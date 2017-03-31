«Серым» смартфонам не место в Ростове

Большинство мировых производителей электроники придерживаются политики дифференцированного ценообразования. Рекомендуемая розничная стоимость выпускаемых гаджетов зависит от множества факторов — страны реализации, наличия договоров с торговыми сетями, операторами связи и так далее... И если разница в ценах становится слишком ощутима, создаются предпосылки для «серого» импорта. Жители соседних стран, где стоимость устройств гораздо выше, начинают ездить в «шоп-туры», чтобы купить себе такой же гаджет дешевле, — или просят друзей привезти подарок из зарубежной командировки. А злоумышленники организуют «серые» каналы поставки устройств для продажи, — и это уже является преступлением. О выявлении незаконно ввезённых гаджетов в Ростове, — и рисках для их покупателей, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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«Неосознанные риски»



Конечно, в покупке гаджетов за рубежом нет ничего предосудительного — если они приобретаются в единичных экземплярах исключительно для личного пользования. При этом покупатель должен осознавать все риски, которые с этим связаны. Прежде всего, это отсутствие фирменной гарантии и поддержки производителя, возможные проблемы с обновлением ОС и приложений, — а также риск приобретения восстановленного гаджета под видом нового. Из плюсов в этом случае — только более низкая цена. Хотя, надо признать, разница бывает весьма ощутимой.



(Кстати, в случае ввоза очень дорогого смартфона или нескольких устройств, необходимо помнить о правилах перемещения товаров через границу. Они предусматривают оплату пошлины если таможенная стоимость гаджетов превышает 1 500 евро при пересечении наземной границы (или 10 000 евро для авиапассажиров). И, если вы сомневаетесь, лучше сразу направляться по «красному коридору» — ред.)



Однако бывают ситуации, когда покупатели не подозревают, что вместо легального устройства им продали «серый» импорт. Ведь они покупают товар в обычном магазине своего города — и по цене порой сопоставимой со стоимостью оригинала. И с этими фактами активно борется Южное таможенное управление ФТС России.



Совсем недавно, сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в Ростове более 25 «серых» мобильных устройств, — среди которых смартфоны iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5SE, часы Apple Watch и Apple Watch Sport, а также гаджеты китайского бренда XiaoMi, стремительно завоёвывающие российский рынок.



По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ, а контрафактный товар был изъят.



Как отличить «серый» смартфон



Сегодня отличить «серый» смартфон от оригинального гораздо сложнее, чем 10-15 лет назад. В те времена кнопочные устройства, нелегально ввезённые в Россию, не имели русского языка на клавиатуре, а на корпусе часто присутствовал логотип одного из зарубежных сотовых операторов. Теперь оба эти признака безнадёжно устарели — в прошивке гаджетов представлены все распространённые языки мира (хотя «серый» смартфон может загрузиться, например, с китайским меню по умолчанию и переключение его на русский язык может оказаться непростым делом). Кроме того, даже если престижный смартфон продаётся с контрактом зарубежного оператора, на его корпус обычно не наносится соответствующий логотип как раньше.



Тем не менее, по некоторым признакам определить «серость» устройства можно. Особенно, если перед вами невскрытая упаковка.



Прежде всего, эксперты TechnoDrive рекомендуют обращать внимание на инструкцию по эксплуатации. Она обязательно должна быть на русском языке или содержать соответствующий раздел. Также важно обратить внимание на упаковочную коробку — здесь не должно быть посторонних логотипов, только фирменный знак производителя. А вот логотип Ростеста теперь не является признаком подлинности, поскольку сертификацией мобильных устройств этот центр не занимается с 2015 года. На некоторых коробках производители по-прежнему наносят этот знак, однако его отсутствие не является причиной для беспокойства, если другие критерии подлинности выполнены.



Необходимо осмотреть и корпус самого устройства. На задней крышке некоторых смартфонов производители наносят надписи о стране производства и номерах IMEI. В случае наличия они, разумеется, должны быть только на русском языке. Если вы увидели текст на английском, французском или тайском языке — перед вами «серый» импорт.



Впрочем, по мнению экспертов, проблема «серых» телефонов для Ростова и России в целом сейчас не слишком актуальна. Из-за ощутимо просевшего курса рубля, оригинальные смартфоны в валютном эквиваленте у нас часто стоят дешевле, чем во многих соседних странах — и здесь уже в пору беспокоиться о «сером» экспорте.