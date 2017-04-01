Уличные фонари в Скандинавии заменят дроны с прожекторами

История уличного освещения насчитывает ровно шесть веков. Считается, что первые фонари на зданиях появились в 1417 году, благодаря лондонскому мэру Генри Бартону. Вскоре эту инициативу подхватили французы. А спустя почти три века, — 4 декабря 1706 года, — Пётр I велел вывесить фонари на фасадах улиц Санкт-Петербурга, выходящих к Петропавловской крепости. С этого момента началась история уличного освещения в России... На протяжении веков менялся внешний вид фонарей и используемые технологии. Сначала это были тусклые плафоны с обыкновенными свечами или маслом. Затем, в начале XIX века, появились более яркие газовые фонари, которыми вручную управляли фонарщики. Сегодня для нас привычны электрические источники света, управляемые фотоэлементами и датчиками движения. Но прогресс на этом не остановился!.. Очередным витком эволюции уличного освещения могут стать интеллектуальные дроны со светодиодными прожекторами, разработанные шведской компанией NiQ Robotics. Более того, это скандинавское изобретение как будто специально создано для бескрайних просторов России.

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Поклонники научной фантастики могут ликовать, — ведь вскоре яркий луч с неба может стать привычным явлением. И дело здесь вовсе не в НЛО!.. Точнее, речь идёт об опознанном летающем объекте — интеллектуальном дроне SkyLight B117.



Новинка шведской компании NiQ Robotics пока существует лишь в виде нескольких опытных образцов. Однако учёные надеются приступить к её массовому производству не позднее 2019 года. Тем самым решив проблему внешнего освещения при прогулках за городом и по плохо освещённым улицам.



Квадрокоптер SkyLight B117 имеет сверхнизкий уровень шума и большую грузоподъёмность. Испытываемые прототипы могут нести оборудование весом до 17 кг, однако производитель заявляет о возможности выпуска моделей грузоподъёмностью до 60 кг. И это не будет лишним, — ведь «летающий фонарь» должен быть оснащён сверхмощным (а, следовательно, тяжёлым) аккумулятором для длительных путешествий и питания светодиодного прожектора. Кстати, у нынешних моделей интерфейс совместим с зарядными станциями для электромобилей Tesla Motors. Так что клиенты заправок будущего, скорее всего, будут не только приезжать, но и прилетать — причём, в последнем случае, без пассажиров.



О стоимости супердронов NiQ Robotics пока деликатно умалчивает, ограничиваясь лишь заявлениями о зависимости цены от комплектации. Которая, по-видимому будет изменяться в весьма широких пределах. Ведь мощный фонарь — лишь одна из множества функций SkyLight B117!



В самом простом случае интеллектуальный дрон просто следует за владельцем, — точнее за находящимся у него Wi-Fi брелком. Это может быть отдельный «пульт управления» или смартфон со специальным приложением и радиомодулем IEEE 802.11n. Во время полёта SkyLight B117 постоянно контролирует ресурс аккумулятора, необходимый для возвращения на зарядную базу, — и в случае приближения к «точке невозврата» сообщает об этом владельцу. После этого пользователь должен решить, отпустить ли B117 в обратное путешествие по GPS на подзарядку, либо продолжить совместное передвижение (и тогда ему, вероятно, придётся самому транспортировать «умный светильник» с севшим аккумулятором наземным транспортом).



Однако в перспективе инженеры NiQ Robotics хотят сделать летающего робота особенно интеллектуальным. Например, с помощью модуля спутниковой связи на борту B117 можно сделать личным телохранителем, способным подать сигнал тревоги в полицию — и сообщить точные GPS-координаты. Также дрон сможет обеспечить владельца связью в любой точке мира, даже там, где нет сигнала GSM. Для этого владельцу потребуется обычный мобильный телефон с установленным приложением и упомянутый канал Wi-Fi.



Рассматривается и возможность групповой работы нескольких SkyLight B117. В этом случае дрон с садящейся батареей может позвать себе на смену «коллегу» — и, дождавшись его, улететь на подзарядку.



И это ещё не всё!.. Будучи подключённым к Интернету, SkyLight B117 может обмениваться информацией с коммерческими базами данных Big Data, — узнавая всё больше о своём владельце и максимально гибко подстраиваясь под его интересы. Ведь речь идёт о персонализированном сервисе, причём уровня luxury.



Конечно, в максимальной конфигурации, шведская новинка вряд ли уступит по цене электромобилям Model S — и даже небольшим вертолётам. Но ведь многие инновации со временем становятся дешевле, доступнее и функциональнее!.. Например, первый сотовый телефон стоил четыре тысячи долларов и весил больше килограмма. Сегодня же гораздо больший функционал умещается в 100-граммовом гаджете за 15 USD.



Но вернёмся к «летающим прожекторам»! Очевидно, что данные устройства будут востребованы не только в Скандинавии, но и в нашей стране. Особенно за пределами крупных городов, где освещение оставляет желать лучшего, — а порой вообще отсутствует.



Кстати, в перспективе персональные квадрокоптеры могут освоить и лабиринты магаполисов. Как это сделали их предшественники — «умные» пылесосы, роботы-юристы, электронные сотрудники отделов кадров и даже университетов. Окружающий мир стремительно меняется — и роботы учатся жить среди нас!