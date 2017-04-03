Дополненная реальность нуждается в единой платформе

Технология расширенной реальности с разной периодичностью напоминает о себе на протяжении последнего десятилетия. За это время мобильные приложения, ориентировавшиеся по внешним QR-кодам, трансформировались в нашумевших покемонов, голографические навигаторы и «умные» очки. Тем не менее, упомянутые продукты по-прежнему не выходят за рамки нишевых решений, — что ограничивает развитие технологии в целом. По мнению экспертов, изменить ситуацию способны лишь общий консенсус и появление универсальной AR-платформы. Однако пока ведущие игроки сконцентрированы на собственных разработках и не спешат объединять усилия.

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По оценкам аналитической компании IDC, уже к 2020 году рынок приложений дополненной реальности может достигнуть 160 млрд долларов. Причём наибольший вклад в эту цифру внесут отнюдь не игры «в стиле Pokemon GO», а серьёзные бизнес-приложения. Однако для этого у разработчиков AR-приложений должен появиться эффективный инструмент в виде единой платформы и SDK-инструментов.



И действительно, сегодня развитие дополненной реальности серьёзно сдерживает отсутствие единых подходов у разработчиков. В результате каждый из них вынужден фактически «изобретать велосипед», подстраиваясь под конкретное устройство или ограниченную группу гаджетов. Например, приложение SAP Warehouse Picker «заточено» для работы с очками Google Glass, компания WayRay отрабатывает расширенную реальность на «умных» автомобильных стёклах. А с другой стороны «универсальная» игра Pokemon GO, хоть и рассчитана на массовый сегмент, но не открывает свой код разработчикам.



В некоторой степени к созданию единой платформы приблизилась корпорация Microsoft с интерфейсом Windows Holographic. Однако, учитывая долю компании на рынке мобильных устройств, это вряд ли приведёт к серьёзному прорыву. Отрасли нужны мультиплатформенные решения, — в первую очередь для операционных систем Google Android и Apple iOS.



«За последние годы вендоры подготовили нас к массовому внедрению дополненной реальности, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Накоплено множество сценариев использования AR в различных сферах деятельности. Однако большинство из них выглядят разрозненно как с точки зрения области применения, так и в плане поддерживаемых устройств. В результате, отсутствие универсализации сильно тормозит данную технологию».



Но кто станет первопроходцем, объединившим AR-технологии?.. По мнению экспертов TechnoDrive, на эту роль серьёзно претендуют крупные интернет-провайдеры. Ведь дополненная реальность весьма требовательна к каналам связи, — а поэтому её массовое внедрение приведёт к необходимости оптимизировать нагрузку на линии. Как следствие, могут появиться новые протоколы, в создании которых примут непосредственное участие операторы связи (всё чаще позиционирующие себя как сервис-провайдеров). Подобное, например, уже происходит с индустриальным Интернетом вещей, — который, кстати, станет одним из поставщиков информации для профессиональных бизнес-систем дополненной реальности.