Дополненная реальность нуждается в единой платформе
Технология расширенной реальности с разной периодичностью напоминает о себе на протяжении последнего десятилетия. За это время мобильные приложения, ориентировавшиеся по внешним QR-кодам, трансформировались в нашумевших покемонов, голографические навигаторы и «умные» очки. Тем не менее, упомянутые продукты по-прежнему не выходят за рамки нишевых решений, — что ограничивает развитие технологии в целом. По мнению экспертов, изменить ситуацию способны лишь общий консенсус и появление универсальной AR-платформы. Однако пока ведущие игроки сконцентрированы на собственных разработках и не спешат объединять усилия.
По оценкам аналитической компании IDC, уже к 2020 году рынок приложений дополненной реальности может достигнуть 160 млрд долларов. Причём наибольший вклад в эту цифру внесут отнюдь не игры «в стиле Pokemon GO», а серьёзные бизнес-приложения. Однако для этого у разработчиков AR-приложений должен появиться эффективный инструмент в виде единой платформы и SDK-инструментов.
И действительно, сегодня развитие дополненной реальности серьёзно сдерживает отсутствие единых подходов у разработчиков. В результате каждый из них вынужден фактически «изобретать велосипед», подстраиваясь под конкретное устройство или ограниченную группу гаджетов. Например, приложение SAP Warehouse Picker «заточено» для работы с очками Google Glass, компания WayRay отрабатывает расширенную реальность на «умных» автомобильных стёклах. А с другой стороны «универсальная» игра Pokemon GO, хоть и рассчитана на массовый сегмент, но не открывает свой код разработчикам.
В некоторой степени к созданию единой платформы приблизилась корпорация Microsoft с интерфейсом Windows Holographic. Однако, учитывая долю компании на рынке мобильных устройств, это вряд ли приведёт к серьёзному прорыву. Отрасли нужны мультиплатформенные решения, — в первую очередь для операционных систем Google Android и Apple iOS.
«За последние годы вендоры подготовили нас к массовому внедрению дополненной реальности, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Накоплено множество сценариев использования AR в различных сферах деятельности. Однако большинство из них выглядят разрозненно как с точки зрения области применения, так и в плане поддерживаемых устройств. В результате, отсутствие универсализации сильно тормозит данную технологию».
Но кто станет первопроходцем, объединившим AR-технологии?.. По мнению экспертов TechnoDrive, на эту роль серьёзно претендуют крупные интернет-провайдеры. Ведь дополненная реальность весьма требовательна к каналам связи, — а поэтому её массовое внедрение приведёт к необходимости оптимизировать нагрузку на линии. Как следствие, могут появиться новые протоколы, в создании которых примут непосредственное участие операторы связи (всё чаще позиционирующие себя как сервис-провайдеров). Подобное, например, уже происходит с индустриальным Интернетом вещей, — который, кстати, станет одним из поставщиков информации для профессиональных бизнес-систем дополненной реальности.
Шесть лет назад, — в феврале 2011 года, — экспертная система IBM Watson триумфально обыграла знатоков в интеллектуальном телешоу в прямом эфире. Иными словами, искусственный интеллект смог молниеносно связывать факты в огромной базе данных, а точнее, научился беседовать на английском языке на сложные темы, виртуозно анализировать информацию — и делать правильные выводы!.. Вдохновившись этой новостью, эксперты начали предсказывать грядущую «замену интеллигенции искусственным интеллектом», а точнее, предрекать скорую доступность квалифицированных консультаций любому пользователю по телефону. Об этом, в частности, писал TechnoDrive. Однако процесс «интеллектуализации», похоже, свернул в другую сторону. И теперь интерес для создателей AI представляют по большей части бизнес-проекты — подбор персонала на предприятиях, работа с кредиторами банков и повышение эффективности продаж. К чему это приведёт — и не станет ли искусственный интеллект самым большим технологическим разочарованием наших дней, — попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
«Интернет вещей», как известно, бывает минимум двух видов. И они разные!.. Но в чём же главное отличие? «Классический, олдскульный IoT» для выполнения большинства задач в подключении к большому Интернету НЕ нуждается. Проще говоря, его многочисленные датчики (а также электронные дверные замки, моторизованные вентили для воды и газа) общаются между собой САМИ, а также, при необходимости, выходят на связь с основным модулем (и всё это происходит у вас дома). Выход в Интернет нужен только некоторым из этих устройств! Примером такой системы, хоть и с некоторыми оговорками, являются GSM-сигнализации от различных производителей. Немного аскетичные, но функциональные, недорогие и при этом надёжные. Однако, «Интернет вещей» нового поколения действует совсем иначе. Его конечные устройства работают штатно, лишь пока у них есть доступ в Интернет. В этом случае всё идёт по плану — датчики отсылают информацию в облако, из облака идёт управление всеми подключёнными устройствами умного дома. Но что будет, если подключение к Сети исчезнет?.. Насколько пользователь окажется зависим от повреждения каналов связи, наличия денег на счёте у оператора — и удалённых облачных хранилищ?.. Попробуем разобраться на примере типичного представителя «нового IoT» от компании «МегаФон», получившего многообещающее название Life Control.
Задача подбора персонала является одной из наиболее сложных для современных предприятий. Ведь на этапе собеседования HR-специалисту надо выявить не только интеллектуальный уровень претендента, но и множество его личностных качеств... От которых, в конечном счёте, будет зависеть имидж компании и её успешность. При этом набор критериев для каждой вакансии сильно отличается, а люди часто мыслят «штампами». Но решение этих проблем, похоже найдено — и оно «в духе времени»!.. Скоро на смену рекрутёрам может прийти беспристрастный искусственный интеллект, который за считанные секунды изучит личность соискателя, составит его психотип по поведению в социальных сетях и даст свои рекомендации. Хотя, по мнению экспертов, добиться полной беспристрастности со стороны «HR-роботов» будет всё-таки непросто.
Насколько важно для нас распознавание лиц? Учёные ответили на этот вопрос предельно точно. Согласно данным Массачусетского технологического института (MIT), люди способны узнавать портреты знакомых даже на крошечных картинках размером 7x10 пикселей! Невероятный результат, который говорит о том, насколько важным для выживания наших предков было точное «сканирование». Действительно, от быстрой идентификации зависело не только благополучие, но сама жизнь. Однако мир охотников и собирателей не стоял на месте. 9 тысяч лет назад появились первые города, начала меняться среда обитания. Люди стали жить всё более скученно, а в наши дни Землю населяют 7,5 млрд человек. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы социума, человеческих глаз уже мало. Вопросами идентификации должны заниматься «облачные технологии» — телекоммуникации и инновационное ПО. И строить системы распознавания лиц, пожалуй, нужно при взаимодействии ведущих предприятий сразу нескольких технологически развитых стран.
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