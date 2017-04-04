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«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.
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Условия акции «Больше сериалов» распространяются на новых абонентов «Ростелекома», у которых до 1 января не были подключёны пакет телеканалов Amedia Premium или подписка Amediateka. При этом для активации 45-дневного тест-драйва зрителям достаточно воспользоваться меню телевизионной приставки — раздел «Управление услугами». Однако стоит помнить, что предложение действует только до конца 2017 года.
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