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4 апреля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты

Как бесплатно смотреть сериалы онлайнНациональный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.

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Условия акции «Больше сериалов» распространяются на новых абонентов «Ростелекома», у которых до 1 января не были подключёны пакет телеканалов Amedia Premium или подписка Amediateka. При этом для активации 45-дневного тест-драйва зрителям достаточно воспользоваться меню телевизионной приставки — раздел «Управление услугами». Однако стоит помнить, что предложение действует только до конца 2017 года.

Напомним, что Amedia Premium — это дополнительный пакет каналов «Интерактивного ТВ», подключаемый к основному. В него входят каналы А1 HD, AMEDIA HIT и Amedia Premium, транслирующие самые рейтинговые сериалы и фильмы.

Ещё один приятный сюрприз для любителей сериалов — подписка Amediateka в сервисе «Видеопрокат». Она позволяет смотреть самые свежие серии популярных сериалов — «Мир дикого запада», «Молодой папа», «Большая маленькая ложь» и многие другие — одновременно со всем миром. Или тогда, когда удобно именно вам! Ведь контент из «Видеопроката» абоненты «Ростелекома» могут смотреть в любое время. Более того, в состав подписки включён упомянутый выше пакет телеканалов Amedia Premium — таким образом подписчики пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» фактически получают сразу два подарка!

Узнать об условиях акции «Больше сериалов» во всех подробностях клиенты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» могут на сайте оператора.

Подключайтесь и наслаждайтесь!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» поможет юным фигуристам стать звёздами


Компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России объявили о начале второго сезона проекта «Дети на льду. Звёзды». Принять участие в кастинге теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет, независимо от региона проживания и спортивной школы. А претендентов из ЮФО и СКФО, прошедших предварительный отбор, организаторы пригласят на очный кастинг в Сочи. Именно там определятся имена финалистов, которые выйдут в финал телевизионного шоу — и станут знаменитыми на всю страну!..
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Цифровое «Интерактивное телевидение» обновляется с юмором


С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Южные абоненты «Ростелекома» посмотрели 400 000 лицензионных фильмов


«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» становится всё более популярно у жителей ЮФО и СКФО. Причём, помимо сотен каналов высокого качества, абонентов интересуют дополнительные возможности цифрового телевидения. Одна из них — функция «Видеопрокат», предоставляющая доступ к огромной коллекции лицензионного контента. По данным компании «Ростелеком», лишь за минувший год зрители на юге России заказали «с доставкой на дом» более 400 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. При этом наиболее активными пользователями «Видеопроката» оказались жители Краснодарского и Ставропольского краёв, — а также Ростовской области.
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«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»


Мужской праздник, 23 февраля, остался позади — однако сильная половина человечества продолжает получать подарки!.. Одним из них стала акция «Больше футбола», подготовленная компанией «Ростелеком». По её условиям зрители «Интерактивного ТВ», подключившие телеканал «Наш футбол» до 6 марта, могут смотреть его бесплатно до середины месяца. Таким образом, промо-период захватывает и увлекательные матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 года! Чтобы увидеть их в формате HD, достаточно оставить заявку по бесплатному и круглосуточному телефону «Ростелекома», — после чего подключить пакет «Наш футбол» наиболее удобным способом.
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«Интерактивное телевидение» расширяет меню развлечений


Компания «Ростелеком» продолжает наращивать количество каналов «Интерактивного телевидения». Очередное обновление сетки вещания произошло с наступлением февраля и затронуло подписчиков всех популярных ТВ-пакетов. В частности, зрителям пакетов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» стали доступны информационно-развлекательные каналы «Это-ТВ» и H2 (причём второй как в SD, так и в HD-качестве). Приятные нововведения затронули и подписчиков пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ».
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«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

«Ростелеком» поможет юным фигуристам стать звёздами

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