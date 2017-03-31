Анлим отменяется: архивные опции «МегаФона» ждёт модернизация

Вчера компания «МегаФон» оповестила абонентов об изменении условий предоставления ряда интернет-опций. Согласно новым правилам, с 14 апреля клиентам будут предложены модифицированные опции «размеров» M, L, XL и XS. Однако пользователей опций «Интернет XS», «Интернет XS (посуточный)», «Интернет XS 2013», «Интернет XS за полцены», «Интернет XS Море» и «Интернет XS Tasty» новые правила вряд ли порадуют. Ведь уже на следующей неделе после исчерпания отведённого лимита скорость до конца суток будет снижаться не до 64 Кбит/с, а до нуля!.. Таким образом «МегаФон» стимулирует абонентов экономить трафик, выбирать более дорогие пакеты Интернета — или переходить к другому оператору. Какой из этих исходов более вероятен, попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.

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«Расслабился?.. Плати!»



Если SMS от оператора начинается словами «Оставайтесь всегда на связи с родными и близкими», а затем деликатно сообщается об «изменениях тарифов», вероятно речь пойдёт о «затягивании гаек». Это правило абоненты «МегаФона» усвоили со времён введения платы за молчание и отмены единой тарификации Интернета во внутрисетевом роуминге.



Но оператор не намерен останавливаться — и вновь «информирует абонентов об изменении условий предоставления ряда интернет-опций». На официальном сайте «МегаФона» соответствующий релиз можно найти, перейдя с головной страницы в раздел «Новости»; далее нужно выбрать пункт «Региональные новости»; после чего в верхнем меню заменить «Московский регион» (по умолчанию) на пункт «Ростовская область», нажать «ОК» — и в выпавшем списке выбрать новость с «лаконичным» названием «Больше не нужно волноваться, если трафик заканчивается. Вы всегда будете на связи с близкими и родными. Кавказский филиал».



Пройдя столь витиеватым путём, абонент «МегаФона» может узнать о новых опциях для пользователей мобильного Интернета, — которые оператор «с радостью представляет». И лишь в конце, под «звёздочкой», пользователи тарифных модификаторов «Интернет XS», «Интернет XS (посуточный)», «Интернет XS 2013», «Интернет XS за полцены», «Интернет XS Море» и «Интернет XS Tasty» поймут, что их Интернет с 14 апреля перестанет быть безлимитным.



Напомним, что в настоящее время данные опции предусматривают лишь снижение максимальной скорости доступа после исчерпания ежедневного объёма трафика. Например, на тарифе «Интернет XS2013» после выгрузки и загрузки 100 Мб в течение суток скорость снижается до 64 кбит/с. А с наступлением нового дня доступ в Сеть возобновляется на привычной скорости 3G/4G, пока очередной пакет не будет израсходован.



Однако с 14 апреля «при исчерпании включённого объёма трафика доступ в Интернет будет приостанавливаться». Нужно больше?.. Оператор предлагает докупать пакеты объёмом 75 Мб по 5 рублей каждый. Это ощутимо дешевле, чем действовавшая ранее «Турбокнопка» и услуга «Продли Интернет XS» за 15 рублей. Однако остаётся ряд вопросов...



Прежде всего, — неужели абоненты, оплачивающие 200 рублей в месяц только лишь за «условный безлимит», стали так невыгодны «МегаФону»?.. Ведь действующая опция «Интернет S» предлагает 6 Гб/мес за 290 рублей, а на универсальном тарифе «Всё включено S» за 10 рублей в сутки (а это порядка 300-310 рублей в месяц) можно получить 4 Гб плюс 350 минут звонков на сотовые региона и номера «МегаФон» по России?..



«Сотовые маркетологи давно освоили и регулярно используют один и тот же приём. Его суть состоит в регулярном изменении условий тарифов, особенно архивных — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом в действующей линейке должны обязательно присутствовать новые, более выгодные предложения. В таких условиях "прозевавшему" изменения абоненту приходится винить лишь себя. Он не сможет аргументированно назвать оператора дорогим — и либо "махнёт рукой" и будет использовать действующие, менее выгодные условия, либо перейдёт на новый тариф. Который затем оператор может вывести в архив или изменить по своему усмотрению».



Таким образом, для экономии абонентам мобильных операторов нужно постоянно отслеживать изменения тарифов на сайтах компаний, — отвлекаясь от основной работы и домашних дел. Либо просто расслабиться и пополнять сотовый счёт, адаптировавшись к новым условиям...



Но есть ли выход из этого замкнутого круга?



«В поисках справедливости»



Пытаясь выбрать «из нескольких зол» меньшее, абоненты после изменений тарифов иногда переходят к другому оператору. Но не всегда такая миграция способствует экономии... Дело в том, что для каждой компании средняя выручка с абонента (ARPU) является важнейшим показателем. И если какая-то услуга оказывается дешевле у конкурента, то он, вероятно, «возьмёт своё» на другом сервисе.



Например, у дискаунтера «Теле2» за 2 Гб мобильного Интернета можно платить всего 99 рублей в месяц. Для этого достаточно подключиться на тариф «Интернет для устройств» и активировать опцию «Интернет в планшет». Однако при исчерпании данного пакета пополнить его до конца месяца не получится, а телефонные вызовы на упомянутом тарифе стоят от 1,8 руб/мин в домашнем регионе до 9,9 руб/мин на номера России.



Аналогичные примеры можно привести и с другими сотовыми операторами. Тем не менее, сэкономить на связи можно — и TechnoDrive предлагает несколько действенных способов!



«Антисотовая связь»



Сегодня большинство терминалов в сотовых сетях — это смартфоны. А значит, они могут активно задействовать альтернативные способы коммуникации. Умело используя их, можно ощутимо снизить расходы на связь, не ограничивая себя в общении:

Установите на смартфон популярные интернет-мессенджеры и постарайтесь общаться через них — вы убедитесь, что чаты удобнее и красочнее привычных SMS, а разговоры по IP-телефонии зачастую не уступают по качеству голосовым вызовам. При этом не важно, звоните ли вы в Ростов или Нью-Йорк, при наличии быстрого Интернета разговор будет качественным и бесплатным. А, установив аналогичные клиенты на ноутбуки, часть бесед можно вести с рабочего или домашнего компьютера;

— вы убедитесь, что чаты удобнее и красочнее привычных SMS, а разговоры по IP-телефонии зачастую не уступают по качеству голосовым вызовам. При этом не важно, звоните ли вы в Ростов или Нью-Йорк, при наличии быстрого Интернета разговор будет качественным и бесплатным. А, установив аналогичные клиенты на ноутбуки, часть бесед можно вести с рабочего или домашнего компьютера; Активно используйте бесплатный Wi-Fi — предварительно установив надёжный антивирус, старайтесь подключаться к Интернету через хот-споты, везде где это возможно (нюанс — подключение к нужному сайту должно быть ’через https://’ («зелёный замочек»), иначе вы рискуете засветить свой логин и пароль). Другими словами, НЕ вводите логины и пароли на сайтах, которые начинаются на ’http://’ (то есть не защищеные через SSL).



Сегодня беспроводные сети доступны в гостиницах, кафе, торговых центрах, транспорте — и, конечно, стоит установить роутер Wi-Fi у себя дома (защитив локальную сеть);





— предварительно установив надёжный антивирус, старайтесь подключаться к Интернету через хот-споты, везде где это возможно (нюанс — подключение к нужному сайту должно быть ’через https://’ («зелёный замочек»), иначе вы рискуете засветить свой логин и пароль). Другими словами, НЕ вводите логины и пароли на сайтах, которые начинаются на ’http://’ (то есть не защищеные через SSL). Сегодня беспроводные сети доступны в гостиницах, кафе, торговых центрах, транспорте — и, конечно, стоит установить роутер Wi-Fi у себя дома (защитив локальную сеть); Раздавайте «оптовый» Интернет — если у вас несколько гаджетов, выходите в Сеть лишь с одного из них, выбрав оптимальный пакет со скидкой. На остальные устройства, которые всегда с вами, Интернет можно «раздать» по Wi-Fi или Bluetooth. Это также касается GPS-навигаторов в машине;

— если у вас несколько гаджетов, выходите в Сеть лишь с одного из них, выбрав оптимальный пакет со скидкой. На остальные устройства, которые всегда с вами, Интернет можно «раздать» по Wi-Fi или Bluetooth. Это также касается GPS-навигаторов в машине; Помните про альтернативы — мобильные развлечения не обязательно искать в Интернете. Например, радио можно слушать не только онлайн, в обычном эфире представлены десятки радиостанций. А пополнить коллекцию видеороликов и музыки в смартфоне лучше по USB-кабелю, предварительно скачав контент на ПК через домашний безлимит;

— мобильные развлечения не обязательно искать в Интернете. Например, радио можно слушать не только онлайн, в обычном эфире представлены десятки радиостанций. А пополнить коллекцию видеороликов и музыки в смартфоне лучше по USB-кабелю, предварительно скачав контент на ПК через домашний безлимит; Не держите на сотовом счету большие суммы — избыток денег на мобильном телефоне провоцирует лишние расходы. Баланс счёта должен быть достаточным для текущих платежей за связь, но не для дополнительных услуг (и платных подписок). Также не стоит настраивать «автоплатёж» с банковской карты.

И, конечно, желательно периодически изучать условия используемого тарифа и его опций на сайте оператора. Это позволит своевременно отследить изменения и предотвратить их негативные последствия. Кстати, чем экономнее становятся абоненты, тем чаще сотовым компаниям приходится увеличивать расценки в надежде на рост выручки, получается замкнутый круг!..