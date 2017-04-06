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6 апреля 2017, «Вирус, троян да хакер»: защита информации

Полиция поможет расшифровывать файлы, за которые требуют выкуп

Зашифрованные вирусом файлы можно спасти без выкупа!МВД России официально поддержало международный проект No More Ransom, направленный на противодействие компьютерным троянам. Благодаря новой инициативе жертвы программ-вымогателей могут восстановить файлы, зашифрованные зловредом, не выплачивая выкуп преступникам. Кроме того на сайте No More Ransom собраны рекомендации экспертов по защите компьютеров и мобильных устройств от заражения. На данный момент участники проекта уже расшифровали алгоритмы 40 троянов-шифровальщиков — и предлагают бесплатно скачать разблокировщики всем жертвам киберпреступников. Если же зловреда пока нет в списке, эксперты рекомендуют отключить пострадавшее устройство и регулярно проверять обновления в списке декрипторов (но лучше всё-таки регулярно делать бэкапы!).

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В последние годы противодействие троянам-шифровальщикам стало актуальным как никогда. По предварительным оценкам, доход от данных преступлений на начало 2017 года превысил 1 миллиард долларов. При этом от вредоносных программ, требующих выкуп за дешифрацию, страдают как частные пользователи, так и компании различного уровня. А каждая пятая фирма малого и среднего бизнеса, заплатив деньги преступникам, так и не получила доступ к своим данным.

Таким образом, речь идёт о международном криминальном бизнесе с огромными оборотами, — противостоять которому можно лишь объединив усилия ИТ-экспертов и правоохранительных органов по всему миру!.. В связи с этим, Европолом и ведущими антивирусными компаниями в июле 2016 года был запущен проект «Больше никаких выкупов!»

На сегодняшний день участниками No more ransom являются 83 партнёра, включая международную уголовную полицию «Интерпол». А сайт проекта переведён на 13 языков мира, включая русский.

В нашей стране партнёрами No more ransom стали МВД России, а также независимые эксперты по компьютерной безопасности.

Участники проекта призывают всех интернет-пользователей ознакомиться с правилами компьютерной безопасности, а если заражение всё-таки произошло, незамедлительно сообщить о нём — и ни в коем случае не платить выкуп преступникам!..

Вместо этого жертвы 40 программ-вымогателей уже могут скачать бесплатные дешифраторы онлайн. А остальным создатели проекта постараются помочь в ближайшее время — ведь изучение зловредов ведётся постоянно с привлечением мировых экспертов по ИТ-безопасности.

Кстати, определить тип шифровальщика можно также на сайте проекта. Для этого необходимо заполнить форму онлайн и отправить два зашифрованных файла объёмом до 1 Мб.

Впрочем, предупредить заражение вирусом всегда проще, чем лечить его. Поэтому даже если вы не столкнулись с подобной проблемой, следует уделять особое внимание профилактике — использовать надёжный и постоянно обновляемый антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам (даже полученным от друзей) — и регулярно делать копии (бэкапы) всех важных для вас данных НА ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ, о чём многие забывают.

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«Вирус, троян да хакер»: защита информации

«Служба-112» и полиция спасают жизни в Интернете


Информационные технологии делают нашу жизнь комфортной и безопасной. В частности, IT помогают полицейским предотвращать распространение наркотиков методом «закладок». А своевременное обращение в «Службу-112» может удержать подростка от суицида и изобличить создателей «групп смерти» в социальных сетях. Кроме того, благодаря геолокации, спасатели успешно спасают заблудившихся сельчан и оказывают поддержку зарубежным гражданам. Подробнее об этих и других плюсах информационных технологий читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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Телефонные мошенники «имитировали ДТП», но их задержали


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Африканские брачные аферисты переключились на россиянок


«Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.
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Ростовский мошенник охотился за неисправными смартфонами


Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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Африканские брачные аферисты переключились на россиянок

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