Полиция поможет расшифровывать файлы, за которые требуют выкуп
МВД России официально поддержало международный проект No More Ransom, направленный на противодействие компьютерным троянам. Благодаря новой инициативе жертвы программ-вымогателей могут восстановить файлы, зашифрованные зловредом, не выплачивая выкуп преступникам. Кроме того на сайте No More Ransom собраны рекомендации экспертов по защите компьютеров и мобильных устройств от заражения. На данный момент участники проекта уже расшифровали алгоритмы 40 троянов-шифровальщиков — и предлагают бесплатно скачать разблокировщики всем жертвам киберпреступников. Если же зловреда пока нет в списке, эксперты рекомендуют отключить пострадавшее устройство и регулярно проверять обновления в списке декрипторов (но лучше всё-таки регулярно делать бэкапы!).
В последние годы противодействие троянам-шифровальщикам стало актуальным как никогда. По предварительным оценкам, доход от данных преступлений на начало 2017 года превысил 1 миллиард долларов. При этом от вредоносных программ, требующих выкуп за дешифрацию, страдают как частные пользователи, так и компании различного уровня. А каждая пятая фирма малого и среднего бизнеса, заплатив деньги преступникам, так и не получила доступ к своим данным.
Таким образом, речь идёт о международном криминальном бизнесе с огромными оборотами, — противостоять которому можно лишь объединив усилия ИТ-экспертов и правоохранительных органов по всему миру!.. В связи с этим, Европолом и ведущими антивирусными компаниями в июле 2016 года был запущен проект «Больше никаких выкупов!»
На сегодняшний день участниками No more ransom являются 83 партнёра, включая международную уголовную полицию «Интерпол». А сайт проекта переведён на 13 языков мира, включая русский.
В нашей стране партнёрами No more ransom стали МВД России, а также независимые эксперты по компьютерной безопасности.
Участники проекта призывают всех интернет-пользователей ознакомиться с правилами компьютерной безопасности, а если заражение всё-таки произошло, незамедлительно сообщить о нём — и ни в коем случае не платить выкуп преступникам!..
Вместо этого жертвы 40 программ-вымогателей уже могут скачать бесплатные дешифраторы онлайн. А остальным создатели проекта постараются помочь в ближайшее время — ведь изучение зловредов ведётся постоянно с привлечением мировых экспертов по ИТ-безопасности.
Кстати, определить тип шифровальщика можно также на сайте проекта. Для этого необходимо заполнить форму онлайн и отправить два зашифрованных файла объёмом до 1 Мб.
Впрочем, предупредить заражение вирусом всегда проще, чем лечить его. Поэтому даже если вы не столкнулись с подобной проблемой, следует уделять особое внимание профилактике — использовать надёжный и постоянно обновляемый антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам (даже полученным от друзей) — и регулярно делать копии (бэкапы) всех важных для вас данных НА ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ, о чём многие забывают.
Информационные технологии делают нашу жизнь комфортной и безопасной. В частности, IT помогают полицейским предотвращать распространение наркотиков методом «закладок». А своевременное обращение в «Службу-112» может удержать подростка от суицида и изобличить создателей «групп смерти» в социальных сетях. Кроме того, благодаря геолокации, спасатели успешно спасают заблудившихся сельчан и оказывают поддержку зарубежным гражданам. Подробнее об этих и других плюсах информационных технологий читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
Самой опасной угрозой для владельцев мобильных телефонов являются отнюдь не вирусы. Ведь от «электронной заразы» можно защититься с помощью специальных программ, регулярно обновляющих сигнатуры угроз*. Гораздо сложнее не попасть на удочку телефонных мошенников, постоянно совершенствующих приёмы «социального инжиниринга». Выигрыши в различных лотереях, «заблокированные» банковские карты, — и, конечно, «родственники, попавшие в беду», — вот лишь некоторые из множества приёмов, используемых преступниками. При этом они используют эффект неожиданности, создают искусственный цейтнот и не дают жертве возможности спокойно осмыслить происходящее. Именно таких преступников недавно задержали сотрудники ростовской полиции, причём для проведения операции пришлось прибегнуть к помощи бойцов СОБР.
Широкое использование пластиковых карт открывает новые возможности для покупателей, торговых предприятий, банков... и преступников. «Продвинутые» злоумышленники всё чаще предпочитают подделывать не деньги, а «пластик», по которому можно получить наличные в ближайшем банкомате. А те, кто привык играть по крупному, нацеливаются на всё содержимое банкоматов, — используя для этого уже не газосварку, а высокотехнологичное оборудование. Впрочем, подобные ухищрения не помогают преступникам избежать наказания и приводят их к закономерному финалу. Подробнее об «айтишниках с большой дороги» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
«Нигерийские письма» и их модификации стали для современных мошенников классикой жанра. Однако, несмотря на широкую известность, данный приём продолжает работать (с некоторыми вариациями). И теперь вместо состоятельной нигерийской вдовы с унаследованными миллионами нефтедолларов появляется бравый американский солдат, готовый переехать в российскую глубинку вместе с вещами и внушительным капиталом «хоть завтра». Неизменной остаётся лишь «сравнительно небольшая комиссия» — несколько тысяч долларов, — которую нужно оплатить принимающей стороне, чтобы мечта стала реальностью. Именно так мошенники продолжают обманывать одиноких россиянок, которые «в порыве страсти» теряют не только все сбережения, но и единственное жильё.
Когда речь заходит о мошенничестве в сервисных центрах, мы чаще всего представляем подмену новых запчастей на неоригинальные в процессе ремонта, махинации со стоимостью работ — или, в качестве более продвинутых «бонусных услуг», — незаконный доступ к «Мобильному банку». Но этим дело не ограничивается!.. Некоторые преступники настолько экстравагантны, что создают «фейковые» сервис-центры для похищения неисправных устройств. Именно такой случай недавно раскрыли сотрудники донской полиции. Для чего злоумышленнику потребовались нерабочие смартфоны и планшеты, — а также чем закончилась эта история, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».