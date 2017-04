Полиция поможет расшифровывать файлы, за которые требуют выкуп

МВД России официально поддержало международный проект No More Ransom, направленный на противодействие компьютерным троянам. Благодаря новой инициативе жертвы программ-вымогателей могут восстановить файлы, зашифрованные зловредом, не выплачивая выкуп преступникам. Кроме того на сайте No More Ransom собраны рекомендации экспертов по защите компьютеров и мобильных устройств от заражения. На данный момент участники проекта уже расшифровали алгоритмы 40 троянов-шифровальщиков — и предлагают бесплатно скачать разблокировщики всем жертвам киберпреступников. Если же зловреда пока нет в списке, эксперты рекомендуют отключить пострадавшее устройство и регулярно проверять обновления в списке декрипторов (но лучше всё-таки регулярно делать бэкапы!).

В последние годы противодействие троянам-шифровальщикам стало актуальным как никогда. По предварительным оценкам, доход от данных преступлений на начало 2017 года превысил 1 миллиард долларов. При этом от вредоносных программ, требующих выкуп за дешифрацию, страдают как частные пользователи, так и компании различного уровня. А каждая пятая фирма малого и среднего бизнеса, заплатив деньги преступникам, так и не получила доступ к своим данным.



Таким образом, речь идёт о международном криминальном бизнесе с огромными оборотами, — противостоять которому можно лишь объединив усилия ИТ-экспертов и правоохранительных органов по всему миру!.. В связи с этим, Европолом и ведущими антивирусными компаниями в июле 2016 года был запущен проект «Больше никаких выкупов!»



На сегодняшний день участниками No more ransom являются 83 партнёра, включая международную уголовную полицию «Интерпол». А сайт проекта переведён на 13 языков мира, включая русский.



В нашей стране партнёрами No more ransom стали МВД России, а также независимые эксперты по компьютерной безопасности.



Участники проекта призывают всех интернет-пользователей ознакомиться с правилами компьютерной безопасности, а если заражение всё-таки произошло, незамедлительно сообщить о нём — и ни в коем случае не платить выкуп преступникам!..



Вместо этого жертвы 40 программ-вымогателей уже могут скачать бесплатные дешифраторы онлайн. А остальным создатели проекта постараются помочь в ближайшее время — ведь изучение зловредов ведётся постоянно с привлечением мировых экспертов по ИТ-безопасности.



Кстати, определить тип шифровальщика можно также на сайте проекта. Для этого необходимо заполнить форму онлайн и отправить два зашифрованных файла объёмом до 1 Мб.



Впрочем, предупредить заражение вирусом всегда проще, чем лечить его. Поэтому даже если вы не столкнулись с подобной проблемой, следует уделять особое внимание профилактике — использовать надёжный и постоянно обновляемый антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам (даже полученным от друзей) — и регулярно делать копии (бэкапы) всех важных для вас данных НА ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ, о чём многие забывают.