Салон связи оформлял на ростовчан фальшивые кредиты

Предъявление паспорта при покупке SIM-карты является естественным и законным требованием. Однако иногда мошенники используют его в своих интересах. Недобросовестные сотрудники салонов связи и операторов могут оформить на ваш паспорт несколько «левых» номеров — или, что ещё хуже, использовать ксерокопию документа для незаконного получения кредита. Именно такой случай недавно раскрыли полицейские Ростова-на-Дону. Причём жертвами мошенника стали сразу четверо жителей донской столицы. Подробности дерзкого преступления читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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По данным МВД Ростовской области, 30-летнему сотруднику салона сотовой связи удалось оформить несколько фиктивных кредитов на цифровую технику. Для этого он использовал данные чужих паспортов без ведома их владельцев.



Получив гаджеты, купленные за чужой счёт, преступник сразу продавал их, — а вырученные деньги использовал по своему усмотрению. Однако вскоре мужчина был задержан.



В настоящее время подозреваемому грозит наказание по статье 159 УК РФ «Мошенничество». А следователи устанавливают все обстоятельства преступления.



«Неправомерное использование персональных данных является серьёзной проблемой, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Обычный человек вряд ли сможет перечислить все места, где могут храниться ксерокопии его паспорта. Основное удостоверение личности сканируют в некоторых гостиницах, аэропортах, банках — а также при оформлении договоров с сотовыми операторами, страховыми компаниями, в отделах кадров... Однако в ряде случаев такие действия противоречат требованиям ФЗ-152 "О персональных данных" и владелец паспорта может обоснованно запретить копировать свой документ. Например, при покупке SIM-карты в договор должны быть внесены подлинные данные паспорта, — и продавец должен их проверить, — но копию документа делать он не имеет права. Аналогичное правило распространяется и на регистрацию в гостиницах.



Кроме того, желательно минимизировать участие посредников при заключении договоров. Например, покупать SIM-карту в стационарном офисе сотового оператора, ОСАГО — у страховой компании и так далее. Ведь серьёзные фирмы дорожат своей репутацией, поэтому обычно ведут видеонаблюдение в операционных залах, отслеживая необычные действия сотрудников, — например, если кто-то внимательно рассматривает договор уже после ухода клиента, переписывает из него паспортные данные, фотографирует образец подписи на телефон и так далее».



Впрочем, иногда продавцы салонов связи сами становятся жертвами преступников. Об этом свидетельствуют два эпизода грабежей, раскрытые в Советском районе донской столицы.



По данным полиции, двое жителей Ростовской области просто «забирали» мобильные телефоны из магазинов цифровой техники. Для этого они просили консультантов посмотреть дорогие смартфоны поближе, и, пока подельник отвлекал сотрудника салона связи, второй преступник скрывался из виду.



Однако, по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленников удалось идентифицировать и задержать. Ими оказались 19- и 21-летний мужчины, проживавшие в Орловском* районе Ростовской области. По-видимому, вскоре любителям гаджетов придётся на длительное время «сменить прописку», — ведь наказание, предусмотренное второй частью статьи 161 УК РФ, достигает 7 лет лишения свободы.



* — Это 200 км от Ростова на восток — и чуть южнее