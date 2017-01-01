Студенты ЮФУ узнали о перспективных вакансиях «Ростелекома»
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в проекте «День карьеры» Южного Федерального университета. В ходе мероприятия HR-специалисты рассказали ребятам о возможностях трудоустройства, требованиях к сотрудникам, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. А более 300 студентов выпускных курсов ЮФУ прошли анкетирование и оставили свои резюме. В перспективе это открывает перед ними двери ведущего оператора связи России и одного их крупнейших работодателей Ростовской области.
Для Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» участие в студенческих ярмарках вакансий стало доброй традицией. Ведь динамично развивающийся оператор постоянно нуждается в новых талантливых и энергичных сотрудниках!.. Особенно, если речь идёт о выпускниках одного из наиболее уважаемых ВУЗов региона — Южного Федерального университета.
Целью «Дня карьеры» в ЮФУ стало объединение самых востребованных работодателей региона, партнёров и будущих выпускников университета на одной площадке. Для этого организаторы пригласили более 45 региональных компаний, инвестирующих в развитие корпоративной культуры и персонала, — а также создающих достойные условия труда для своих сотрудников. Одной из ведущих компаний в данном списке стал «Ростелеком», стенд которого в «День карьеры» ЮФУ посетили более 300 человек. Все они получили профессиональные консультации сотрудников HR-отдела, заполнили анкеты соискателей и смогли оставить резюме.
«ЮФУ — один из самых уважаемых ВУЗов страны, а "Ростелеком" входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Ростовской области, — отметила начальник управления по работе с персоналом Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Виктория Быстрова. — Мы привлекаем внимание к нашей компании молодых специалистов, имеющих не только профессиональное образование, но и высокую мотивацию в работе».
Напомним, что «Ростелеком» предлагает юным соискателям только официальное трудоустройство, а удобный график работы позволяет им совмещать трудовую деятельность с учёбой. Всё это делает компанию привлекательным работодателем для молодых специалистов и студентов. Которые ещё с момента производственной практики могут стать частью дружной команды национального оператора связи России.
Как зарождаются оригинальные ИТ-проекты, — и сколько времени требуется на их реализацию?.. Однозначного ответа на эти вопросы, конечно, не существует. Многое зависит от обстоятельств — креативности руководителя, сплочённости команды, наличия в штате экспертов в смежных областях и так далее... Но иногда оригинальную ИТ-идею можно проработать и реализовать всего за 48 часов! Для этого достаточно стать участником хакатона ДГТУ, который в этом году пройдёт с 7 по 9 апреля. В течение двух суток ИТ-менеджеры, программисты, и дизайнеры будут работать в командах над созданием инновационных продуктов. При этом этапы совместной работы будут перемежаться с мастер-классами известных «айтишников» и приёмами пищи. Однако на период хакатона участникам, вероятно, придётся отказаться от перерывов на сон.
Роль математики в современном мире сложно переоценить. И, чем больше вокруг нас информационных технологий, тем нужнее «царица всех наук». Ведь любая обработка данных, по сути, представляет собой математические операции. А функционирование информационных систем на «макроуровне» блестяще описывается теорией массового обслуживания. И это лишь «вершина айсберга»!.. Владение математическим аппаратом дисциплинирует разум и является отличным подспорьем для программистов, системных инженеров и многих других «айтишников». Поэтому всероссийская контрольная по математике, проводимая «Яндексом», с каждым годом привлекает всё больше участников.
Стремительное развитие информационных технологий и робототехники начинает радикально менять рынок труда. Самые смелые прогнозы писателей-фантастов воплощаются в реальность. В результате традиционно востребованные профессии — например, привычные бухгалтеры и юристы, — начинают выглядеть менее перспективными. Ведь не секрет, что большинство рутинных процедур во многих областях постепенно передадут «малому» искусственному интеллекту. В то время, как оставшиеся вакансии для людей смогут занять лишь профессионалы экстра-класса. Иначе дело обстоит с ИТ-специалистами, спрос на которых уверенно растёт. Поэтому выпускникам 2017 года есть о чём задуматься, выбирая своё призвание!.. Благо, на принятие решения остаётся ещё несколько месяцев, — а учебные заведения Ростова и области наперебой приглашают абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей.
Современный мир невозможно представить без информационных технологий — и с каждым годом роль ИТ лишь возрастает. А сама отрасль нуждается в активном притоке новых кадров: от «классических» программистов, робототехников и специалистов в области big data до пока ещё непривычных экзотических ИТ-профессий. Но, чтобы привлечь действительно заинтересованную молодёжь, начинать нужно со школы!.. Например, рассказывая ребятам о передовых технологиях и тенденциях будущего. Именно такой проект уже четыре года реализует компания «Ростелеком» совместно с общественной организацией «АЙСЕК». И в 2017 году в него будут вовлечены более 1500 учеников из 6 городов России, — включая Ростов-на-Дону.
До начала приёмной кампании 2017 года остаётся более 6 месяцев. Однако учебные заведения уже активно включились в борьбу за абитуриентов. Университеты, институты, академии и колледжи активно проводят профориентационные мероприятия, конкурсы, — и, конечно, Дни открытых дверей. При этом формат таких мероприятий постоянно совершенствуется. Например, широко известный РКСИ готовится провести День открытых дверей сразу на двух площадках — в учебном корпусе на ул. Тургеневской 10/6 и в Интернете!.. О том, какую программу колледж подготовил для абитуриентов и их родителей на 27 ноября, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!