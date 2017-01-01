Студенты ЮФУ узнали о перспективных вакансиях «Ростелекома»

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в проекте «День карьеры» Южного Федерального университета. В ходе мероприятия HR-специалисты рассказали ребятам о возможностях трудоустройства, требованиях к сотрудникам, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. А более 300 студентов выпускных курсов ЮФУ прошли анкетирование и оставили свои резюме. В перспективе это открывает перед ними двери ведущего оператора связи России и одного их крупнейших работодателей Ростовской области.

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Для Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» участие в студенческих ярмарках вакансий стало доброй традицией. Ведь динамично развивающийся оператор постоянно нуждается в новых талантливых и энергичных сотрудниках!.. Особенно, если речь идёт о выпускниках одного из наиболее уважаемых ВУЗов региона — Южного Федерального университета.



Целью «Дня карьеры» в ЮФУ стало объединение самых востребованных работодателей региона, партнёров и будущих выпускников университета на одной площадке. Для этого организаторы пригласили более 45 региональных компаний, инвестирующих в развитие корпоративной культуры и персонала, — а также создающих достойные условия труда для своих сотрудников. Одной из ведущих компаний в данном списке стал «Ростелеком», стенд которого в «День карьеры» ЮФУ посетили более 300 человек. Все они получили профессиональные консультации сотрудников HR-отдела, заполнили анкеты соискателей и смогли оставить резюме.



«ЮФУ — один из самых уважаемых ВУЗов страны, а "Ростелеком" входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Ростовской области, — отметила начальник управления по работе с персоналом Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Виктория Быстрова. — Мы привлекаем внимание к нашей компании молодых специалистов, имеющих не только профессиональное образование, но и высокую мотивацию в работе».



Напомним, что «Ростелеком» предлагает юным соискателям только официальное трудоустройство, а удобный график работы позволяет им совмещать трудовую деятельность с учёбой. Всё это делает компанию привлекательным работодателем для молодых специалистов и студентов. Которые ещё с момента производственной практики могут стать частью дружной команды национального оператора связи России.