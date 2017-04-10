Донская ГИС поможет найти бесплатный Wi-Fi в Ростове

До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.

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По словам Германа Лопаткина, геоинформационная система Ростовской области уже используется региональным правительством. Закрытая часть программы позволяет органам власти получать постоянно обновляющуюся информацию об объектах на территории региона и состоянии инфраструктуры.



А до конца 2017 года планируется запустить в эксплуатацию открытую часть региональной ГИС, доступную всем жителям Ростовской области. В результате, пользователи смогут видеть на электронной карте бесплатные точки доступа Wi-Fi, а также пункты коллективного доступа в Интернет.



Дополнительно пользователям региональной ГИС будет доступна информация о расположении детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, спортивных площадок, почтовых отделений и МФЦ.



Открытая часть ГИС Ростовской области будет представлять собой интернет-портал с доступом и через стационарные и мобильные устройства. Помимо настольной платформы, получить нужную информацию можно будет через мобильные приложения для операционных систем iOS и Android.



Причём пользователей гаджетов с модулями навигации ждёт приятный бонус — возможность сузить объём информации до необходимого радиуса поиска и проложить удобный для себя маршрут к ближайшему бесплатному хот-споту Wi-Fi. А чтобы пользователь не заблудился по дороге, представленные данные донская ГИС сопроводит фотоматериалами.