Донская ГИС поможет найти бесплатный Wi-Fi в Ростове
До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
По словам Германа Лопаткина, геоинформационная система Ростовской области уже используется региональным правительством. Закрытая часть программы позволяет органам власти получать постоянно обновляющуюся информацию об объектах на территории региона и состоянии инфраструктуры.
А до конца 2017 года планируется запустить в эксплуатацию открытую часть региональной ГИС, доступную всем жителям Ростовской области. В результате, пользователи смогут видеть на электронной карте бесплатные точки доступа Wi-Fi, а также пункты коллективного доступа в Интернет.
Дополнительно пользователям региональной ГИС будет доступна информация о расположении детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, спортивных площадок, почтовых отделений и МФЦ.
Открытая часть ГИС Ростовской области будет представлять собой интернет-портал с доступом и через стационарные и мобильные устройства. Помимо настольной платформы, получить нужную информацию можно будет через мобильные приложения для операционных систем iOS и Android.
Причём пользователей гаджетов с модулями навигации ждёт приятный бонус — возможность сузить объём информации до необходимого радиуса поиска и проложить удобный для себя маршрут к ближайшему бесплатному хот-споту Wi-Fi. А чтобы пользователь не заблудился по дороге, представленные данные донская ГИС сопроводит фотоматериалами.
Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!
Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
В декабре Минкомсвязь подвела предварительные итоги развития 4G в России. По официальным данным, за 10 месяцев текущего года в нашей стране были установлены 32 230 базовых станций LTE, — что соответствует росту на 45%. Таким образом, на сегодняшний день услуги 4G предоставляют 104 208 базовых станций, что составляет почти 20% от их общего количества в РФ. Значительный вклад в данный показатель вносит и Ростовская область. Напомним, что мы вошли в пятёрку лидеров по качеству 4G LTE (данные на середину 2016 года).
Как известно, работа с деньгами требует от сотрудников определённых качеств, — среди которых ответственность, аккуратность и отсутствие психологических зависимостей. Однако выявить последние на этапе собеседования бывает непросто. Особенно, если вредное пристрастие «дремлет» до поры до времени, — и внезапно просыпается, когда человек уже получил доступ к финансовым потокам. Именно такой случай произошёл в Донецке, где начальник офиса продаж МТС за два месяца присвоил более 460 000 рублей — и успел проиграть их в онлайн-казино.