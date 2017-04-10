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10 апреля 2017, 4G в Ростове

Донская ГИС поможет найти бесплатный Wi-Fi в Ростове

Бесплатный WiFi в Ростове станет проще найти!До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.

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По словам Германа Лопаткина, геоинформационная система Ростовской области уже используется региональным правительством. Закрытая часть программы позволяет органам власти получать постоянно обновляющуюся информацию об объектах на территории региона и состоянии инфраструктуры.

А до конца 2017 года планируется запустить в эксплуатацию открытую часть региональной ГИС, доступную всем жителям Ростовской области. В результате, пользователи смогут видеть на электронной карте бесплатные точки доступа Wi-Fi, а также пункты коллективного доступа в Интернет.

Дополнительно пользователям региональной ГИС будет доступна информация о расположении детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, спортивных площадок, почтовых отделений и МФЦ.

Открытая часть ГИС Ростовской области будет представлять собой интернет-портал с доступом и через стационарные и мобильные устройства. Помимо настольной платформы, получить нужную информацию можно будет через мобильные приложения для операционных систем iOS и Android.

Причём пользователей гаджетов с модулями навигации ждёт приятный бонус — возможность сузить объём информации до необходимого радиуса поиска и проложить удобный для себя маршрут к ближайшему бесплатному хот-споту Wi-Fi. А чтобы пользователь не заблудился по дороге, представленные данные донская ГИС сопроводит фотоматериалами.

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4G в Ростове

Суперскидка: 4G Интернет плюс «оптика» в Ростове


Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
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Новинки «Ростелекома»: «Аллё» — и «СУПЕРСИМКА» 4G


В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!
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«Новый LTE» появится в посёлках Ростовской области


Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
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LTE-покрытие в России расширилось в 1,5 раза


В декабре Минкомсвязь подвела предварительные итоги развития 4G в России. По официальным данным, за 10 месяцев текущего года в нашей стране были установлены 32 230 базовых станций LTE, — что соответствует росту на 45%. Таким образом, на сегодняшний день услуги 4G предоставляют 104 208 базовых станций, что составляет почти 20% от их общего количества в РФ. Значительный вклад в данный показатель вносит и Ростовская область. Напомним, что мы вошли в пятёрку лидеров по качеству 4G LTE (данные на середину 2016 года).
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Руководитель офиса продаж МТС осуждён за растрату


Как известно, работа с деньгами требует от сотрудников определённых качеств, — среди которых ответственность, аккуратность и отсутствие психологических зависимостей. Однако выявить последние на этапе собеседования бывает непросто. Особенно, если вредное пристрастие «дремлет» до поры до времени, — и внезапно просыпается, когда человек уже получил доступ к финансовым потокам. Именно такой случай произошёл в Донецке, где начальник офиса продаж МТС за два месяца присвоил более 460 000 рублей — и успел проиграть их в онлайн-казино.
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