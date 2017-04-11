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11 апреля 2017, Информационные системы: автоматизация

Orange Business Services помогает cтроить российские самолёты

«Гражданские самолёты Сухого» выбирают Orange Business ServicesПроизводство и сопровождение гражданских авиалайнеров требует международной кооперации, независимо от страны, осуществляющей финальную сборку. Например, российский титан можно встретить в большинстве самолётов Airbus и Boeing по всему миру (источник), а отечественный лайнер «Сухой Суперджет SSJ-100» использует французскую авионику, немецкую систему жизнеобеспечения и американские тормоза. Неудивительно, что при столь широкой глобализации, авиазаводы вынуждены тратить огромные средства на связь с партнёрами, поставщиками и эксплуатантами. Впрочем, эту статью расходов можно ощутимо сократить, используя облачный сервис Audio & Web Conferencing от компании Orange Business Services. Что с успехом продемонстировал новый проект, реализованный Orange для АО «Гражданские самолёты Сухого».

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Акционерное общество «Гражданские самолёты Сухого» стало одним из крупнейших пользователей сервиса Audio & Web Conferencing в России. По данным компании Orange, это позволило отечественному производителю авиалайнеров пятикратно (!) снизить расходы на связь. Ведь теперь организовать видеоконференции с участием до 4000 пользователей можно на базе единой и удобной платформы!..

Для АО «Гражданские самолёты Сухого» такая возможность очень важна. Ведь, кроме штаб-квартиры в Москве, подразделения компании расположены в Жуковском, Комсомольске-на-Амуре и городах нашей страны. А сеть партнёров российского производителя простирается далеко за пределы страны.

«Благодаря сервису Orange Audio & Web Conferencing, у специалистов компании "Гражданские самолеты Сухого" и их зарубежных партнёров появилась возможность осуществлять аудио и видеозвонки, а также организовывать многопользовательские конференции, к которым можно подключать сотрудников, использующих любое устройство связи, в том числе аналоговый телефон» — отмечается в пресс-релизе компании.

Таким образом, облачное решение Orange Business Services сократило расходы на служебные командировки сотрудников и оплату разговоров в роуминге, уменьшило время согласования технической документации, — и позволило быстро решать другие вопросы внутри компании. Ведь услуга Orange Audio & Web Conferencing использует защищённые каналы связи!

Подготовительные работы по внедрению платформы Audio & Web Conferencing в АО «Гражданские самолёты Сухого» начались в декабре 2016 года, а уже с начала текущего года сервис работал в тестовом режиме.

В конце февраля заказчик и Orange Business Services подписали договор и запустили Audio & Web Conferencing в промышленную эксплуатацию. Это повышает скорость и эффективность бизнес-процессов внутри ГСС — и вносит вклад в развитие отечественного авиастроения!

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