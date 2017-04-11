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11 апреля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное телевидение» повысило чёткость канала RU.TV

Телеканал RU.TV появился в HD-качествеПопулярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!

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Телеканал RU.TV — это первый музыкальный телеканал в мире, транслирующий видеоклипы только на русском языке. Помимо качественной отечественной музыки, в его эфире представлены «звёздные» новости, записи концертов звёзд отечественного шоу-бизнеса и другие интересные передачи «с музыкальным уклоном». При этом RU.TV уделяет внимание как современным видеоклипам, так и хитам прошлых лет (например, в рубрике «Незабудки»).

Отличным подарком ценителям русской музыки стало появление HD-версии RU.TV в эфире «Интерактивного телевидения». Уже сегодня абоненты «Ростелекома», выбравшие пакеты «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», могут смотреть RU.TV HD на кнопке 505. А если нужный пакет ещё не активирован, подключить его можно в меню ТВ-приставки «Ростелеком».

Напомним, что возможность просмотра каналов в HD-качестве зависит от характеристик линии, используемой для подключения к Интернету (HD, напомним, можно смотреть даже по нормальному ADSL — БЗ). Однако со стремительным развитием «оптики» всё больше домовладений получают доступ к качественному и разнообразному контенту.

Если же магистрали «Ростелекома» ещё не дотянулись до вашего дома, воспользуйтесь универсальной приставкой «Интерактивное ТВ 2.0», подключив её к любому доступному каналу связи любого оператора. Без ограничений!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты


Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.
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«Ростелеком» поможет юным фигуристам стать звёздами


Компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России объявили о начале второго сезона проекта «Дети на льду. Звёзды». Принять участие в кастинге теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет, независимо от региона проживания и спортивной школы. А претендентов из ЮФО и СКФО, прошедших предварительный отбор, организаторы пригласят на очный кастинг в Сочи. Именно там определятся имена финалистов, которые выйдут в финал телевизионного шоу — и станут знаменитыми на всю страну!..
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Цифровое «Интерактивное телевидение» обновляется с юмором


С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Южные абоненты «Ростелекома» посмотрели 400 000 лицензионных фильмов


«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» становится всё более популярно у жителей ЮФО и СКФО. Причём, помимо сотен каналов высокого качества, абонентов интересуют дополнительные возможности цифрового телевидения. Одна из них — функция «Видеопрокат», предоставляющая доступ к огромной коллекции лицензионного контента. По данным компании «Ростелеком», лишь за минувший год зрители на юге России заказали «с доставкой на дом» более 400 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. При этом наиболее активными пользователями «Видеопроката» оказались жители Краснодарского и Ставропольского краёв, — а также Ростовской области.
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«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»


Мужской праздник, 23 февраля, остался позади — однако сильная половина человечества продолжает получать подарки!.. Одним из них стала акция «Больше футбола», подготовленная компанией «Ростелеком». По её условиям зрители «Интерактивного ТВ», подключившие телеканал «Наш футбол» до 6 марта, могут смотреть его бесплатно до середины месяца. Таким образом, промо-период захватывает и увлекательные матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 года! Чтобы увидеть их в формате HD, достаточно оставить заявку по бесплатному и круглосуточному телефону «Ростелекома», — после чего подключить пакет «Наш футбол» наиболее удобным способом.
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты

«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

Da Vinci Learning и телеканал «Синема» — для абонентов «Ростелекома»

Южные абоненты «Ростелекома» посмотрели 400 000 лицензионных фильмов

«Ростелеком» поможет юным фигуристам стать звёздами

Цифровое «Интерактивное телевидение» обновляется с юмором

Годовой запас фильмов бесплатно — при подключении «Триколор ТВ»

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ИТ-КРАСАВИЦЫ РОСТОВА

Екатерина Бусарева (2009 г.)

Татьяна Михайлова (2010 г.)

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Оксана Милас (2013 г.)