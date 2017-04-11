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«Интерактивное телевидение» повысило чёткость канала RU.TV
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!
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Телеканал RU.TV — это первый музыкальный телеканал в мире, транслирующий видеоклипы только на русском языке. Помимо качественной отечественной музыки, в его эфире представлены «звёздные» новости, записи концертов звёзд отечественного шоу-бизнеса и другие интересные передачи «с музыкальным уклоном». При этом RU.TV уделяет внимание как современным видеоклипам, так и хитам прошлых лет (например, в рубрике «Незабудки»).
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