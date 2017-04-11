«Интерактивное телевидение» повысило чёткость канала RU.TV

Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!

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Телеканал RU.TV — это первый музыкальный телеканал в мире, транслирующий видеоклипы только на русском языке. Помимо качественной отечественной музыки, в его эфире представлены «звёздные» новости, записи концертов звёзд отечественного шоу-бизнеса и другие интересные передачи «с музыкальным уклоном». При этом RU.TV уделяет внимание как современным видеоклипам, так и хитам прошлых лет (например, в рубрике «Незабудки»).



Отличным подарком ценителям русской музыки стало появление HD-версии RU.TV в эфире «Интерактивного телевидения». Уже сегодня абоненты «Ростелекома», выбравшие пакеты «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», могут смотреть RU.TV HD на кнопке 505. А если нужный пакет ещё не активирован, подключить его можно в меню ТВ-приставки «Ростелеком».



Напомним, что возможность просмотра каналов в HD-качестве зависит от характеристик линии, используемой для подключения к Интернету (HD, напомним, можно смотреть даже по нормальному ADSL — БЗ). Однако со стремительным развитием «оптики» всё больше домовладений получают доступ к качественному и разнообразному контенту.



Если же магистрали «Ростелекома» ещё не дотянулись до вашего дома, воспользуйтесь универсальной приставкой «Интерактивное ТВ 2.0», подключив её к любому доступному каналу связи любого оператора. Без ограничений!