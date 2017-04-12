Зарубежные интернет-гиганты будут платить НДС в России
В понедельник, 10 апреля, ФНС России объявила о знаковом достижении — регистрации первой сотни иностранных интернет-компаний как плательщиков НДС. Таким образом, международные сервисы, работающие в нашей стране, будут вносить свой вклад в государственный бюджет РФ. В числе первых налоговую регистрацию прошли Apple, Google, Facebook, Microsoft, — а также служба заказа такси Uber, торговые площадки Alibaba и eBay, сервис бронирования Booking и другие популярные бренды. Кстати, ФНС России значительно облегчила регистрацию иностранных налогоплательщиков, предоставив им «Личный кабинет» с функцией подачи электронных деклараций.
Полный список интернет-компаний, прошедших НДС-регистрацию в российских налоговых органах можно найти на сайте ФНС России. Здесь широко представлены популярные бренды Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Facebook, Netflix, Samsung, Wargaming Group, Amazon, eBay, Nintendo, а также Uber и Booking.com.
По информации ведомства, половина компаний из данного реестра продают программное обеспечение и компьютерные игры, треть предоставляет контент (музыку, фильмы и книги), — а около 15% приходится на торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования.
Для упрощения взаимодействия иностранных компаний и российских налоговых органов на сайте ФНС России был создан специальный сервис — «Личный кабинет». С его помощью иностранные налогоплательщики могут заполнять и отправлять налоговые декларации, контролировать уплату налога, отслеживать наличие задолженности и переписываться с российским налоговым органом. А в ближайшее время в «Личном кабинете» будут размещены дополнительные рекомендации по заполнению платёжного поручения на перечисление НДС.
Соблюдать законы должны не только иностранные магазины, но и покупатели-россияне
Кстати, соблюдать законодательство следует не только зарубежным онлайн-продавцам, но и их клиентам. В частности, покупая товары на международных онлайн-площадках, россиянам нужно тщательно обдумывать законность сделки. Ведь далеко не всё, что открыто продаётся за рубежом, допустимо к ввозу в нашу страну. Это касается, например, технических средств для негласного получения информации и запрещённых веществ.
В качестве иллюстрации относительно «шпионских штучек» можно привести обвинительное заключение, вынесенное прокуратурой в одной из районов Ростова-на-Дону. Согласно ему, житель донской столицы попытался приобрести онлайн-радиомикрофон с датчиком движения.
Однако данная покупка впоследствии не только была задержана таможенниками, но и стала поводом для уголовного преследования покупателя. Дело в том, что соответствующее оборудование эксперты отнесли к спецсредствам для негласного получения информации, незаконное приобретение которых предусматривает наказание по статье 138.1 УК РФ.
В общем, будьте вниматетельны, и не совершайте сомнительных сделок ни в обычной жизни, ни в онлайне.
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