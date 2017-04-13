Азбука Морзе снова в моде!

Классическая «морзянка» лишь на первый взгляд может показаться устаревшей технологией. На самом деле, умение общаться с помощью «точек» и «тире» — весьма полезно, особенно вдали от цивилизации. Благодаря азбуке Морзе, информацию можно передавать свистом, стуком, фонариком, зеркальцем и, главное, в условиях сильных радиопомех. На этом языке можно звать на помощь или общаться сквозь непроницаемые для радиоволн оболочки... Поэтому, спустя 179 лет после изобретения, «морзянку» учат и проводят соревнования по скоростной радиотелеграфии! Именно такое состязание среди школьников Ростовской области недавно прошло в донской столице. Проще говоря, радиоспорт возрождается!
Участниками областных соревнований по скоростной радиотелеграфии (СРТ) стали воспитанники станций юных техников и домов детского технического творчества из Новочеркасска, Азова и Ростова-на-Дону. Все они продемонстрировали навыки приёма и передачи сообщений от начальной скорости 10 знаков в минуту до предела своих возможностей.
В результате первое место в командном зачёте среди младших возрастных групп заняли воспитанники ОЦТТУ (Ростов). А в старшей возрастной группе лучший результат продемонстрировали учащиеся новочеркасского ЦТТ №1 им. В.В.Горбатко.
«Современные телекоммуникации стёрли границы между городами и странами, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Для многих гораздо удобнее и привычнее общаться с друзьями по "Скайпу", WhatsApp и другими передовыми способами. Однако, вдали от Интернета, — а таких мест в мире немало, — для общения можно использовать лишь рации, спутниковые телефоны и азбуку Морзе. Причём в последнем случае, собеседникам даже не нужны технические устройства. Необходимо лишь знать простой и универсальный алфавит, который можно изучить в технических кружках Ростовской области».
Живой пример: морзянкой можно принять в РФ текстовое сообщение на коротких волнах (скажем, на 28 МГц) с маломощного передатчика в Австралии (если в ионосфере образовался соответствующий проводящий канал, что не редкость). С Интернетом, понятно, такой трюк не получится без спутников и подводных кабелей, а для обычного радио нужна станция исполинской мощности на длинных волнах.
Кстати, знания азбуки Морзе пригодятся не только в экстремальных ситуациях. Ещё одно интересное применение «морзянки» — спортивная радиоплеленгация или «охота на лис». Здесь в форме «точек» и «тире» каждая «лиса» передаёт свой ’ID’, по которому ориентируются участники. Судя по результатам недавних состязаний, у ребят из Ростовской области это блестяще получается.
И не только у ребят!.. Ведь в составе команд-лидеров, занявших пьедестал почёта на ростовских состязаниях по СРТ, оказались и представительницы прекрасного пола — Марина Голубова и Дарья Березовская. Причём речь идёт о младшей возрастной группе, которой предстоит жить в мире телекоммуникаций будущего, не забывающего о лучших практиках прошлого!
Сегодня агентство ИТ-новостей TechnoDrive отметило свой шестнадцатый День рождения. Для человека это знаковый возраст, знаменующий переход во взрослую жизнь. А для независимого регионального интернет-проекта — целая вечность, причём в самом лучшем смысле!.. За эти годы мы подготовили более 20 850 ростовских ИТ-новостей, провели десятки конкурсов и получили престижные награды. Сотрудики TechnoDrive взяли сотни эксклюзивных интервью, подготовили тысячи аналитических материалов и репортажей, выступили экспертами на телевидении — и в высокорейтинговых печатных изданиях. И это лишь верхушка айсберга!..
Наиболее очевидным способом улучшить своё благосостояние, как известно, является работа. В процессе трудовой деятельности человек приносит пользу окружающим и зарабатывает деньги, — которые можно потратить, например, на приобретение дорогих гаджетов. Однако некоторые предпочитают более быстрый способ обогащения — и пытаются силой отбирать понравившиеся смартфоны у прохожих. Причём, как свидетельствуют криминальные новости Ростова, в качестве «аргумента» всё чаще разбойники используют холодное оружие. Наряду с этим, заметна и другая тенденция — как правило, таких дерзких грабителей ростовская полиция задерживает «по горячим следам». А значит, поработать им всё-таки придётся, однако с ограниченным выбором видов деятельности и под бдительным контролем надзирателей. Подробнее об особенностях сотовых грабежей в Ростове — и их закономерном исходе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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