Используйте номер 112 только в критических ситуациях!

Современные дети используют сотовую связь и Интернет гораздо более хаотично, чем взрослые. Скорость, с которой они умудряются ставить новые игры, пробовать их, удалять и ставить новые, просто поражает. Однако к некоторым возможностям телекоммуникаций нельзя относиться легкомысленно!.. В их числе — единый номер экстренных служб 112, доступный с любого мобильника, даже в отсутствии SIM-карты. Несмотря на возраст, любой пользователь сотовой связи должен понимать, что «шуточные» и ложные звонки на данный номер могут стоить жизни другим людям. А в случае, когда помощь действительно нужна, звонящему стоит придерживаться определённых правил! Подробнее об этом узнали учащиеся ростовской школы №60 на тематическом уроке «Случилась беда — набирай 112».

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Тестовая эксплуатация «Системы 112» в Ростовской области, помимо очевидных преимуществ единого номера, обнаружила и одну тревожную тенденцию — значительную долю ложных, «шуточных» и справочных вызовов. Каждый из которых отвлекает операторов службы спасения от помощи тем, кто в ней срочно нуждается.



Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов, сообщил, что в последнее время на номер 112 участились звонки справочного содержания с просьбой подсказать номера телефонов кинотеатров, такси, кафе. А иногда экстренный номер случайно набирают малыши, которым родители дали телефон поиграться.



Особенно это актуально в телефонах, работающих с аннулированной SIM-картой или вообще без неё, — когда номер службы спасения автоматически подставляется на «горячую клавишу» и является единственным доступным для звонка.



В связи с этим особое внимание уделяется разъяснительной работе с подрастающим поколением. В частности, для учащихся ростовской школы №60 был организован урок «Случилась беда — набирай 112». Во время занятия специалисты департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области рассказали школьникам о важности использования номера 112 только в чрезвычайных ситуациях, — а также напомнили правила звонка спасения: «сосредоточься, оглядись, набери номер, представься, расскажи о проблеме».



«Следует помнить, что номер 112 предназначен для вызова экстренных служб, чтобы оказать помощь людям при угрозах жизни, здоровью, при авариях, пожарах, нарушениях общественного правопорядка, — отметил Сергей Панов. — Ложный вызов может стоить кому-то жизни. Поэтому без надобности этот номер набирать не стоит».



Кстати, подобной информацией юным ростовчанам стоит поделиться и с родителями. Ведь «справочные запросы» и случайные звонки в службу спасения поступают не только от детей. Так что более ответственное отношение к номеру 112 должно сформироваться у людей всех возрастов.