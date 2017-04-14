Используйте номер 112 только в критических ситуациях!
Современные дети используют сотовую связь и Интернет гораздо более хаотично, чем взрослые. Скорость, с которой они умудряются ставить новые игры, пробовать их, удалять и ставить новые, просто поражает. Однако к некоторым возможностям телекоммуникаций нельзя относиться легкомысленно!.. В их числе — единый номер экстренных служб 112, доступный с любого мобильника, даже в отсутствии SIM-карты. Несмотря на возраст, любой пользователь сотовой связи должен понимать, что «шуточные» и ложные звонки на данный номер могут стоить жизни другим людям. А в случае, когда помощь действительно нужна, звонящему стоит придерживаться определённых правил! Подробнее об этом узнали учащиеся ростовской школы №60 на тематическом уроке «Случилась беда — набирай 112».
Тестовая эксплуатация «Системы 112» в Ростовской области, помимо очевидных преимуществ единого номера, обнаружила и одну тревожную тенденцию — значительную долю ложных, «шуточных» и справочных вызовов. Каждый из которых отвлекает операторов службы спасения от помощи тем, кто в ней срочно нуждается.
Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов, сообщил, что в последнее время на номер 112 участились звонки справочного содержания с просьбой подсказать номера телефонов кинотеатров, такси, кафе. А иногда экстренный номер случайно набирают малыши, которым родители дали телефон поиграться.
Особенно это актуально в телефонах, работающих с аннулированной SIM-картой или вообще без неё, — когда номер службы спасения автоматически подставляется на «горячую клавишу» и является единственным доступным для звонка.
В связи с этим особое внимание уделяется разъяснительной работе с подрастающим поколением. В частности, для учащихся ростовской школы №60 был организован урок «Случилась беда — набирай 112». Во время занятия специалисты департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области рассказали школьникам о важности использования номера 112 только в чрезвычайных ситуациях, — а также напомнили правила звонка спасения: «сосредоточься, оглядись, набери номер, представься, расскажи о проблеме».
«Следует помнить, что номер 112 предназначен для вызова экстренных служб, чтобы оказать помощь людям при угрозах жизни, здоровью, при авариях, пожарах, нарушениях общественного правопорядка, — отметил Сергей Панов. — Ложный вызов может стоить кому-то жизни. Поэтому без надобности этот номер набирать не стоит».
Кстати, подобной информацией юным ростовчанам стоит поделиться и с родителями. Ведь «справочные запросы» и случайные звонки в службу спасения поступают не только от детей. Так что более ответственное отношение к номеру 112 должно сформироваться у людей всех возрастов.
Классическая «морзянка» лишь на первый взгляд может показаться устаревшей технологией. На самом деле, умение общаться с помощью «точек» и «тире» — весьма полезно, особенно вдали от цивилизации. Благодаря азбуке Морзе, информацию можно передавать свистом, стуком, фонариком, зеркальцем и, главное, в условиях сильных радиопомех. На этом языке можно звать на помощь или общаться сквозь непроницаемые для радиоволн оболочки... Поэтому, спустя 179 лет после изобретения, «морзянку» учат и проводят соревнования по скоростной радиотелеграфии! Именно такое состязание среди школьников Ростовской области недавно прошло в донской столице. Проще говоря, радиоспорт возрождается!
Сегодня агентство ИТ-новостей TechnoDrive отметило свой шестнадцатый День рождения. Для человека это знаковый возраст, знаменующий переход во взрослую жизнь. А для независимого регионального интернет-проекта — целая вечность, причём в самом лучшем смысле!.. За эти годы мы подготовили более 20 850 ростовских ИТ-новостей, провели десятки конкурсов и получили престижные награды. Сотрудики TechnoDrive взяли сотни эксклюзивных интервью, подготовили тысячи аналитических материалов и репортажей, выступили экспертами на телевидении — и в высокорейтинговых печатных изданиях. И это лишь верхушка айсберга!..
Наиболее очевидным способом улучшить своё благосостояние, как известно, является работа. В процессе трудовой деятельности человек приносит пользу окружающим и зарабатывает деньги, — которые можно потратить, например, на приобретение дорогих гаджетов. Однако некоторые предпочитают более быстрый способ обогащения — и пытаются силой отбирать понравившиеся смартфоны у прохожих. Причём, как свидетельствуют криминальные новости Ростова, в качестве «аргумента» всё чаще разбойники используют холодное оружие. Наряду с этим, заметна и другая тенденция — как правило, таких дерзких грабителей ростовская полиция задерживает «по горячим следам». А значит, поработать им всё-таки придётся, однако с ограниченным выбором видов деятельности и под бдительным контролем надзирателей. Подробнее об особенностях сотовых грабежей в Ростове — и их закономерном исходе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Проблема самоубийств является актуальной для всего мира, причём это явление фиксируется в самых разных государствах. Так, в печальную «десятку 2016 года» входят не только Шри-Ланка и Гайана, но и Япония, Китай, Южная Корея, Литва и Словения (России среди «лидеров» нет). На сегодняшний день эксперты выделяют много возможных причин суицида. В частности, для детей и подростков, — помимо личных и бытовых проблем в отсутствии родительского внимания, — дополнительную опасность представляют смертельные «онлайн-игры». Впрочем, благодаря усилиям полиции и интернет-сообщества, подобные технологии в России быстро пресекаются, а создателям так называемых «групп смерти» грозит неминуемое наказание. Подробнее об этом рассказали эксперты тематической пресс-конференции в студии «Дон-Медиа» в Ростове-на-Дону.
Самое дорогое, что есть в этом мире — человеческая жизнь, особенно если речь идёт о жизни близкого человека!.. Но иногда, чтобы её сохранить, нужно проявить особую заботу. Пожилые граждане, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями или при восстановлении после операции должны быть под присмотром. Однако обеспечить его «в режиме 24x7x365», как правило, бывает не под силу даже самым заботливым родственникам. Не говоря уже за одиноких людей... И здесь на помощь приходит уникальный проект «Кнопка жизни», предлагающий GPS-трекеры со встроенной кнопкой SOS. Продажа данных устройств уже началась в отдельных центрах продаж и обслуживания Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» — и это очень хорошая новость!