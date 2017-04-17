Позитивная инфа — и никакого «мозаичного мышления»!

Не секрет, что Интернет сегодня является основным поставщиком информации для миллиардов пользователей. Со всех сторон только и слышно: «Прочитал в Интернете, нашёл в Интернете, скачал...» и так далее. Однако количество и разнообразие контента — это не всегда плюс!.. Помимо полезных сайтов и групп в соцсетях, существует масса проектов предоставляющих опасную, ложную или бесполезную информацию. Причём, если с нарушителями закона успешно борются Роскомнадзор и разработчики антивирусов (а также дистрибутивов Linux), то противостоять ложной информации можно лишь создавая достоверные сайты. Например, в рамках Всероссийского конкурса «Позитивный контент», традиционно стартующего 1 июня в День защиты детей. На протяжении ряда лет партнёром этого престижного состязания выступает компания «Ростелеком». И 2017 год не станет исключением!.. На предстоящем конкурсе интернет-проектов национальный оператор поддержит лауреатов номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры».

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Основной задачей конкурса «Позитивный контент 2017» является поддержка интернет-проектов для детей, подростков и молодёжи. Принять участие в данном состязании могут сайты, развивающие позитивное мышление и творчество, повышающие уровень образованности, — а также укрепляющие веру в безграничность человеческих возможностей.



Помимо интернет-сайтов, на конкурс «Позитивный контент», проводящийся при поддержке «Ростелекома», могут быть представлены блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также мобильные приложения. Все они должны быть полностью реализованы и успешно работать не позднее, чем с января 2017 года.



«В условиях тотальной цифровизации, молодёжи и даже взрослым крайне важно соблюдать "психологическую гигиену" при использовании Интернета, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Подросткам сегодня необходим цифровой детокс, препятствующий деградации мозга, а в качестве онлайн-ресурсов нужно использовать тщательно проработанные сайты, развивающие интеллектуальный потенциал».



Точка зрения в ссылках выше не всегда совпадает с мнением редакции, однако в целом авторы данных публикаций безусловно правы. Бесконтрольное потребление информации, — как и отсутствие новых данных, — ведёт к деградации познавательных способностей человека. Цифровой «фастфуд» не насыщает душу, а лишь иссушает её.



Именно качественные и насыщенные ресурсы призван выделить конкурс «Позитивный контент 2017». А поддержка компании «Ростелеком» обеспечит лауреатам в номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры» не только общественное признание, но и ценные призы.



Также в качестве награды проекты-победители будут включены в каталог «ВебЛандия» и смогут зарегистрироваться в безопасном домене ДЕТИ, объединяющим лучшие сайты Рунета для молодёжи.



Напомним, что приём работ на конкурс «Позитивный контент 2017» будет проводиться с 1 июня по 1 октября. А к 20 октября оргкомитет сформирует шорт-лист номинантов, которые будут приглашены в финал, являющийся частью церемонии «Премия Рунета».



Не упустите возможность получить ценные призы от «Ростелекома» — и внести свой вклад в создание позитивного детского контента!