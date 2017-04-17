Позитивная инфа — и никакого «мозаичного мышления»!
Не секрет, что Интернет сегодня является основным поставщиком информации для миллиардов пользователей. Со всех сторон только и слышно: «Прочитал в Интернете, нашёл в Интернете, скачал...» и так далее. Однако количество и разнообразие контента — это не всегда плюс!.. Помимо полезных сайтов и групп в соцсетях, существует масса проектов предоставляющих опасную, ложную или бесполезную информацию. Причём, если с нарушителями закона успешно борются Роскомнадзор и разработчики антивирусов (а также дистрибутивов Linux), то противостоять ложной информации можно лишь создавая достоверные сайты. Например, в рамках Всероссийского конкурса «Позитивный контент», традиционно стартующего 1 июня в День защиты детей. На протяжении ряда лет партнёром этого престижного состязания выступает компания «Ростелеком». И 2017 год не станет исключением!.. На предстоящем конкурсе интернет-проектов национальный оператор поддержит лауреатов номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры».
Основной задачей конкурса «Позитивный контент 2017» является поддержка интернет-проектов для детей, подростков и молодёжи. Принять участие в данном состязании могут сайты, развивающие позитивное мышление и творчество, повышающие уровень образованности, — а также укрепляющие веру в безграничность человеческих возможностей.
Помимо интернет-сайтов, на конкурс «Позитивный контент», проводящийся при поддержке «Ростелекома», могут быть представлены блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также мобильные приложения. Все они должны быть полностью реализованы и успешно работать не позднее, чем с января 2017 года.
«В условиях тотальной цифровизации, молодёжи и даже взрослым крайне важно соблюдать "психологическую гигиену" при использовании Интернета, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Подросткам сегодня необходим цифровой детокс, препятствующий деградации мозга, а в качестве онлайн-ресурсов нужно использовать тщательно проработанные сайты, развивающие интеллектуальный потенциал».
Точка зрения в ссылках выше не всегда совпадает с мнением редакции, однако в целом авторы данных публикаций безусловно правы. Бесконтрольное потребление информации, — как и отсутствие новых данных, — ведёт к деградации познавательных способностей человека. Цифровой «фастфуд» не насыщает душу, а лишь иссушает её.
Именно качественные и насыщенные ресурсы призван выделить конкурс «Позитивный контент 2017». А поддержка компании «Ростелеком» обеспечит лауреатам в номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры» не только общественное признание, но и ценные призы.
Также в качестве награды проекты-победители будут включены в каталог «ВебЛандия» и смогут зарегистрироваться в безопасном домене ДЕТИ, объединяющим лучшие сайты Рунета для молодёжи.
Напомним, что приём работ на конкурс «Позитивный контент 2017» будет проводиться с 1 июня по 1 октября. А к 20 октября оргкомитет сформирует шорт-лист номинантов, которые будут приглашены в финал, являющийся частью церемонии «Премия Рунета».
Не упустите возможность получить ценные призы от «Ростелекома» — и внести свой вклад в создание позитивного детского контента!
В понедельник, 10 апреля, ФНС России объявила о знаковом достижении — регистрации первой сотни иностранных интернет-компаний как плательщиков НДС. Таким образом, международные сервисы, работающие в нашей стране, будут вносить свой вклад в государственный бюджет РФ. В числе первых налоговую регистрацию прошли Apple, Google, Facebook, Microsoft, — а также служба заказа такси Uber, торговые площадки Alibaba и eBay, сервис бронирования Booking и другие популярные бренды. Кстати, ФНС России значительно облегчила регистрацию иностранных налогоплательщиков, предоставив им «Личный кабинет» с функцией подачи электронных деклараций.
Международный сервис-провайдер Orange Business Services вновь вошёл в число лидеров международного рейтинга Top Employer Global. Ведущие эксперты высоко оценили кадровую политику и условия труда в представительствах компании на пяти континентах, — включая российское подразделение. Напомним, что Orange Business Services уже получал награду Top Employer в 2015 году. И теперь снова он оказался единственным телеком-оператором в престижном рейтинге!
Устранение цифрового неравенства стало одной из ключевых тем круглого стола «Развитие инфраструктуры связи в регионе», состоявшегося в Ростове-на-Дону. Участниками беседы стали министр информационных технологий и связи Ростовского области Герман Лопаткин, а также представители ведущих операторов связи Дона. В частности, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов рассказал присутствующим об активной деятельности компании по прокладке ВОЛС в регионе и обеспечении жителей отдалённых посёлков современными услугами связи.
Как известно, 1 апреля завершается отчётный период ФНС России за минувший календарный год. До этого времени физическим лицам, получившим доход, необходимо представить декларации в налоговую службу. И это касается не только граждан, заработавших деньги, но и злостных неплательщиков, долги которых за потреблённые, но неоплаченные услуги связи теперь рассматриваются как экономическая выгода. На практике это значит, что должникам, просрочившим оплату более чем на 3 года, будет начислен подоходный налог в размере 13% от суммы задолженности. И, в соответствии с требованиями Налогового кодекса, списки данных граждан уже поступили в налоговые органы.
В Правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона 2017». Участники совещания рассмотрели 16 кандидатур, представленных ведущими предприятиями, учреждениями и учебными заведениями региона. После этого список рекомендуемых претендентов был направлен губернатору для утверждения. Данный этап станет для связистов финальным шагом на пути к престижному званию — и вручению наград, которое состоится в канун Дня радио. Именно тогда имена лауреатов станут известны широкой общественности.