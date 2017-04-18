Молодым учёным покажут невероятную мощь «облачных» технологий
Облачные сервисы являются одним из драйверов современной телеком-отрасли. По оценкам некоторых российских операторов, годовой темп роста по «облакам» стабильно превышает 80% в течение пяти лет. При этом речь идёт не только о виртуальных АТС и других услугах связи — «облачные» технологии предлагают специализированные платформы для бизнес-приложений и, конечно, науки. Поэтому на предстоящем Форуме молодых учёных облачным услугам компании «Ростелеком» будет уделено особое внимание!
Уже завтра на площадке КВЦ «ДонЭкспоцентр» (ул. Нагибина, 30) состоится Форум молодых учёных. Его участниками станут представители образовательных учреждений региона, авторы инновационных идей, — а также представители областной Администрации и ведущие ИТ-компании.
В частности, Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» познакомит участников форума с инновационными разработками в сфере облачных технологий. Соответствующий доклад в 12:15 представит начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерина Казакова.
Отметим, что в портфеле компании «Ростелеком» сегодня представлен обширный выбор облачных сервисов. В частности, на платформе cloud.rt.ru национальный оператор предлагает решения для образования, медицинских учреждений, службы спасения, — а также для предприятий различного уровня.
В зависимости от потребностей заказчика, «Ростелеком» может предложить проверенные решения для бухгалтерии — или специализированную платаформу для решения прикладных задач. В том числе, это касается и научной деятельности, которая требует в наши дни серьёзных вычислительных ресурсов.
Обо всём этом Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» расскажет молодым учёным на завтрашнем форуме в Ростове. Более того — в перерывах между докладами гости и участники мероприятия смогут задать экспертам все интересующие вопросы и получить профессиональные консультации. В том числе, касающиеся бесплатного тест-драйва облачных услуг, которые Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» предлагает всем заинтересованным компаниям и организациям.
Производство и сопровождение гражданских авиалайнеров требует международной кооперации, независимо от страны, осуществляющей финальную сборку. Например, российский титан можно встретить в большинстве самолётов Airbus и Boeing по всему миру (источник), а отечественный лайнер «Сухой Суперджет SSJ-100» использует французскую авионику, немецкую систему жизнеобеспечения и американские тормоза. Неудивительно, что при столь широкой глобализации, авиазаводы вынуждены тратить огромные средства на связь с партнёрами, поставщиками и эксплуатантами. Впрочем, эту статью расходов можно ощутимо сократить, используя облачный сервис Audio & Web Conferencing от компании Orange Business Services. Что с успехом продемонстировал новый проект, реализованный Orange для АО «Гражданские самолёты Сухого».
Деятельность любого современного предприятия невозможна без качественной телефонной связи. При этом потребности бизнеса в данной сфере существенно шире, чем у физических лиц. Для эффективной работы компаниям требуются многоканальные номера, конференц-связь, интеллектуальная маршрутизация звонков, — а также запись разговоров, интерактивные голосовые меню и множество других функций… К счастью, теперь для их получения не нужно покупать и обслуживать дорогую офисную АТС. Весь описанный функционал, — и десятки других возможностей, — уже включены в «облачный» сервис «Новая телефония» компании «Ростелеком». Причём за счёт конвергенции фиксированной и сотовой связи данный сервис приобрёл ряд уникальных особенностей. С ними представителей ведущих СМИ региона познакомили специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Забота о здоровье граждан является одной из первоочередных задач государства. Поэтому данная сфера не должна зависеть от внешней политики других стран, иностранных корпораций и прочих непредсказуемых факторов. Добиться этого можно, конечно, лишь повсеместно внедрив надёжные отечественные ИТ-решения — как это сделали в детской городской поликлинике №1 Ростова-на-Дону! Именно здесь на базе российских решений Open Source была создана современная ИТ-система, открывающая пациентам доступ к собственным амбулаторным картам и передовым медицинским услугам. Причём в её разработке приняли активное участие ростовские программисты. Подробнее о новых возможностях электронной медицины для ростовчан читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
DDoS-атаки представляют серьёзную угрозу для любых компаний, работающих в Интернете. Однако в некоторых сферах бизнеса действия хакеров особенно опасны и могут нанести непоправимый урон. Например, если речь идёт о банковских услугах онлайн. Поэтому для защиты своей ИТ-инфраструктуры банки выбирают надёжные и эффективные решения. Одним из которых, несомненно, является продукт Internet Umbrella от международного оператора Orange Business Services. Благодаря ему, интенсивность DDoS-атак на серверы клиентов снижается в десятки раз, — а рядовые сотрудники и клиенты компании вовсе не замечают проблем. Неудивительно, что очередным пользователем, выбравшим Internet Umbrella, стал один из крупнейших российских банков.
Защита персональных данных остаётся одной из важнейших задач, стоящих перед юридическими лицами в России. При этом требования ФЗ-152 регулярно дополняются и уточняются, — вынуждая предприятия постоянно «держать руку на пульсе». В частности, с 1 июля 2017 года вступают в силу изменения кодекса об административных правонарушениях в части защиты персональных данных. Согласно им, Роскомнадзор сможет наказывать операторов ПДн за схожие нарушения ФЗ-152 только один раз, — однако, если компания нарушила сразу несколько статей КоАП, то даже в ходе одной проверки ей может быть выписано 7 штрафов на сумму до 290 000 рублей! Подробнее о новых аспектах закона «О персональных данных» на ростовской конференции «Код ИБ» рассказал директор ООО «РЭАЦ «Эксперт» Николай Мисник.