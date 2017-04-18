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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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18 апреля 2017, Информационные системы: автоматизация

Молодым учёным покажут невероятную мощь «облачных» технологий

«Ростелеком» представит облака для учёных -- и не только!Облачные сервисы являются одним из драйверов современной телеком-отрасли. По оценкам некоторых российских операторов, годовой темп роста по «облакам» стабильно превышает 80% в течение пяти лет. При этом речь идёт не только о виртуальных АТС и других услугах связи — «облачные» технологии предлагают специализированные платформы для бизнес-приложений и, конечно, науки. Поэтому на предстоящем Форуме молодых учёных облачным услугам компании «Ростелеком» будет уделено особое внимание!

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Уже завтра на площадке КВЦ «ДонЭкспоцентр» (ул. Нагибина, 30) состоится Форум молодых учёных. Его участниками станут представители образовательных учреждений региона, авторы инновационных идей, — а также представители областной Администрации и ведущие ИТ-компании.

В частности, Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» познакомит участников форума с инновационными разработками в сфере облачных технологий. Соответствующий доклад в 12:15 представит начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерина Казакова.

Отметим, что в портфеле компании «Ростелеком» сегодня представлен обширный выбор облачных сервисов. В частности, на платформе cloud.rt.ru национальный оператор предлагает решения для образования, медицинских учреждений, службы спасения, — а также для предприятий различного уровня.

В зависимости от потребностей заказчика, «Ростелеком» может предложить проверенные решения для бухгалтерии — или специализированную платаформу для решения прикладных задач. В том числе, это касается и научной деятельности, которая требует в наши дни серьёзных вычислительных ресурсов.

Обо всём этом Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» расскажет молодым учёным на завтрашнем форуме в Ростове. Более того — в перерывах между докладами гости и участники мероприятия смогут задать экспертам все интересующие вопросы и получить профессиональные консультации. В том числе, касающиеся бесплатного тест-драйва облачных услуг, которые Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» предлагает всем заинтересованным компаниям и организациям.

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Информационные системы: автоматизация

Orange Business Services помогает cтроить российские самолёты


Производство и сопровождение гражданских авиалайнеров требует международной кооперации, независимо от страны, осуществляющей финальную сборку. Например, российский титан можно встретить в большинстве самолётов Airbus и Boeing по всему миру (источник), а отечественный лайнер «Сухой Суперджет SSJ-100» использует французскую авионику, немецкую систему жизнеобеспечения и американские тормоза. Неудивительно, что при столь широкой глобализации, авиазаводы вынуждены тратить огромные средства на связь с партнёрами, поставщиками и эксплуатантами. Впрочем, эту статью расходов можно ощутимо сократить, используя облачный сервис Audio & Web Conferencing от компании Orange Business Services. Что с успехом продемонстировал новый проект, реализованный Orange для АО «Гражданские самолёты Сухого».
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«Новая телефония»: когда ваш офис — это весь мир


Деятельность любого современного предприятия невозможна без качественной телефонной связи. При этом потребности бизнеса в данной сфере существенно шире, чем у физических лиц. Для эффективной работы компаниям требуются многоканальные номера, конференц-связь, интеллектуальная маршрутизация звонков, — а также запись разговоров, интерактивные голосовые меню и множество других функций… К счастью, теперь для их получения не нужно покупать и обслуживать дорогую офисную АТС. Весь описанный функционал, — и десятки других возможностей, — уже включены в «облачный» сервис «Новая телефония» компании «Ростелеком». Причём за счёт конвергенции фиксированной и сотовой связи данный сервис приобрёл ряд уникальных особенностей. С ними представителей ведущих СМИ региона познакомили специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
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Ростовский софт поможет детям выздоравливать быстрее


Забота о здоровье граждан является одной из первоочередных задач государства. Поэтому данная сфера не должна зависеть от внешней политики других стран, иностранных корпораций и прочих непредсказуемых факторов. Добиться этого можно, конечно, лишь повсеместно внедрив надёжные отечественные ИТ-решения — как это сделали в детской городской поликлинике №1 Ростова-на-Дону! Именно здесь на базе российских решений Open Source была создана современная ИТ-система, открывающая пациентам доступ к собственным амбулаторным картам и передовым медицинским услугам. Причём в её разработке приняли активное участие ростовские программисты. Подробнее о новых возможностях электронной медицины для ростовчан читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак


DDoS-атаки представляют серьёзную угрозу для любых компаний, работающих в Интернете. Однако в некоторых сферах бизнеса действия хакеров особенно опасны и могут нанести непоправимый урон. Например, если речь идёт о банковских услугах онлайн. Поэтому для защиты своей ИТ-инфраструктуры банки выбирают надёжные и эффективные решения. Одним из которых, несомненно, является продукт Internet Umbrella от международного оператора Orange Business Services. Благодаря ему, интенсивность DDoS-атак на серверы клиентов снижается в десятки раз, — а рядовые сотрудники и клиенты компании вовсе не замечают проблем. Неудивительно, что очередным пользователем, выбравшим Internet Umbrella, стал один из крупнейших российских банков.
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Защита персональных данных: летом начнутся большие штрафы


Защита персональных данных остаётся одной из важнейших задач, стоящих перед юридическими лицами в России. При этом требования ФЗ-152 регулярно дополняются и уточняются, — вынуждая предприятия постоянно «держать руку на пульсе». В частности, с 1 июля 2017 года вступают в силу изменения кодекса об административных правонарушениях в части защиты персональных данных. Согласно им, Роскомнадзор сможет наказывать операторов ПДн за схожие нарушения ФЗ-152 только один раз, — однако, если компания нарушила сразу несколько статей КоАП, то даже в ходе одной проверки ей может быть выписано 7 штрафов на сумму до 290 000 рублей! Подробнее о новых аспектах закона «О персональных данных» на ростовской конференции «Код ИБ» рассказал директор ООО «РЭАЦ «Эксперт» Николай Мисник.
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