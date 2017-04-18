Молодым учёным покажут невероятную мощь «облачных» технологий

Облачные сервисы являются одним из драйверов современной телеком-отрасли. По оценкам некоторых российских операторов, годовой темп роста по «облакам» стабильно превышает 80% в течение пяти лет. При этом речь идёт не только о виртуальных АТС и других услугах связи — «облачные» технологии предлагают специализированные платформы для бизнес-приложений и, конечно, науки. Поэтому на предстоящем Форуме молодых учёных облачным услугам компании «Ростелеком» будет уделено особое внимание!

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Уже завтра на площадке КВЦ «ДонЭкспоцентр» (ул. Нагибина, 30) состоится Форум молодых учёных. Его участниками станут представители образовательных учреждений региона, авторы инновационных идей, — а также представители областной Администрации и ведущие ИТ-компании.



В частности, Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» познакомит участников форума с инновационными разработками в сфере облачных технологий. Соответствующий доклад в 12:15 представит начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерина Казакова.



Отметим, что в портфеле компании «Ростелеком» сегодня представлен обширный выбор облачных сервисов. В частности, на платформе cloud.rt.ru национальный оператор предлагает решения для образования, медицинских учреждений, службы спасения, — а также для предприятий различного уровня.



В зависимости от потребностей заказчика, «Ростелеком» может предложить проверенные решения для бухгалтерии — или специализированную платаформу для решения прикладных задач. В том числе, это касается и научной деятельности, которая требует в наши дни серьёзных вычислительных ресурсов.



Обо всём этом Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» расскажет молодым учёным на завтрашнем форуме в Ростове. Более того — в перерывах между докладами гости и участники мероприятия смогут задать экспертам все интересующие вопросы и получить профессиональные консультации. В том числе, касающиеся бесплатного тест-драйва облачных услуг, которые Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» предлагает всем заинтересованным компаниям и организациям.