BMW угоняли «супергаджетами», но угонщиков всё равно взяли

Полиция в Ростове-на-Дону сообщила о задержании автомобильных воров, использовавших спецсредства для угона дорогих иномарок. По данным правоохранительных органов, злоумышленники отключали сигнализации элитных авто перед совершением преступлений. Благодаря чему, преступники завладели семью престижными машинами на сумму более 12 миллионов рублей. Однако финал «криминального трио» оказался предсказуемым — при совершении очередного угона их задержали с поличным, а «навороченное» оборудование было изъято сотрудниками МВД России. Тем не менее, автовладельцам будет нелишним предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы защитить свой транспорт от возможных посягательств.

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По информации МВД России, злоумышленниками оказались трое жителей Ростовской области, ранее судимые за различные преступления. В частности 34-летний ростовчанин успел отбыть срок за хранение наркотиков, его 29-летний земляк отсидел за разбой, — а их 43-летний подельник из Новочеркасска был осуждён за хулиганство.



Однако, в качестве новой «сферы деятельности» преступники выбрали кражи дорогих автомобилей. За короткий период времени они смогли угнать семь иномарок стоимостью более 12 млн рублей. Очевидно, в этом им помогла специальная электроника, заточенная, в частности, под престижные немецкие модели.



Любимой маркой злоумышленников оказалась BMW. И, лишь когда преступники решили похитить Toyota Land Cruiser Prada, их задержали с поличным сотрудники полиции и Росгвардии. При этом у автоворов обнаружили специализированное оборудование, нейтрализующее сигнализации дорогих машин.



«Похоже, что высокотехнологичное оборудование для автомобильных краж становится доступным и ворам в регионах, — отмечает эксперт TechnoDrive. — А это значит, что противодействовать преступникам нужно самыми неожиданными для них способами!.. Конечно, речь не идёт о том, чтобы обойти немецких или японских инженеров в технологическом плане. Но иногда простые решения оказываются эффективнее, чем "навороченная" система безопасности».



Каким же образом можно предотвратить угон авто?.. Прежде всего, эксперты рекомендуют использовать миниатюрные GPS-трекеры, которые можно надёжно спрятать в автомобиле. Такие устройства, — включаясь время от времени, — могут передавать свои координаты на телефон владельца — что поможет отыскать украденный транспорт. Разумеется, сам «маячок» при этом должен быть максимально неприметным и долгоживущим.



Кроме того, владельцам дорогих автомобилей лучше пользоваться услугами надёжных платных стоянок. Но это ещё не все! Если машина находится в неформальном «чарте» самых угоняемых в вашем городе, лучше нанести на неё аэрографию.



Последнее, конечно, не спасёт её от вероятной разборки на запчасти, зато добавит мороки угонщикам — ведь перемещение подобного транспорта по городу запомнят сотни человек, даже не увлекающихся автомобильной тематикой. Если, конечно, дело не происходит на окраине города ночью.



Не стоит пренебрегать и необычными сигнализациями!.. Например, лучше использовать систему с диалоговым индивидуальным кодом, которую труднее вскрыть с помощью «граббера». А, если возможно, добавить к ней какой-нибудь нестандартный тревожный сигнал для привлечения внимания, — который злоумышленнику будет непросто отключить.



Причем, эксперт из Ростова-на-Дону Артур Джангиров отмечает, что наиболее слабое место в защите современных авто класса «премиум» (и не только) — системы бесключевого доступа.



В этом случае, как минимум, нужно беречь карманы и не подпускать к себе близко сомнительных личностей с ресиверами. Но каждый ресивер не разглядишь, поэтому нужно использовать специальные экранирующие чехлы!



И, наконец, самое главное — необходимо избегать беспечности в отношении своего автомобиля. Ведь, по мнению специализированных изданий, именно самонадеянность автовладельцев — лучшие друзья угонщиков. Исключив которые, можно защитить свой автомобиль от кражи, сколько бы он ни стоил.