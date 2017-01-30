Российским пенсионерам выдадут бесплатные карты «Мир»

Национальная платёжная система «Мир» продолжает уверенно набирать обороты. Сегодня её логотипы уже можно встретить на многих банкоматах и в популярных торговых сетях России, — а в перспективе «Мир» начнут принимать в Турции, Таиланде и других странах. Таким образом, отечественная платёжная система постепенно становится полноценным независимым средством расчётов. Следовательно, вскоре карты «Мир» появятся не только в кошельках «бюджетников» и пенсионеров, но и составят достойную конкуренцию нынешним лидерам — Visa и MasterCard. Более того — для всех российских пенсионеров выдача и обслуживание карт «Мир» навсегда останутся бесплатными.

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Отсутствие платы за выпуск и обслуживание карт «Мир» для пенсионеров предусмотрено поправками в закон «О национальной платёжной системе». Соответствующий документ уже подготовлен ко второму чтению и вскоре будет рассмотрен в Государственной Думе.



При этом замена существующих карт международных платёжных систем на «Мир» будет осуществляться по мере окончания срока действия первых. Независимо от используемой сейчас платёжной системы, при перевыпуске карты для пенсионера, она будет заменена на отечественный «Мир».



Тем временем у людей, получающих пенсию «на книжку» или наличными, возможность выбора сохраняется. Они могут также оформить карту «Мир», либо продолжать получать выплаты привычным способом. Это же правило действует и для молодых мам.



«Решение о переводе бюджетных выплат на карты "Мир" выглядит вполне логичным, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь многие пользователи этого сегмента не пользуются картами за рубежом, а в России разница между "Миром" и конкурирующими платёжными системами стремительно стирается. Для тех, кто привык сразу обналичивать поступившие суммы, большинство банкоматов уже поддерживает российскую систему. Также логотип "Мир" можно встретить в кассовых зонах большинства универсамов, гипермаркетов и магазинов одежды».



Разумеется, создатели карты «Мир» в лице НСПК, — а также банки-эмитенты, — больше заинтересованы не в обналичивании средств через банкоматы, а в использовании карт для покупок. Поэтому уже на первом этапе предлагают держателям российских карт бонусные программы. Пока это стандартные программы лояльности банков, — однако грядущей осенью НСПК может ввести собственную бонусную программу, которая дополнит (а не заменит) предложения банков. Это значит, что «Мир» станет выгоднее вдвойне!