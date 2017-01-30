Бесплатное обучение пенсионеров компьютерам и Интернету
19 апреля компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России начали приём работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2017». Принять участие в состязании могут пользователи Интернета в возрасте от 50 лет, — освоившие возможности «всемирной паутины» самостоятельно или на специальных курсах. Как показал опыт предыдущих лет, возможности Интернета привлекают не только молодое поколение. В 2015 году самым старшему участнику конкурса оказалось 92 года, а победительницей оказалась 54-летняя жительница Ростовской области Светлана Ярмак!.. Причём, пока старшее поколение осваивает Интернет, их внуки становятся... посетителями классических библиотек. Читайте 2 сюжета в одной новости!..
В читальных залах библиотек сегодня непросто встретить представителей молодого поколения... Да и зачем листать пыльные книги, если эту же информацию можно скачать из Интернета!?.. В подобной точке зрения, конечно, есть рациональное зерно, — но только если в качестве источников выступают авторитетные издания. Именно такие книги и учебники стали доступны онлайн, благодаря компании «Ростелеком».
В середине апреля национальный оператор запустил в эксплуатацию единую платформу информационно-библиотечных центров. На её основе был собран цифровой образовательный контент, ориентированный на все уровни системы образования России.
Напомним, что «Ростелеком» сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента. Среди которых издательства «Просвещение», «Русское слово», «Бином», «Детская литература», «Директ-Медиа», «Физикон», «Новый Диск», «1 Сентября» и другие.
В основу библиотечной платформы «Ростелекома» было положено программное обеспечение с открытым исходным кодом. Функционал которого обеспечивает лёгкую интеграцию с электронными дневниками и журналами для обеспечения сквозной авторизации пользователей.
«Сегодня российские школы и ВУЗы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое, — отмечает вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга Румянцева. — Роль современной библиотеки принципиально меняется — она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря — активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. "Ростелеком" видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт — платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек».
«Пенсия — учёбе не помеха»
Конечно, «грызть гранит науки» можно в любом возрасте. Единственное отличие — с годами всё большую роль играет практика. Поэтому, пока молодеешь осваивает теоретические правила в библиотеках, люди старшего поколения осваивают Интернет в реальной жизни. И делятся своими впечатлениями!
Именно для обмена позитивным опытом компания «Ростелеком» совместно с ПФР России организовали конкурс «Спасибо Интернету». Принять участие в нём могут пользователи глобальной сети в возрасте от 50 лет и старше, поделившиеся своими успехами в формате эссе.
Тематика конкурса «Спасибо Интернету 2017» традиционно разнообразна — от возможностей портала госуслуг и личных достижений в Сети до номинаций «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и «Интернет-путешественник». Причём читать подобные работы действительно интересно!..
Организаторы конкурса отмечают, в частности, широкую географию проекта. Свои работы присылают пенсионеры со всей России — от Калининграда до Владивостока. А возраст участников начинается от минимально допустимых 50 лет до 92!.. Хотя, не исключено, что в этом году рекорд по возрасту будет в очередной раз побит.
Напомним, что работы на конкурс «Ростелекома» принимаются до 9 октября. А победителей и участников конкурса ждут приятные и полезные подарки от «Ростелекома».
Таким образом, «Ростелеком» помогает людям всех возрастов найти полезную информацию, самореализоваться и открыть новые грани привычных вещей. А для чего используете Интернет вы?..
Национальная платёжная система «Мир» продолжает уверенно набирать обороты. Сегодня её логотипы уже можно встретить на многих банкоматах и в популярных торговых сетях России, — а в перспективе «Мир» начнут принимать в Турции, Таиланде и других странах. Таким образом, отечественная платёжная система постепенно становится полноценным независимым средством расчётов. Следовательно, вскоре карты «Мир» появятся не только в кошельках «бюджетников» и пенсионеров, но и составят достойную конкуренцию нынешним лидерам — Visa и MasterCard. Более того — для всех российских пенсионеров выдача и обслуживание карт «Мир» навсегда останутся бесплатными.
Современные дети используют сотовую связь и Интернет гораздо более хаотично, чем взрослые. Скорость, с которой они умудряются ставить новые игры, пробовать их, удалять и ставить новые, просто поражает. Однако к некоторым возможностям телекоммуникаций нельзя относиться легкомысленно!.. В их числе — единый номер экстренных служб 112, доступный с любого мобильника, даже в отсутствии SIM-карты. Несмотря на возраст, любой пользователь сотовой связи должен понимать, что «шуточные» и ложные звонки на данный номер могут стоить жизни другим людям. А в случае, когда помощь действительно нужна, звонящему стоит придерживаться определённых правил! Подробнее об этом узнали учащиеся ростовской школы №60 на тематическом уроке «Случилась беда — набирай 112».
Классическая «морзянка» лишь на первый взгляд может показаться устаревшей технологией. На самом деле, умение общаться с помощью «точек» и «тире» — весьма полезно, особенно вдали от цивилизации. Благодаря азбуке Морзе, информацию можно передавать свистом, стуком, фонариком, зеркальцем и, главное, в условиях сильных радиопомех. На этом языке можно звать на помощь или общаться сквозь непроницаемые для радиоволн оболочки... Поэтому, спустя 179 лет после изобретения, «морзянку» учат и проводят соревнования по скоростной радиотелеграфии! Именно такое состязание среди школьников Ростовской области недавно прошло в донской столице. Проще говоря, радиоспорт возрождается!
Сегодня агентство ИТ-новостей TechnoDrive отметило свой шестнадцатый День рождения. Для человека это знаковый возраст, знаменующий переход во взрослую жизнь. А для независимого регионального интернет-проекта — целая вечность, причём в самом лучшем смысле!.. За эти годы мы подготовили более 20 850 ростовских ИТ-новостей, провели десятки конкурсов и получили престижные награды. Сотрудики TechnoDrive взяли сотни эксклюзивных интервью, подготовили тысячи аналитических материалов и репортажей, выступили экспертами на телевидении — и в высокорейтинговых печатных изданиях. И это лишь верхушка айсберга!..
Наиболее очевидным способом улучшить своё благосостояние, как известно, является работа. В процессе трудовой деятельности человек приносит пользу окружающим и зарабатывает деньги, — которые можно потратить, например, на приобретение дорогих гаджетов. Однако некоторые предпочитают более быстрый способ обогащения — и пытаются силой отбирать понравившиеся смартфоны у прохожих. Причём, как свидетельствуют криминальные новости Ростова, в качестве «аргумента» всё чаще разбойники используют холодное оружие. Наряду с этим, заметна и другая тенденция — как правило, таких дерзких грабителей ростовская полиция задерживает «по горячим следам». А значит, поработать им всё-таки придётся, однако с ограниченным выбором видов деятельности и под бдительным контролем надзирателей. Подробнее об особенностях сотовых грабежей в Ростове — и их закономерном исходе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!