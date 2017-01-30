Бесплатное обучение пенсионеров компьютерам и Интернету

19 апреля компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России начали приём работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2017». Принять участие в состязании могут пользователи Интернета в возрасте от 50 лет, — освоившие возможности «всемирной паутины» самостоятельно или на специальных курсах. Как показал опыт предыдущих лет, возможности Интернета привлекают не только молодое поколение. В 2015 году самым старшему участнику конкурса оказалось 92 года, а победительницей оказалась 54-летняя жительница Ростовской области Светлана Ярмак!.. Причём, пока старшее поколение осваивает Интернет, их внуки становятся... посетителями классических библиотек. Читайте 2 сюжета в одной новости!..

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Библиотеки снова в моде!..



В читальных залах библиотек сегодня непросто встретить представителей молодого поколения... Да и зачем листать пыльные книги, если эту же информацию можно скачать из Интернета!?.. В подобной точке зрения, конечно, есть рациональное зерно, — но только если в качестве источников выступают авторитетные издания. Именно такие книги и учебники стали доступны онлайн, благодаря компании «Ростелеком».



В середине апреля национальный оператор запустил в эксплуатацию единую платформу информационно-библиотечных центров. На её основе был собран цифровой образовательный контент, ориентированный на все уровни системы образования России.



Напомним, что «Ростелеком» сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента. Среди которых издательства «Просвещение», «Русское слово», «Бином», «Детская литература», «Директ-Медиа», «Физикон», «Новый Диск», «1 Сентября» и другие.



В основу библиотечной платформы «Ростелекома» было положено программное обеспечение с открытым исходным кодом. Функционал которого обеспечивает лёгкую интеграцию с электронными дневниками и журналами для обеспечения сквозной авторизации пользователей.



«Сегодня российские школы и ВУЗы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое, — отмечает вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга Румянцева. — Роль современной библиотеки принципиально меняется — она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря — активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. "Ростелеком" видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт — платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек».



«Пенсия — учёбе не помеха»



Конечно, «грызть гранит науки» можно в любом возрасте. Единственное отличие — с годами всё большую роль играет практика. Поэтому, пока молодеешь осваивает теоретические правила в библиотеках, люди старшего поколения осваивают Интернет в реальной жизни. И делятся своими впечатлениями!



Именно для обмена позитивным опытом компания «Ростелеком» совместно с ПФР России организовали конкурс «Спасибо Интернету». Принять участие в нём могут пользователи глобальной сети в возрасте от 50 лет и старше, поделившиеся своими успехами в формате эссе.



Тематика конкурса «Спасибо Интернету 2017» традиционно разнообразна — от возможностей портала госуслуг и личных достижений в Сети до номинаций «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и «Интернет-путешественник». Причём читать подобные работы действительно интересно!..



Организаторы конкурса отмечают, в частности, широкую географию проекта. Свои работы присылают пенсионеры со всей России — от Калининграда до Владивостока. А возраст участников начинается от минимально допустимых 50 лет до 92!.. Хотя, не исключено, что в этом году рекорд по возрасту будет в очередной раз побит.



Напомним, что работы на конкурс «Ростелекома» принимаются до 9 октября. А победителей и участников конкурса ждут приятные и полезные подарки от «Ростелекома».



Таким образом, «Ростелеком» помогает людям всех возрастов найти полезную информацию, самореализоваться и открыть новые грани привычных вещей. А для чего используете Интернет вы?..