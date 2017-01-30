Немецкие эксперты расскажут про экологических роботов

Вопреки распространённому мнению, современные технологии могут не только наносить вред окружающей среде, но и, наоборот, защищать её!.. Например, «роботизированный хищник» SlugBot способен отлавливать улиток, когда их количество угрожает морской экосистеме. Тем временем, в Германии экологичный «робот-свинья» эффективно перерабатывает отходы в канализации без выделения вредных веществ... Подобных примеров можно привести десятки, однако мир по-прежнему нуждается в инновационных «зелёных» идеях. И некоторые из них смогут предложить участники завтрашнего IT-хакатона в Ростове-на-Дону.

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Экологический IT-хакатон станет частью «Зелёных дней Германии в Ростове-на-Дону», которые проходят в донской столице с 20 по 30 апреля. На протяжении трёх дней программистам двух стран предстоит совместно проработать решение актуальных экологических проблем — и предложить их реализацию в виде законченного проекта.



Чтобы принять участие в данном мероприятии ростовчанам требуется лишь зарегистрироваться онлайн и посетить «Лига Парк» (ул. Суворова, 91) 22 апреля в 11 часов. Организаторы рекомендуют участникам заранее выспаться и хорошо покушать — ведь интеллектуальное состязание продлится в течение всего дня. К тому же интеллектуальное творчество в команде затягивает — и вам наверняка будет не до еды!



Помимо совместного творчества, участников зелёного IT-хакатона в Ростове ждут увлекательные лекции гуру информационных технологий и экологов. Они позволят вам найти множество точек соприкосновения информационных технологий и природосбережения, — после чего можно начать претворять их в жизнь.



А дополнительным бонусом для айтишников-экологов станет мероприятие «Прокачай свой Дойч» в парке имени Октябрьской Революции. Оно впервые объединит спорт и изучение иностранного языка. Здесь в течение часа участники смогут сделать утреннюю зарядку, которую будут вести на немецком языке, а также поиграть в игры и потанцевать. Это, в частности, пригодится донским «айтишникам», планирующим работать в Германии или на «удалёнке».