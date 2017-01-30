Немецкие эксперты расскажут про экологических роботов
Вопреки распространённому мнению, современные технологии могут не только наносить вред окружающей среде, но и, наоборот, защищать её!.. Например, «роботизированный хищник» SlugBot способен отлавливать улиток, когда их количество угрожает морской экосистеме. Тем временем, в Германии экологичный «робот-свинья» эффективно перерабатывает отходы в канализации без выделения вредных веществ... Подобных примеров можно привести десятки, однако мир по-прежнему нуждается в инновационных «зелёных» идеях. И некоторые из них смогут предложить участники завтрашнего IT-хакатона в Ростове-на-Дону.
Экологический IT-хакатон станет частью «Зелёных дней Германии в Ростове-на-Дону», которые проходят в донской столице с 20 по 30 апреля. На протяжении трёх дней программистам двух стран предстоит совместно проработать решение актуальных экологических проблем — и предложить их реализацию в виде законченного проекта.
Чтобы принять участие в данном мероприятии ростовчанам требуется лишь зарегистрироваться онлайн и посетить «Лига Парк» (ул. Суворова, 91) 22 апреля в 11 часов. Организаторы рекомендуют участникам заранее выспаться и хорошо покушать — ведь интеллектуальное состязание продлится в течение всего дня. К тому же интеллектуальное творчество в команде затягивает — и вам наверняка будет не до еды!
Помимо совместного творчества, участников зелёного IT-хакатона в Ростове ждут увлекательные лекции гуру информационных технологий и экологов. Они позволят вам найти множество точек соприкосновения информационных технологий и природосбережения, — после чего можно начать претворять их в жизнь.
А дополнительным бонусом для айтишников-экологов станет мероприятие «Прокачай свой Дойч» в парке имени Октябрьской Революции. Оно впервые объединит спорт и изучение иностранного языка. Здесь в течение часа участники смогут сделать утреннюю зарядку, которую будут вести на немецком языке, а также поиграть в игры и потанцевать. Это, в частности, пригодится донским «айтишникам», планирующим работать в Германии или на «удалёнке».
19 апреля компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России начали приём работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2017». Принять участие в состязании могут пользователи Интернета в возрасте от 50 лет, — освоившие возможности «всемирной паутины» самостоятельно или на специальных курсах. Как показал опыт предыдущих лет, возможности Интернета привлекают не только молодое поколение. В 2015 году самым старшему участнику конкурса оказалось 92 года, а победительницей оказалась 54-летняя жительница Ростовской области Светлана Ярмак!.. Причём, пока старшее поколение осваивает Интернет, их внуки становятся... посетителями классических библиотек. Читайте 2 сюжета в одной новости!..
Национальная платёжная система «Мир» продолжает уверенно набирать обороты. Сегодня её логотипы уже можно встретить на многих банкоматах и в популярных торговых сетях России, — а в перспективе «Мир» начнут принимать в Турции, Таиланде и других странах. Таким образом, отечественная платёжная система постепенно становится полноценным независимым средством расчётов. Следовательно, вскоре карты «Мир» появятся не только в кошельках «бюджетников» и пенсионеров, но и составят достойную конкуренцию нынешним лидерам — Visa и MasterCard. Более того — для всех российских пенсионеров выдача и обслуживание карт «Мир» навсегда останутся бесплатными.
Современные дети используют сотовую связь и Интернет гораздо более хаотично, чем взрослые. Скорость, с которой они умудряются ставить новые игры, пробовать их, удалять и ставить новые, просто поражает. Однако к некоторым возможностям телекоммуникаций нельзя относиться легкомысленно!.. В их числе — единый номер экстренных служб 112, доступный с любого мобильника, даже в отсутствии SIM-карты. Несмотря на возраст, любой пользователь сотовой связи должен понимать, что «шуточные» и ложные звонки на данный номер могут стоить жизни другим людям. А в случае, когда помощь действительно нужна, звонящему стоит придерживаться определённых правил! Подробнее об этом узнали учащиеся ростовской школы №60 на тематическом уроке «Случилась беда — набирай 112».
Классическая «морзянка» лишь на первый взгляд может показаться устаревшей технологией. На самом деле, умение общаться с помощью «точек» и «тире» — весьма полезно, особенно вдали от цивилизации. Благодаря азбуке Морзе, информацию можно передавать свистом, стуком, фонариком, зеркальцем и, главное, в условиях сильных радиопомех. На этом языке можно звать на помощь или общаться сквозь непроницаемые для радиоволн оболочки... Поэтому, спустя 179 лет после изобретения, «морзянку» учат и проводят соревнования по скоростной радиотелеграфии! Именно такое состязание среди школьников Ростовской области недавно прошло в донской столице. Проще говоря, радиоспорт возрождается!
Сегодня агентство ИТ-новостей TechnoDrive отметило свой шестнадцатый День рождения. Для человека это знаковый возраст, знаменующий переход во взрослую жизнь. А для независимого регионального интернет-проекта — целая вечность, причём в самом лучшем смысле!.. За эти годы мы подготовили более 20 850 ростовских ИТ-новостей, провели десятки конкурсов и получили престижные награды. Сотрудики TechnoDrive взяли сотни эксклюзивных интервью, подготовили тысячи аналитических материалов и репортажей, выступили экспертами на телевидении — и в высокорейтинговых печатных изданиях. И это лишь верхушка айсберга!..