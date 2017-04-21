Услуги «Ростелекома» помогут учёным сделать мир лучше
19 апреля ростовский «ДонЭкспоцентр» на время превратился в интеллектуальный и инновационный центр донской столицы. В этот день на единой площадке собрались более 500 молодых учёных, достигших успехов в области машиностроения, строительства, сельского хозяйства — и, конечно, информационных технологий. Насыщенная программа Форума молодых учёных включала обсуждение перспектив науки, общение с известными профессорами, а также знакомство с передовыми технологиями связи. Причём последние были представлены на форуме в широком ассортименте, благодаря Ростовскому филиалу ПАО «Ростелеком».
Погрузиться в мир информационных технологий участники форума могли сразу, как только переступали порог КВЦ «ДонЭкспоцентр». Ведь для всех участников Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организовал бесплатный доступ по технологии WiFi. Кроме того, гостей в холле встречали специалисты компании, которые предлагали потестировать передовые телеком-услуги на стенде «Ростелекома».
Но самое интересное участников ожидало в ходе выступления начальника отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерины Казаковой. Топ-менеджер «Ростелекома» представила собравшимся наиболее перспективные и востребованные услуги компании, — среди которых «облачные» продукты «Виртуальный ЦОД», IP-видеонаблюдение, «Web-видеоконференция», а также мобильная связь и «Новая телефония».
«Молодые учёные — это интеллектуальный потенциал общества, и в их руках будущее не только нашего региона, но и всей страны. Они должны знать и уметь пользоваться всеми необходимыми в их деятельности инновационными разработками и решениями в сфере IT-технологий и телекоммуникаций» — отметил заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Соловьёв.
При этом в ходе форума специалисты «Ростелекома» не только рассказали об инновациях, но и изучили предложения молодых учёных. Ведь среди участников форума оказалось немало IT-специалистов. Идеи которых в будущем, возможно, найдут воплощение в индустриальном Интернете вещей и других проектах национального оператора.
Облачные сервисы являются одним из драйверов современной телеком-отрасли. По оценкам некоторых российских операторов, годовой темп роста по «облакам» стабильно превышает 80% в течение пяти лет. При этом речь идёт не только о виртуальных АТС и других услугах связи — «облачные» технологии предлагают специализированные платформы для бизнес-приложений и, конечно, науки. Поэтому на предстоящем Форуме молодых учёных облачным услугам компании «Ростелеком» будет уделено особое внимание!
Производство и сопровождение гражданских авиалайнеров требует международной кооперации, независимо от страны, осуществляющей финальную сборку. Например, российский титан можно встретить в большинстве самолётов Airbus и Boeing по всему миру (источник), а отечественный лайнер «Сухой Суперджет SSJ-100» использует французскую авионику, немецкую систему жизнеобеспечения и американские тормоза. Неудивительно, что при столь широкой глобализации, авиазаводы вынуждены тратить огромные средства на связь с партнёрами, поставщиками и эксплуатантами. Впрочем, эту статью расходов можно ощутимо сократить, используя облачный сервис Audio & Web Conferencing от компании Orange Business Services. Что с успехом продемонстировал новый проект, реализованный Orange для АО «Гражданские самолёты Сухого».
Деятельность любого современного предприятия невозможна без качественной телефонной связи. При этом потребности бизнеса в данной сфере существенно шире, чем у физических лиц. Для эффективной работы компаниям требуются многоканальные номера, конференц-связь, интеллектуальная маршрутизация звонков, — а также запись разговоров, интерактивные голосовые меню и множество других функций… К счастью, теперь для их получения не нужно покупать и обслуживать дорогую офисную АТС. Весь описанный функционал, — и десятки других возможностей, — уже включены в «облачный» сервис «Новая телефония» компании «Ростелеком». Причём за счёт конвергенции фиксированной и сотовой связи данный сервис приобрёл ряд уникальных особенностей. С ними представителей ведущих СМИ региона познакомили специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
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