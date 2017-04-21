Услуги «Ростелекома» помогут учёным сделать мир лучше

19 апреля ростовский «ДонЭкспоцентр» на время превратился в интеллектуальный и инновационный центр донской столицы. В этот день на единой площадке собрались более 500 молодых учёных, достигших успехов в области машиностроения, строительства, сельского хозяйства — и, конечно, информационных технологий. Насыщенная программа Форума молодых учёных включала обсуждение перспектив науки, общение с известными профессорами, а также знакомство с передовыми технологиями связи. Причём последние были представлены на форуме в широком ассортименте, благодаря Ростовскому филиалу ПАО «Ростелеком».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Погрузиться в мир информационных технологий участники форума могли сразу, как только переступали порог КВЦ «ДонЭкспоцентр». Ведь для всех участников Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организовал бесплатный доступ по технологии WiFi. Кроме того, гостей в холле встречали специалисты компании, которые предлагали потестировать передовые телеком-услуги на стенде «Ростелекома».



Но самое интересное участников ожидало в ходе выступления начальника отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Екатерины Казаковой. Топ-менеджер «Ростелекома» представила собравшимся наиболее перспективные и востребованные услуги компании, — среди которых «облачные» продукты «Виртуальный ЦОД», IP-видеонаблюдение, «Web-видеоконференция», а также мобильная связь и «Новая телефония».



«Молодые учёные — это интеллектуальный потенциал общества, и в их руках будущее не только нашего региона, но и всей страны. Они должны знать и уметь пользоваться всеми необходимыми в их деятельности инновационными разработками и решениями в сфере IT-технологий и телекоммуникаций» — отметил заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Соловьёв.



При этом в ходе форума специалисты «Ростелекома» не только рассказали об инновациях, но и изучили предложения молодых учёных. Ведь среди участников форума оказалось немало IT-специалистов. Идеи которых в будущем, возможно, найдут воплощение в индустриальном Интернете вещей и других проектах национального оператора.