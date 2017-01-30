Аэропорт «Платов» обеспечит высокую безопасность пассажиров

Международный аэропорт «Платов», строительство которого завершится через пару месяцев, готовится порадовать пассажиров новым уровнем комфорта и безопасности. Среди инноваций, о которых уже заявлено, — телескопические трапы ThyssenKrupp, сверхэффективные томографы для досмотра багажа CTX 9800 DSi, — а также лифты и эскалаторы для удобного и быстрого перемещения по терминалу. Приятные новости ждут и авиакомпании, к услугам которых будет командно-диспетчерский центр, оснащённый самым современным навигационным оборудованием. Его оборудование уже началось, а окончание работ запланировано на грядущее лето. Это позволит заранее начать тестовые облёты нового аэропорта и обеспечит безопасность воздушной навигации на самом высоком уровне.

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Монтаж оборудования радиотехнического обеспечения полетов, — а также комплекса автоматизации управления воздушным движением, — осуществляет ООО «Трансстроймеханизация», являющееся генеральным подрядчиком строительства. По данным Правительства Ростовской области, для этого в будущем Аэропорту «Платов» создаются все необходимые условия. В частности, завершена прокладка линий связи и электроснабжения аэропорта, построены 13 трансформаторных подстанций, а готовность взлётно-посадочной полосы составляет 98%.



Таким образом, завершить работы на объектах аэропортового комплекса «Платов» и получить акт строительной готовности планируется уже 1 июля текущего года. А с наступлением зимы, — 1 декабря, — новая воздушная гавань примет первых пассажиров. Причём «переезд» из старого аэропорта в новый займёт считанные часы! Ведь предварительно в «Платове» будет развёрнута вся необходимая инфраструктура, а сам аэродром пройдёт тщательное тестирование на соответствие международным требованиям.



«Завершение монтажа оборудования командно-диспетчерского пункта позволит начать тестовые облёты нового аэродрома для своевременного начала работы "Платова", — отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. — Современное оборудование позволит обеспечить безопасность полетов на самом высоком уровне».



Напомним, что по замыслу региональных властей, аэропорт «Платов» должен стать новым транспортным узлом международного уровня, обеспечивающим стыковку рейсов между странами Азии, СНГ и Европы. И для этого у воздушной гавани есть необходимый потенциал — включая ВПП протяжённостью 3,6 км, терминал с пропускной способностью 5 млн пассажиров в год, а также внедрение лучших мировых ИТ-решений.