Звонок Победы: «Ростелеком» дарит бесплатную связь ветеранам

Компания «Ростелеком» сообщила о начале традиционной акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. С сегодняшнего дня и до 10 мая солдаты Победы и труженики тыла могут бесплатно общаться с однополчанами в других городах и странах, — а также отправлять телеграммы по телефону или в офисах «Ростелекома». Условия акции «Звонок Победы» действуют при звонках как на стационарные, так и на мобильные номера. При этом бесплатная связь воинам Победы предоставляется по месту жительства, на переговорных пунктах, в домах ветеранов и госпиталях. А для консультирования участников акции действует бесплатный телефон в коде 8-800.

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Акция «Звонок Победы» стала для компании «Ростелеком» доброй традицией. Ежегодно в канун Дня Победы национальный оператор предоставляет ветеранам, участникам войны и труженикам тыла возможность бесплатно поздравить родных, близких и однополчан с этим великим праздником.



В 2017 году акция «Звонок Победы» проводится «Ростелекомом» с 25 апреля по 10 мая. В этот период ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется по 100 бесплатных минут для звонков на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений*:

внутризоновые звонки (в населённые пункты одного субъекта РФ);

междугородные звонки по России;

международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, в период акции «Звонок Победы» ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближнего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приёма телеграмм.



«От лица многотысячного коллектива компании "Ростелеком" поздравляю всех участников Великой Отечественной войны с Днём Победы, — говорит президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Традиционно в честь 9 мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!»



Компания «Ростелеком» отмечает, что совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы с 25 апреля по 10 мая можно также в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.



А для информационной поддержки участников акции в компании «Ростелеком» действует справочный номер 8-800-100-0-800, звонок на который из любого региона России является бесплатным.



* Бесплатные 100 минут по каждому из направлений предоставляются дважды – по одному пакету в каждом расчетном периоде: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая.