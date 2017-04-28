Детские конкурсы нужны, чтобы побеждать во взрослой жизни!

Победа в детском конкурсе — необычайно важное событие для ребёнка. Автор этих строк понял это, когда впервые занял 1 место в соревнованиях «Охота на лис» в Ростовской области. С тех пор минуло 30 лет, однако сейчас «первые места», пожалуй, стали для детей и родителей ещё более важными, чем когда-либо в истории человечества. Почему? Ответ прост: глобальная конкуренция, роботизация, искусственный интеллект. Проще говоря, чтобы в ближайшем будущем обойти AI, написанный в Индии, — и активно претендующий на ваше рабочее место при помощи робота, созданного в Южной Корее (и подключённого к французскому «облаку»), — вам нужно уметь побеждать соперников, начиная ещё с детского возраста!..

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«Сетевичок» — это серьёзно!



К счастью, в России с каждым годом проводится всё больше полезных конкурсов для детей и молодёжи. Хороший пример — квест по цифровой грамотности «Сетевичок». Более того, в этом году этот отечественный проект участвует в конкурсе ООН. Точнее, он уже прошел второй этап конкурса и вышел в четвертьфинал на соискание Премии всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).



TechnoDrive тестировал этот сайт в прошлом году, и мы убедились, что он был сделан очень качественно. Ребёнку предлагали множество вопросов, касающихся как технологий, так и информационной безопасности, а также подробные сведения для того, чтобы он составил себе обширные представления об ИКТ.



В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 тысяч школьников из России и постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете.



Сейчас на сайте российского квеста по цифровой грамотности www.Сетевичок.рф можно поучаствовать в народном голосовании и поддержать данный проект.



И, разумеется, мы предлагаем участвовать в викторинах, квестах и конкурсах на www.Сетевичок.рф в то время, когда они проводятся.



«Дети рисуют мир» — творческий конкурс «Ростелекома»



Творческий конкурс «Ростелекома» проводится прямо сейчас — и продлится до 30 мая текущего года. Национальный оператор приглашают всех юных жителей юга и Северного Кавказа принять участие!



Конкурс проводится на территории 12 регионов ЮФО и СКФО (кроме Чеченской Республики) в трёх возрастных категориях: дети до 8 лет, дети 9-12 лет, дети 13-17 лет.



Каждый участник может представить на конкурс не более двух работ: рисунков, коллажей, графики, скульптур и поделок. Для этого нужно заполнить форму регистрации на странице конкурса и прикрепить фото или скан-копию работы.



«Задумывая этот конкурс, мы хотели глазами детей увидеть, в какой интересной, колоритной и многонациональной части России мы живём, как, несмотря на разницу менталитета и культур, нам удаётся жить в мире, общаться и развиваться вместе», — говорит Директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.



Победители Конкурса в каждом регионе будут определяться путем онлайн-голосования. Участники, занявшие первые места в каждой из трёх возрастных категорий, получат от «Ростелекома» главные призы — «умные часы».



Проект действительно интересный и творческий! В чём-то он перекликается с недавней инициативой ростовского «Лабораториума», где юные фантасты представили свои произведения на суд авторитетного жюри.



Участвуйте в конкурсах, это развивает дух соперничества — и учит побеждать



Какие ещё проводятся конкурсы? Смотрите колонку «Не пропустите полезное» на главной странице «Технодрайва» справа. Не пропускайте состязания, которые проводят ваши школы и вузы!



Но куда именно может привести активность, эрудиция и постоянная практика? На работу в «Фейсбук», к примеру! Вот реальные достижения выпускников подразделения ЮФУ в Таганроге (ИКТИБ).



Всё в ваших руках!..