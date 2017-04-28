Детские конкурсы нужны, чтобы побеждать во взрослой жизни!
Победа в детском конкурсе — необычайно важное событие для ребёнка. Автор этих строк понял это, когда впервые занял 1 место в соревнованиях «Охота на лис» в Ростовской области. С тех пор минуло 30 лет, однако сейчас «первые места», пожалуй, стали для детей и родителей ещё более важными, чем когда-либо в истории человечества. Почему? Ответ прост: глобальная конкуренция, роботизация, искусственный интеллект. Проще говоря, чтобы в ближайшем будущем обойти AI, написанный в Индии, — и активно претендующий на ваше рабочее место при помощи робота, созданного в Южной Корее (и подключённого к французскому «облаку»), — вам нужно уметь побеждать соперников, начиная ещё с детского возраста!..
К счастью, в России с каждым годом проводится всё больше полезных конкурсов для детей и молодёжи. Хороший пример — квест по цифровой грамотности «Сетевичок». Более того, в этом году этот отечественный проект участвует в конкурсе ООН. Точнее, он уже прошел второй этап конкурса и вышел в четвертьфинал на соискание Премии всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).
TechnoDrive тестировал этот сайт в прошлом году, и мы убедились, что он был сделан очень качественно. Ребёнку предлагали множество вопросов, касающихся как технологий, так и информационной безопасности, а также подробные сведения для того, чтобы он составил себе обширные представления об ИКТ.
В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 тысяч школьников из России и постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете.
Сейчас на сайте российского квеста по цифровой грамотности www.Сетевичок.рф можно поучаствовать в народном голосовании и поддержать данный проект.
И, разумеется, мы предлагаем участвовать в викторинах, квестах и конкурсах на www.Сетевичок.рф в то время, когда они проводятся.
«Дети рисуют мир» — творческий конкурс «Ростелекома»
Творческий конкурс «Ростелекома» проводится прямо сейчас — и продлится до 30 мая текущего года. Национальный оператор приглашают всех юных жителей юга и Северного Кавказа принять участие!
Конкурс проводится на территории 12 регионов ЮФО и СКФО (кроме Чеченской Республики) в трёх возрастных категориях: дети до 8 лет, дети 9-12 лет, дети 13-17 лет.
Каждый участник может представить на конкурс не более двух работ: рисунков, коллажей, графики, скульптур и поделок. Для этого нужно заполнить форму регистрации на странице конкурса и прикрепить фото или скан-копию работы.
«Задумывая этот конкурс, мы хотели глазами детей увидеть, в какой интересной, колоритной и многонациональной части России мы живём, как, несмотря на разницу менталитета и культур, нам удаётся жить в мире, общаться и развиваться вместе», — говорит Директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.
Победители Конкурса в каждом регионе будут определяться путем онлайн-голосования. Участники, занявшие первые места в каждой из трёх возрастных категорий, получат от «Ростелекома» главные призы — «умные часы».
Проект действительно интересный и творческий! В чём-то он перекликается с недавней инициативой ростовского «Лабораториума», где юные фантасты представили свои произведения на суд авторитетного жюри.
Участвуйте в конкурсах, это развивает дух соперничества — и учит побеждать
Какие ещё проводятся конкурсы? Смотрите колонку «Не пропустите полезное» на главной странице «Технодрайва» справа. Не пропускайте состязания, которые проводят ваши школы и вузы!
Но куда именно может привести активность, эрудиция и постоянная практика? На работу в «Фейсбук», к примеру! Вот реальные достижения выпускников подразделения ЮФУ в Таганроге (ИКТИБ).
В канун новогодних праздников компания «Ростелеком» объявила о запуске увлекательной онлайн-игры «Моя Ёлка». Принять участие в ней могут все пользователи Интернета, — независимо от оператора!.. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться и посадить в любом месте России собственную цифровую ель. До 8 января владельцы виртуальных лесных красавиц смогут растить их, наряжать и зарабатывать «лайки» в соцсетях. А самые успешные игроки получат в подарок смартфоны, планшеты и фитнес-часы от «Ростелекома».
Поиск работы сегодня является актуальным для людей всех возрастов. Однако трудоустроиться в пожилом возрасте ощутимо сложнее. Ведь, несмотря на значительный опыт, пенсионеры обычно не обладают навыками самопрезентации в Интернете, — который всё чаще используют соискатели и работодатели. Исправить эту ситуацию решила компания «Ростелеком», расширившая учебное пособие «Азбука Интернета». Теперь пожилые люди могут подробно изучить общероссийскую базу вакансий «Работа в России», узнать о порталах региональных служб занятости, — а также научиться правильно составлять резюме и размещать их на сайтах ведущих рекрутинговых агентств.
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги масштабного конкурса «Спасибо Интернету — 2016». Участниками всероссийского состязания стали более 3000 пожилых людей, использующих современные телекоммуникации. При этом свыше 7% работ поступило из Ростовской области, что вывело наш регион на второе место в рейтинге активности. А 58-летний шахтинец Павел Бондаренко прославился в индивидуальном зачёте, получив ценный приз от организаторов в номинации «Интернет — мой друг и помощник». Поздравляем!..
В субботу, 12 ноября, ростовчан ожидает увлекательное мероприятие от сообщества Google Developer Group. А именно — фестиваль разработчиков GDG DevFest Rostov 2016. Он пройдёт сразу на двух площадках и будет включать как «образовательную» так и «состязательную» части. В рамках первой из них участники узнают об инновациях Google в сфере программирования, смогут задать свои вопросы и пообщаться с единомышленниками. После чего верстальщики и front-end разработчики примут участие в конкурсе Code in the dark — пытаясь создать HTML-вёрстку «вслепую» и выиграть ценный приз. Всё, что для этого нужно, — своевременно зарегистрироваться!
Компания «Ростелеком» подвела итоги всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2015». Участниками интерактивного состязания стали более 2000 представителей старшего поколения, обучившиеся работе на компьютере с помощью пособия «Азбука Интернета». Старшему из которых оказалось 92 года!.. Наибольшую активность среди участников продемонстрировали жители Красноярского края, от которых поступило более 10% конкурсных работ. А на втором месте оказались пенсионеры Ростовской области с показателем 8,4%. Более того, жительница Донского края Светлана Викторовна Ярмак стала абсолютным лидером в номинации «Интернет — мой друг и помощник», завоевав первое место!