Внесите свою фирму в ИТ-атлас Дона!

На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.
Целью исследования, проводимого составителями специализированного каталога, является мониторинг регионального рынка информационных технологий — и поиск точек взаимодействия между компаниями отрасли. Для этого организаторы предлагают IT-компаниям Ростовской области заполнить подробную анкету «ИТ-атласа Дона» до 20 мая.
По окончании тестирования специалисты ИКТ-кластера Ростовской области планируют обработать и систематизировать полученную информацию — и в обобщённом виде предоставить её всем участникам исследования.
Кроме того, 25 мая в МРЦП «Новый Ростов» (ул. М. Горького, 151) эксперты конгресса по информационных технологиям «ЮПИТЕР 2017» обсудят результаты мониторинга — и оптимальное позиционирование нового бренда ИКТ-кластера Ростовской области. Начало соответствующей дискуссии намечено на 10 часов утра.
Напомним, что в 2015 году президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров заявил о большом потенциале Ростовской области, позволяющем создать не один, а целую сеть ИТ-кластеров. Однако, с учётом экономической ситуации, по-видимому целесообразно начать с продвижение донских IT-проектов в рамках единого кластера, который в случае успеха сможет постепенно усложнить свою структуру — с выделением из неё отдельных флагманских направлений. Тем более, что у донских инноваторов для этого есть огромный научный и технологический задел!..
Пока же, создателям ИКТ-кластера Ростовской области важно определить позиционирование донских компаний, выявить их технологические стеки и предложить возможность интеграции их усилий при помощи проекта «ИТ-атлас Дона». Безусловно, подобные инициативы выглядят весьма привлекательными и перспективными, — а значит местным ИТ-компаниям, смотрящим в будущее, лучше не откладывать анкетирование.
«Продавцы воздуха» в Интернете продолжают демонстрировать чудеса изобретательности, придумывая всё новые несуществующие товары. В рубрике «Криминальные новости Ростова» TechnoDrive уже предупреждал читателей о рисках для онлайн-покупателей автомобилей и даже штабелёров. Но на этом фантазия злоумышленников не ограничивается!.. Фиктивным может оказаться даже объявление о продаже редких птиц. Причём в данном случае ситуация выглядит особенно пикантной (хотя, казалось бы, что может быть пикантнее фейковых анкет знакомств? — БЗ). В случае с птицами, если подобное предложение оказалось бы реальным, то уголовная ответственность может грозить не только продавцу, но и покупателю. Подробнее о сомнительных сделках в Интернете читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» сообщила о начале традиционной акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. С сегодняшнего дня и до 10 мая солдаты Победы и труженики тыла могут бесплатно общаться с однополчанами в других городах и странах, — а также отправлять телеграммы по телефону или в офисах «Ростелекома». Условия акции «Звонок Победы» действуют при звонках как на стационарные, так и на мобильные номера. При этом бесплатная связь воинам Победы предоставляется по месту жительства, на переговорных пунктах, в домах ветеранов и госпиталях. А для консультирования участников акции действует бесплатный телефон в коде 8-800.
Международный аэропорт «Платов», строительство которого завершится через пару месяцев, готовится порадовать пассажиров новым уровнем комфорта и безопасности. Среди инноваций, о которых уже заявлено, — телескопические трапы ThyssenKrupp, сверхэффективные томографы для досмотра багажа CTX 9800 DSi, — а также лифты и эскалаторы для удобного и быстрого перемещения по терминалу. Приятные новости ждут и авиакомпании, к услугам которых будет командно-диспетчерский центр, оснащённый самым современным навигационным оборудованием. Его оборудование уже началось, а окончание работ запланировано на грядущее лето. Это позволит заранее начать тестовые облёты нового аэропорта и обеспечит безопасность воздушной навигации на самом высоком уровне.
В своих выпусках TechnoDrive неоднократно предупреждал читателей о коварстве интернет-мошенников. В Ростове-на-Дону и области, — через сеть Интернет, — злоумышленники умудрялись «продавать» несуществующие автомобили, — а также предлагать высокооплачиваемую работу и знакомства вслепую(иногда весьма пикантные). Для жертв подобные предложения, как правило, заканчивались потерей денег, а иногда и травмами. А злоумышленники отправлялись отбывать наказание за решётку. Тем не менее, желание заработать на людской доверчивости продолжает будоражить мысли новых Остапов Бендеров. И они придумывают всё новые способы обмана. Например, вместо автомобилей приманкой служат вилочные автопогрузчики, а уличные грабители вместо сотовых телефонов присматриваются... к электроинструменту.
Вопреки распространённому мнению, современные технологии могут не только наносить вред окружающей среде, но и, наоборот, защищать её!.. Например, «роботизированный хищник» SlugBot способен отлавливать улиток, когда их количество угрожает морской экосистеме. Тем временем, в Германии экологичный «робот-свинья» эффективно перерабатывает отходы в канализации без выделения вредных веществ... Подобных примеров можно привести десятки, однако мир по-прежнему нуждается в инновационных «зелёных» идеях. И некоторые из них смогут предложить участники завтрашнего IT-хакатона в Ростове-на-Дону.