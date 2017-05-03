Внесите свою фирму в ИТ-атлас Дона!

На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.

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Целью исследования, проводимого составителями специализированного каталога, является мониторинг регионального рынка информационных технологий — и поиск точек взаимодействия между компаниями отрасли. Для этого организаторы предлагают IT-компаниям Ростовской области заполнить подробную анкету «ИТ-атласа Дона» до 20 мая.



По окончании тестирования специалисты ИКТ-кластера Ростовской области планируют обработать и систематизировать полученную информацию — и в обобщённом виде предоставить её всем участникам исследования.



Кроме того, 25 мая в МРЦП «Новый Ростов» (ул. М. Горького, 151) эксперты конгресса по информационных технологиям «ЮПИТЕР 2017» обсудят результаты мониторинга — и оптимальное позиционирование нового бренда ИКТ-кластера Ростовской области. Начало соответствующей дискуссии намечено на 10 часов утра.



Напомним, что в 2015 году президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров заявил о большом потенциале Ростовской области, позволяющем создать не один, а целую сеть ИТ-кластеров. Однако, с учётом экономической ситуации, по-видимому целесообразно начать с продвижение донских IT-проектов в рамках единого кластера, который в случае успеха сможет постепенно усложнить свою структуру — с выделением из неё отдельных флагманских направлений. Тем более, что у донских инноваторов для этого есть огромный научный и технологический задел!..



Пока же, создателям ИКТ-кластера Ростовской области важно определить позиционирование донских компаний, выявить их технологические стеки и предложить возможность интеграции их усилий при помощи проекта «ИТ-атлас Дона». Безусловно, подобные инициативы выглядят весьма привлекательными и перспективными, — а значит местным ИТ-компаниям, смотрящим в будущее, лучше не откладывать анкетирование.