«Ростелеком» объединил ветеранов в канун Великой Победы
Уже седьмой год подряд Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организует для ветеранов Великой Отечественной войны уникальный видеомост, объединяющий 11 городов ЮФО и СКФО. Благодаря данному проекту, воины Победы в прямом эфире могут поделиться воспоминаниями и планами на будущее, — а также поздравить друг друга с наступающим праздником. В 2017 году соответствующее мероприятие было организовано 3 мая — объединив ростовских ветеранов с однополчанами в Волгограде, Владикавказе, Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Нальчике, Черкесске, Майкопе и Элисте. Эксклюзивный репортаж с видеоконференции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
Несмотря на возраст, они стараются держать осанку, их военная форма «с иголочки» выглядит по-особому парадно, а нынешний Волгоград, как и прежде, они называют Сталинградом. Ведь именно под этим названием участники видеомоста «Ростелекома» защищали рубежи города на Волге, — не позволяя фашистам продвинуться ни на метр.
На протяжении 72 лет после Великой Победы, подвиг ветеранов ВОВ остаётся величайшим достижением в мировой истории! Ведь, благодаря своему мужеству и самоотверженности, эти люди спасли от уничтожения не только собственную Родину, родных и близких, но и десятки других стран. Среди которых сегодня некоторые стыдливо, — а порой беспринципно, — пытаются переписать историю...
Разумеется, в нашей стране, где каждая семья понесла потери в годы ВОВ, ситуация совсем иная. Здесь неизменно уважают и всей душой ценят ветеранов. Подтверждением тому служат ежегодные акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Скажи спасибо ветерану», «Память народа» и многие другие.
А компания «Ростелеком» ежегодно организует для солдат-победителей видеомост, позволяющий ветеранам пообщаться с однополчанами. В нынешнем году он по традиции соединил студии «Ростелекома» в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Нальчике, Черкесске, Майкопе и Элисте. Гостями национального оператора стали представители Российского комитета ветеранов войны и военной службы, воины победы и труженики тыла. В прямом эфире они смогли поздравить друг друга с наступающим праздником, поделиться воспоминаниями — и обсудить мероприятия, приуроченные к 9 мая.
«Наша компания не первый год дарит ветеранам незабываемые эмоции от общения, — отметил директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком" Вячеслав Плеханов. — Уверен, что День Победы для всех россиян является главным праздником. В этот день мы чтим героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Память о нём мы должны хранить в своём сердце и передавать новым поколениям».
Модератором встречи ветеранов в ростовской студии традиционно выступил представитель Российского комитета ветеранов войны и военной службы в ЮФО, генерал-майор Владимир Чернобылов.
«Несмотря на расстояние, разделяющее наши города, мы смогли увидеть и услышать друг друга, поздравить, поговорить с однополчанами и местными комитетами нашей организации, поделиться новостями, вспомнить боевую юность, — отметил Владимир Николаевич. — Эти встречи прибавляют ветеранам здоровья, создают боевой настрой. Спасибо компании "Ростелеком" за эту возможность, спасибо за уважение и память!».
В ходе мероприятия Владимир Чернобылов вручил юбилейную памятную медаль «60 лет Российскому Союзу ветеранов» заместителю директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Виталию Соловьёву, — а также передал благодарственные письма сотрудникам компании, ежегодно принимавшим участие в организации праздничных ВКС.
Напомним, что «Ростелеком» проводит праздничные видеоконференции, приуроченные к 9 мая уже седьмой раз. Кроме того, в канун Дня Победы компания традиционно предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные услуги связи.
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