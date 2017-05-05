Лучшие фильмы ко Дню Победы!

В преддверие праздника Великой Победы «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» открыло доступ к специальной коллекции фильмов «Война за линией фронта». В данном каталоге, — который будет доступен зрителям с 5 по 15 мая, — собраны фильмы о женщинах и детях военного времени. Проникновенная советская классика, современные отечественные киноработы, а также лучшие зарубежные фильмы о Второй мировой войне, станут хорошим вариантом для семейного просмотра и напомнят о нынешних ценностях мирной жизни, за которые боролись наши предки.
По информации TechnoDrive, коллекция «Война за линией фронта» включает десятки тематических фильмов, главными героями которых являются женщины и дети военного времени. В частности, здесь представлены советские шедевры «Летят журавли» (1957 год) Михаила Калатозова и «Иваново детство» (1962 год) Андрея Тарковского. В новую коллекцию «Интерактивного ТВ» вошли и новые киноработы — например, фильм «А зори здесь тихие...» — версия 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова.
Также в коллекцию включена последняя работа Андрея Кончаловского — фильм «Рай», рассказывающий историю русской аристократки и участницы французского Сопротивления Ольги. Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года.
Зарубежное кино в военной коллекции «Ростелекома» представляет трогательная итальянская трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997 год), где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере — большая игра и нужно выиграть главный приз... Также заслуживают внимания пронзительная киноистория «Мальчик в полосатой пижаме» (2008 год), рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником, — и кинолента «Воровка книг» (2013 год) — история жизни с 1938 года 9-летней Лизель, которая очень любила читать. И, наконец, «Интерактивное ТВ» предлагает к просмотру недавнюю голливудскую премьеру «Союзники» (2016 год) с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях.
«В новой коллекции военного кино мы собрали фильмы, которые отражают женский и детский взгляды на эти страшные события, — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов. — Коллекция будет интересна зрителям разных возрастов, потому что в ней представлены очень искренние и пронзительные киноистории, которые происходили в разных странах. Выходные дни накануне Дня Победы — самое подходящее время, чтобы посмотреть или пересмотреть такие фильмы, почтить память безвинно погибших, вспомнить тех, кто воевал или трудился в годы Великой Отечественной».
Напомним, что получить доступ к видеоколлекциям «Интерактивного ТВ» можно в меню телевизионной приставки «Ростелеком». При этом вы можете смотреть телевизор в любое удобное время, — сочетая семейный просмотр с праздничными мероприятиями на улицах и в парках города.
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.
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С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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