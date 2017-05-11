«Ростелеком» предоставил бесплатный Wi-Fi в госпитале

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организовал зоны беспроводного доступа в Интернет для пациентов, посетителей и администрации «Госпиталя для ветеранов войн» в донской столице. Воспользоваться услугой, в частности, можно в зонах отдыха ростовского госпиталя с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi — ноутбука, планшета, и смартфона.

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«Для современного человека находиться в режиме онлайн — это норма. Мы создали зону свободного Wi-Fi в областном госпитале, чтобы ветераны могли беспрепятственно в любое время общаться со своими родными и близкими. Рады, что в данном случае всемирная сеть будет выполнять свою изначальную и основную функцию — функцию объединения людей и предоставления им информации. Уже в первые дни функционирования услуги мы увидели, насколько она популярна и востребована» — отметил заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Виталий Соловьёв.



Таким образом, неограниченный объём входящего IP-трафика и высокая скорость передачи данных обеспечат пациентам, посетителям и сотрудникам госпиталя комфортный доступ к информационным ресурсам.



«Доступ к Интернету, организованный "Ростелекомом" в нашем госпитале накануне праздника Победы, имеет большое социальное значение, — подчеркнул Николай Будник, начальник ГБУ "Госпиталь ветеранов войн" Ростовской области. — Нашим ветеранам и их родным крайне важно быть постоянно на связи друг с другом. Можно обмениваться фотографиями, пересылать необходимые документы. Получить в одну секунду фото любимого внука — что может быть приятней для пожилого человека! Это прибавляет здоровья и хорошего настроения».



Организация беспроводной сети в общественных местах осуществляется за счёт средств компании. Тем самым «Ростелеком» решает социально значимую задачу своевременной доступности информации. Помимо этого, специально к 9 мая компания традиционно проводит праздничные видеомосты для ветеранов ВОВ на своих ресурсах, а также предоставляет им льготы на услуги связи.