«Интерактивное телевидение» ставит новые рекорды!

Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.
По данным независимого агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» оказался крупнейшим игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ. В сегменте B2B «Интерактивное ТВ» компании более чем вдвое обогнало ближайшего конкурента, заняв 42% доли рынка.
Аналитики агентства считают, что драйвером развития цифрового ТВ «Ростелекома» стало его предложение в пакете с другими услугами — в первую очередь, с доступом в Интернет. На сегодняшний день в корпоративном сегменте крупнейшими потребителями услуги «Интерактивное ТВ» являются предприятия из сервисной сферы — гостиницы, кафе и рестораны, а также другие организации среднего и малого бизнеса.
Напомним, что в сегменте B2B «Ростелеком» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по трансляции «Интерактивного ТВ», — включая удобный интерфейс для самостоятельного управления конфигурацией сервиса и контентом. Предлагаемое решение позволяет корпоративным клиентам, например, гостиницам, получать дополнительные доходы за счет предоставления платного телевидения пользователям.
Одно из основных преимуществ решения «Ростелекома» — посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объём фактически потреблённых услуг.
Кроме того, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» предлагает большой набор дополнительных сервисов:
«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы;
«Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ от киностудий со всего мира;
Интерактивные сервисы позволяют вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют;
Электронная программа, содержащая описание каждой передачи, включая информацию об актёрах, режиссёрах и др.)
«Продукт "Интерактивное ТВ" для корпоративных клиентов – важная составляющая B2B-бизнеса оператора, — говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта мы запускаем удобные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста выручки в B2B сегменте. Цифровое ТВ — один из драйверов дальнейшего роста, на который мы делаем ставку».
Подтверждением этих слов является и очередное расширение пакетов каналов «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный». По официальной информации, теперь их подписчики могут смотреть на кнопке 316 детский познавательный телеканал «О!». Это первый и единственный на данный момент познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Его программы направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка. В частности, здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным.
Разумеется, подобные передачи будут востребованы не только индивидуальными пользователями, но и, например, гостиницами, — в которых грядущим летом будет немало юных постояльцев.
В преддверие праздника Великой Победы «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» открыло доступ к специальной коллекции фильмов «Война за линией фронта». В данном каталоге, — который будет доступен зрителям с 5 по 15 мая, — собраны фильмы о женщинах и детях военного времени. Проникновенная советская классика, современные отечественные киноработы, а также лучшие зарубежные фильмы о Второй мировой войне, станут хорошим вариантом для семейного просмотра и напомнят о нынешних ценностях мирной жизни, за которые боролись наши предки.
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.
Компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России объявили о начале второго сезона проекта «Дети на льду. Звёзды». Принять участие в кастинге теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет, независимо от региона проживания и спортивной школы. А претендентов из ЮФО и СКФО, прошедших предварительный отбор, организаторы пригласят на очный кастинг в Сочи. Именно там определятся имена финалистов, которые выйдут в финал телевизионного шоу — и станут знаменитыми на всю страну!..
С наступлением весны мир вокруг нас преображается. Вслед за изменениями в природе обновляется наш гардероб, улучшается настроение — и появляется жажда новых впечатлений. Поэтому очередное обновление каналов на «Интерактивном ТВ» оказалось весьма кстати!.. Теперь абоненты «Ростелекома» могут смотреть круглосуточный развлекательный канал «Анекдот ТВ», следить за политическими новостями, — а взамен выбывшего канала «ПИК.ТВ» зрителям предлагается сразу несколько альтернативных вариантов. Подробнее о весенних новинках «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!