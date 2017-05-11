«Интерактивное телевидение» ставит новые рекорды!

Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По данным независимого агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» оказался крупнейшим игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ. В сегменте B2B «Интерактивное ТВ» компании более чем вдвое обогнало ближайшего конкурента, заняв 42% доли рынка.



Аналитики агентства считают, что драйвером развития цифрового ТВ «Ростелекома» стало его предложение в пакете с другими услугами — в первую очередь, с доступом в Интернет. На сегодняшний день в корпоративном сегменте крупнейшими потребителями услуги «Интерактивное ТВ» являются предприятия из сервисной сферы — гостиницы, кафе и рестораны, а также другие организации среднего и малого бизнеса.



Напомним, что в сегменте B2B «Ростелеком» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по трансляции «Интерактивного ТВ», — включая удобный интерфейс для самостоятельного управления конфигурацией сервиса и контентом. Предлагаемое решение позволяет корпоративным клиентам, например, гостиницам, получать дополнительные доходы за счет предоставления платного телевидения пользователям.



Одно из основных преимуществ решения «Ростелекома» — посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объём фактически потреблённых услуг.



Кроме того, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» предлагает большой набор дополнительных сервисов:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы;

«Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ от киностудий со всего мира;

Интерактивные сервисы позволяют вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют;

Электронная программа, содержащая описание каждой передачи, включая информацию об актёрах, режиссёрах и др.)

«Продукт "Интерактивное ТВ" для корпоративных клиентов – важная составляющая B2B-бизнеса оператора, — говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта мы запускаем удобные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста выручки в B2B сегменте. Цифровое ТВ — один из драйверов дальнейшего роста, на который мы делаем ставку».



Подтверждением этих слов является и очередное расширение пакетов каналов «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный». По официальной информации, теперь их подписчики могут смотреть на кнопке 316 детский познавательный телеканал «О!». Это первый и единственный на данный момент познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Его программы направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка. В частности, здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным.



Разумеется, подобные передачи будут востребованы не только индивидуальными пользователями, но и, например, гостиницами, — в которых грядущим летом будет немало юных постояльцев.