ИТ-кружки приглашают юных ростовчан с 10 мая!

Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!

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По официальной информации, запись детей в кружки Ростова стартовала 10 мая. И уже в первый день о желании получить дополнительное образование сообщили более 100 юношей и девушек.



Всего в списке представлены 91 объединение шести направленностей, — среди которых особого внимания заслуживает сектор научно-исследовательской деятельности и инновационного развития. Здесь юных ростовчан научат основам аналитического мышления и, — что немаловажно, — практическому использованию полученных навыков. Ведь в числе объединений здесь присутствуют «Компьютерная грамотность», «Планета удивительных наук», «Мультимедиа студия» и многие другие.



Таким образом, «поколение Next» может узнать о возможностях современных информационных технологий, получить навыки моделирования — и раскрыть свой интеллектульный потенциал, начиная с 5 лет!..



Для этого детям, — возможно, при помощи родителей, — необходимо записаться в кружок онлайн и дождаться зачисления.



Напомним, что в кружках детского технического творчества юные ростовчане добиваются успехов в области робототехники, создания сайтов и даже космических проектов.



Кроме того, интеллектуальный потенциал юных техников позволяет всерьёз говорить о создании в донской столице детского технопарка.



Но, конечно, главным результатом такого обучения является подготовка юных «айтишников» к более серьёзным испытаниям — созданию и программированию роботов, а также инновационной деятельности международного уровня. Ведь любая самая сложная дорога начинается с первого шага!