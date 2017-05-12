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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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12 мая 2017, Новости Ростова

ИТ-кружки приглашают юных ростовчан с 10 мая!

Дворец творчества детей и молодёжи ждёт подрастающее поколение!Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!

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По официальной информации, запись детей в кружки Ростова стартовала 10 мая. И уже в первый день о желании получить дополнительное образование сообщили более 100 юношей и девушек.

Всего в списке представлены 91 объединение шести направленностей, — среди которых особого внимания заслуживает сектор научно-исследовательской деятельности и инновационного развития. Здесь юных ростовчан научат основам аналитического мышления и, — что немаловажно, — практическому использованию полученных навыков. Ведь в числе объединений здесь присутствуют «Компьютерная грамотность», «Планета удивительных наук», «Мультимедиа студия» и многие другие.

Таким образом, «поколение Next» может узнать о возможностях современных информационных технологий, получить навыки моделирования — и раскрыть свой интеллектульный потенциал, начиная с 5 лет!..

Для этого детям, — возможно, при помощи родителей, — необходимо записаться в кружок онлайн и дождаться зачисления.

Напомним, что в кружках детского технического творчества юные ростовчане добиваются успехов в области робототехники, создания сайтов и даже космических проектов.

Кроме того, интеллектуальный потенциал юных техников позволяет всерьёз говорить о создании в донской столице детского технопарка.

Но, конечно, главным результатом такого обучения является подготовка юных «айтишников» к более серьёзным испытаниям — созданию и программированию роботов, а также инновационной деятельности международного уровня. Ведь любая самая сложная дорога начинается с первого шага!

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Новости Ростова

Интернету вещей грозят... банальные отключения электричества?


По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).
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Отключения света в Ростове затронут десятки домов и горбольницу


Городские электросети предупредили ростовчан об отключениях электроэнергии, которые начнутся уже сегодня и продлятся до 11 мая. В данный период планируется провести технические работы на десяти трансформаторных подстанциях, питающих десятки домов, включая многоэтажные, — а также городскую больницу 7. При этом на праздничные дни — с 6 по 9 мая, — работы будут приостановлены, а энергоснабжение всех объектов будет осуществляться в штатном режиме. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive публикует подробный график предстоящих отключений.
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Внесите свою фирму в ИТ-атлас Дона!


На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.
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Может ли попугай быть опасен? При покупке через Интернет — да!


«Продавцы воздуха» в Интернете продолжают демонстрировать чудеса изобретательности, придумывая всё новые несуществующие товары. В рубрике «Криминальные новости Ростова» TechnoDrive уже предупреждал читателей о рисках для онлайн-покупателей автомобилей и даже штабелёров. Но на этом фантазия злоумышленников не ограничивается!.. Фиктивным может оказаться даже объявление о продаже редких птиц. Причём в данном случае ситуация выглядит особенно пикантной (хотя, казалось бы, что может быть пикантнее фейковых анкет знакомств? — БЗ). В случае с птицами, если подобное предложение оказалось бы реальным, то уголовная ответственность может грозить не только продавцу, но и покупателю. Подробнее о сомнительных сделках в Интернете читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Звонок Победы: «Ростелеком» дарит бесплатную связь ветеранам


Компания «Ростелеком» сообщила о начале традиционной акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. С сегодняшнего дня и до 10 мая солдаты Победы и труженики тыла могут бесплатно общаться с однополчанами в других городах и странах, — а также отправлять телеграммы по телефону или в офисах «Ростелекома». Условия акции «Звонок Победы» действуют при звонках как на стационарные, так и на мобильные номера. При этом бесплатная связь воинам Победы предоставляется по месту жительства, на переговорных пунктах, в домах ветеранов и госпиталях. А для консультирования участников акции действует бесплатный телефон в коде 8-800.
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Внесите свою фирму в ИТ-атлас Дона!

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ИТ-КРАСАВИЦЫ РОСТОВА

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Кристина Подъячева (2011 г.)

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