ИТ-кружки приглашают юных ростовчан с 10 мая!

Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!
По официальной информации, запись детей в кружки Ростова стартовала 10 мая. И уже в первый день о желании получить дополнительное образование сообщили более 100 юношей и девушек.
Всего в списке представлены 91 объединение шести направленностей, — среди которых особого внимания заслуживает сектор научно-исследовательской деятельности и инновационного развития. Здесь юных ростовчан научат основам аналитического мышления и, — что немаловажно, — практическому использованию полученных навыков. Ведь в числе объединений здесь присутствуют «Компьютерная грамотность», «Планета удивительных наук», «Мультимедиа студия» и многие другие.
Таким образом, «поколение Next» может узнать о возможностях современных информационных технологий, получить навыки моделирования — и раскрыть свой интеллектульный потенциал, начиная с 5 лет!..
Напомним, что в кружках детского технического творчества юные ростовчане добиваются успехов в области робототехники, создания сайтов и даже космических проектов.
Кроме того, интеллектуальный потенциал юных техников позволяет всерьёз говорить о создании в донской столице детского технопарка.
Но, конечно, главным результатом такого обучения является подготовка юных «айтишников» к более серьёзным испытаниям — созданию и программированию роботов, а также инновационной деятельности международного уровня. Ведь любая самая сложная дорога начинается с первого шага!
По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).
Городские электросети предупредили ростовчан об отключениях электроэнергии, которые начнутся уже сегодня и продлятся до 11 мая. В данный период планируется провести технические работы на десяти трансформаторных подстанциях, питающих десятки домов, включая многоэтажные, — а также городскую больницу 7. При этом на праздничные дни — с 6 по 9 мая, — работы будут приостановлены, а энергоснабжение всех объектов будет осуществляться в штатном режиме. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive публикует подробный график предстоящих отключений.
На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.
«Продавцы воздуха» в Интернете продолжают демонстрировать чудеса изобретательности, придумывая всё новые несуществующие товары. В рубрике «Криминальные новости Ростова» TechnoDrive уже предупреждал читателей о рисках для онлайн-покупателей автомобилей и даже штабелёров. Но на этом фантазия злоумышленников не ограничивается!.. Фиктивным может оказаться даже объявление о продаже редких птиц. Причём в данном случае ситуация выглядит особенно пикантной (хотя, казалось бы, что может быть пикантнее фейковых анкет знакомств? — БЗ). В случае с птицами, если подобное предложение оказалось бы реальным, то уголовная ответственность может грозить не только продавцу, но и покупателю. Подробнее о сомнительных сделках в Интернете читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» сообщила о начале традиционной акции для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. С сегодняшнего дня и до 10 мая солдаты Победы и труженики тыла могут бесплатно общаться с однополчанами в других городах и странах, — а также отправлять телеграммы по телефону или в офисах «Ростелекома». Условия акции «Звонок Победы» действуют при звонках как на стационарные, так и на мобильные номера. При этом бесплатная связь воинам Победы предоставляется по месту жительства, на переговорных пунктах, в домах ветеранов и госпиталях. А для консультирования участников акции действует бесплатный телефон в коде 8-800.