«Сенсационный Интернет»: до 45 Мбит/с в любой точке России!

Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.

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«Намного больше, чем знакомый прежде спутниковый Интернет!»



На сегодняшний день спутниковый Интернет в России ещё значительно уступает по популярности фиксированной и сотовой связи. По мнению генерального директора ООО «РТКомм-Юг» Андрея Шелюха, это связано с относительно высокой стоимостью оборудования и трафика, — а также с использованием большинством компаний зарубежных спутников, покрывающих лишь часть России с одного транспондера.



Новое предложение компании «РТКомм» призвано перевернуть эти представления! Ведь в рамках проекта SenSat оператор использует отечественные космические аппараты со множеством транспондеров. Благодаря этому, вся территория России оказывается покрыта «микросотовой» сетью, в которой скорость доступа достигает 45 Мбит/с.



Причём оператор не снижает скорость в зависимости от тарифного плана!.. Какое бы предложение вы не выбрали — с включённым трафиком от 2,2 до 25 Гб, — весь этот объём будет доступен клиентам SenSat на максимально возможной скорости (равно как и последующий с помегабайтной тарификацией).



При этом ежемесячная абонплата за быстрый двухсторонний спутниковый Интернет начинается от 670 рублей. Есть и решения для любителей безлимита. Тарифный план «Персональный Безлимит» доступен за 990 руб/мес.



Ключевое преимущество перед другими технологиями беспроводного доступа? Скорость и надёжность! Заметим, что услугами SenSat можно пользоваться даже сезонно, — например, оплачивая Интернет на даче только в тёплое время года.



Весьма привлекательной выглядит и стоимость оборудования. В рамках промо-акции «РТКомм» предлагает стартовый комплект SenSat по фантастически низкой цене — всего 5 500 рублей, включая оборудование, доставку, монтаж, подключение и настройку!.. Такое предложение, — с учётом высокого качества электроники, — действительно можно назвать сенсационным, особенно для отечественного рынка спутникового Интернета.



Кстати, даже с самостоятельной установкой и настройкой оборудования SenSat проблем не возникнет. В этом смогли убедиться участники пресс-конференции «РТКомм-Юг» в Азове. Благодаря идущему в комплекте модулю Satellite Finder, настроить «тарелку» на спутник можно по звуку.



А на сборку и установку крепёжной части у неподготовленного человека уходит примерно 40 минут (при этом гаечный ключ также можно найти в коробке SenSat). Общий же монтаж абонентской станции «РТКомм» у обычного пользователя, как правило, занимает не больше часа.



«Долгожданный качественный и надёжный Интернет доступен везде!»



По мнению экспертов TechnoDrive, торговая марка SenSat имеет все шансы на успех в сегменте частных пользователей и у корпоративных клиентов. Почему? Предложение действительно является уникальным, а также нужно учесть тот факт, что именно оператор «РТКомм» является «локомотивом» данного направления в России и ведёт собственные научно-технические разработки.



Действительно, за минувшие десятилетия «РТКомм» накопил колоссальный опыт в сфере спутниковой связи и построил собственную разветвлённую инфраструктуру. Таким образом, пользователи SenSat получат быстрый Интернет и оперативную техподдержку от компании-лидера. А использование транспондеров Ka-диапазона аппаратов «Экспресс-АМ6» (53° в.д.) и «Экспресс-АМУ1» (36° в.д.) в сочетании с антенной диаметром от 0,74 м обеспечит доступ в Интернет даже в самую плохую погоду.



Таким образом, потенциальными клиентами SenSat от компании «РТКомм-Юг» являются сотни тысяч домовладений, где недоступен стационарный и мобильный Интернет, — а также промышленные, логистические, аграрные и многие другие предприятия, имеющие подразделения за чертой города.



Доступный продукт SenSat, скорее всего, заинтересует и удалённые магазины, которые смогут принимать безналичные платежи и использовать новые онлайн-кассы. А в перспективе «РТКомм» готовится представить также передвижной спутниковый Интернет для МЧС, выездных бригад журналистов и других отвественных задач, требующих мобильного доступа в Сеть из любой точки России.



При этом немаловажно, что «РТКомм», в отличие от зарубежных интернет-провайдеров, имеет все необходимые лицензии для работы в России, — то есть ведёт свою деятельность полностью в правовом поле. Это открывает дополнительные преимущества по использованию SenSat в качестве резервного канала связи даже при наличии альтернативных наземных подключений.



Другими словами, если у вас есть SenSat (и источник бесперебойного питания), то вы будете обеспечены Интернетом даже в том случае, если от электричества отключится значительная часть крупного города или района области.



Проще говоря, проект SenSat оказался тем самым спутниковым Интернетом, который ждали частные пользователи и предприятия, находящиеся за пределами городской черты. Впрочем, сюда же можно добавить и жителей частных домов в Ростове, у которых часто перегружены стоящие неподалёку базовые станции 3G и 4G.