«Сенсационный Интернет»: до 45 Мбит/с в любой точке России!
Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.
«Намного больше, чем знакомый прежде спутниковый Интернет!»
На сегодняшний день спутниковый Интернет в России ещё значительно уступает по популярности фиксированной и сотовой связи. По мнению генерального директора ООО «РТКомм-Юг» Андрея Шелюха, это связано с относительно высокой стоимостью оборудования и трафика, — а также с использованием большинством компаний зарубежных спутников, покрывающих лишь часть России с одного транспондера.
Новое предложение компании «РТКомм» призвано перевернуть эти представления! Ведь в рамках проекта SenSat оператор использует отечественные космические аппараты со множеством транспондеров. Благодаря этому, вся территория России оказывается покрыта «микросотовой» сетью, в которой скорость доступа достигает 45 Мбит/с.
Причём оператор не снижает скорость в зависимости от тарифного плана!.. Какое бы предложение вы не выбрали — с включённым трафиком от 2,2 до 25 Гб, — весь этот объём будет доступен клиентам SenSat на максимально возможной скорости (равно как и последующий с помегабайтной тарификацией).
При этом ежемесячная абонплата за быстрый двухсторонний спутниковый Интернет начинается от 670 рублей. Есть и решения для любителей безлимита. Тарифный план «Персональный Безлимит» доступен за 990 руб/мес.
Ключевое преимущество перед другими технологиями беспроводного доступа? Скорость и надёжность! Заметим, что услугами SenSat можно пользоваться даже сезонно, — например, оплачивая Интернет на даче только в тёплое время года.
Весьма привлекательной выглядит и стоимость оборудования. В рамках промо-акции «РТКомм» предлагает стартовый комплект SenSat по фантастически низкой цене — всего 5 500 рублей, включая оборудование, доставку, монтаж, подключение и настройку!.. Такое предложение, — с учётом высокого качества электроники, — действительно можно назвать сенсационным, особенно для отечественного рынка спутникового Интернета.
Кстати, даже с самостоятельной установкой и настройкой оборудования SenSat проблем не возникнет. В этом смогли убедиться участники пресс-конференции «РТКомм-Юг» в Азове. Благодаря идущему в комплекте модулю Satellite Finder, настроить «тарелку» на спутник можно по звуку.
А на сборку и установку крепёжной части у неподготовленного человека уходит примерно 40 минут (при этом гаечный ключ также можно найти в коробке SenSat). Общий же монтаж абонентской станции «РТКомм» у обычного пользователя, как правило, занимает не больше часа.
«Долгожданный качественный и надёжный Интернет доступен везде!»
По мнению экспертов TechnoDrive, торговая марка SenSat имеет все шансы на успех в сегменте частных пользователей и у корпоративных клиентов. Почему? Предложение действительно является уникальным, а также нужно учесть тот факт, что именно оператор «РТКомм» является «локомотивом» данного направления в России и ведёт собственные научно-технические разработки.
Действительно, за минувшие десятилетия «РТКомм» накопил колоссальный опыт в сфере спутниковой связи и построил собственную разветвлённую инфраструктуру. Таким образом, пользователи SenSat получат быстрый Интернет и оперативную техподдержку от компании-лидера. А использование транспондеров Ka-диапазона аппаратов «Экспресс-АМ6» (53° в.д.) и «Экспресс-АМУ1» (36° в.д.) в сочетании с антенной диаметром от 0,74 м обеспечит доступ в Интернет даже в самую плохую погоду.
Таким образом, потенциальными клиентами SenSat от компании «РТКомм-Юг» являются сотни тысяч домовладений, где недоступен стационарный и мобильный Интернет, — а также промышленные, логистические, аграрные и многие другие предприятия, имеющие подразделения за чертой города.
Доступный продукт SenSat, скорее всего, заинтересует и удалённые магазины, которые смогут принимать безналичные платежи и использовать новые онлайн-кассы. А в перспективе «РТКомм» готовится представить также передвижной спутниковый Интернет для МЧС, выездных бригад журналистов и других отвественных задач, требующих мобильного доступа в Сеть из любой точки России.
При этом немаловажно, что «РТКомм», в отличие от зарубежных интернет-провайдеров, имеет все необходимые лицензии для работы в России, — то есть ведёт свою деятельность полностью в правовом поле. Это открывает дополнительные преимущества по использованию SenSat в качестве резервного канала связи даже при наличии альтернативных наземных подключений.
Другими словами, если у вас есть SenSat (и источник бесперебойного питания), то вы будете обеспечены Интернетом даже в том случае, если от электричества отключится значительная часть крупного города или района области.
Проще говоря, проект SenSat оказался тем самым спутниковым Интернетом, который ждали частные пользователи и предприятия, находящиеся за пределами городской черты. Впрочем, сюда же можно добавить и жителей частных домов в Ростове, у которых часто перегружены стоящие неподалёку базовые станции 3G и 4G.
До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!
Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.
В декабре Минкомсвязь подвела предварительные итоги развития 4G в России. По официальным данным, за 10 месяцев текущего года в нашей стране были установлены 32 230 базовых станций LTE, — что соответствует росту на 45%. Таким образом, на сегодняшний день услуги 4G предоставляют 104 208 базовых станций, что составляет почти 20% от их общего количества в РФ. Значительный вклад в данный показатель вносит и Ростовская область. Напомним, что мы вошли в пятёрку лидеров по качеству 4G LTE (данные на середину 2016 года).