TechnoDrive — лучшее «айтишное» интернет-СМИ юга России, снова!

Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru «Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё более мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»

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Итак, TechnoDrive.ru снова занял первое место на юге РФ (где проживает, по данным Википедии, более 26 миллионов россиян). И текстом, который принёс нам победу, стал дискуссионный материал под названием «Супермозг в плену»: поможет ли AI простым пользователям?, над которым долго работала редакция. Более того, это самая высокотехнологичная публикация, представленная от нас на конкурс в этом году.



И это не удивительно, ведь «Ростелеком» традиционно использует самые высокие технологии. Например, применяет искусственный интеллект в своей повседневной работе для выявления тенденций ИКТ-отрасли.



К примеру, недавнее исследование по заказу национального оператора анализировало «большие данные» в таких авторитетных областях, как научные публикации, заявки, и данные по инвестиционной активности. Всё это поможет компании предоставлять ещё более качественные услуги своим абонентам!



Но вернёмся к конкурсу. В начале июня региональные победители приедут в Москву, где будут определены лучшие из лучших. Что их ждёт? Путешествие в Японию с «Ростелекомом» и партнёром конкурса — компанией NEC.



Кстати, о выдающихся достижениях этого японского предприятия ещё в декабре прошлого года рассказывал TechnoDrive (там тоже речь про искусственный интеллект).



Пожелайте нам удачи в Москве этим летом!