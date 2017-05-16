TechnoDrive — лучшее «айтишное» интернет-СМИ юга России, снова!
Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru«Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё более мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»
Итак, TechnoDrive.ru снова занял первое место на юге РФ (где проживает, по данным Википедии, более 26 миллионов россиян). И текстом, который принёс нам победу, стал дискуссионный материал под названием «Супермозг в плену»: поможет ли AI простым пользователям?, над которым долго работала редакция. Более того, это самая высокотехнологичная публикация, представленная от нас на конкурс в этом году.
И это не удивительно, ведь «Ростелеком» традиционно использует самые высокие технологии. Например, применяет искусственный интеллект в своей повседневной работе для выявления тенденций ИКТ-отрасли.
К примеру, недавнее исследование по заказу национального оператора анализировало «большие данные» в таких авторитетных областях, как научные публикации, заявки, и данные по инвестиционной активности. Всё это поможет компании предоставлять ещё более качественные услуги своим абонентам!
Но вернёмся к конкурсу. В начале июня региональные победители приедут в Москву, где будут определены лучшие из лучших. Что их ждёт? Путешествие в Японию с «Ростелекомом» и партнёром конкурса — компанией NEC.
Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!
По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).
Городские электросети предупредили ростовчан об отключениях электроэнергии, которые начнутся уже сегодня и продлятся до 11 мая. В данный период планируется провести технические работы на десяти трансформаторных подстанциях, питающих десятки домов, включая многоэтажные, — а также городскую больницу 7. При этом на праздничные дни — с 6 по 9 мая, — работы будут приостановлены, а энергоснабжение всех объектов будет осуществляться в штатном режиме. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive публикует подробный график предстоящих отключений.
На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.
«Продавцы воздуха» в Интернете продолжают демонстрировать чудеса изобретательности, придумывая всё новые несуществующие товары. В рубрике «Криминальные новости Ростова» TechnoDrive уже предупреждал читателей о рисках для онлайн-покупателей автомобилей и даже штабелёров. Но на этом фантазия злоумышленников не ограничивается!.. Фиктивным может оказаться даже объявление о продаже редких птиц. Причём в данном случае ситуация выглядит особенно пикантной (хотя, казалось бы, что может быть пикантнее фейковых анкет знакомств? — БЗ). В случае с птицами, если подобное предложение оказалось бы реальным, то уголовная ответственность может грозить не только продавцу, но и покупателю. Подробнее о сомнительных сделках в Интернете читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!