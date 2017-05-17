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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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17 мая 2017, Новости Ростова

Где можно курить? Спросите смартфон!

Мобильное приложение поможет найти место для курильщиковВ Ростове-на-Дону планируется создать мобильное приложение, указывающее ближайшие места для курения. Об этой инициативе сообщил первый заместитель главы Администрации города Александр Скрябин. По его словам, новый «софт» позволит разграничить курящих и некурящих людей. Ведь любители сигарет в отсутствии информации часто выбирают для курения неподходящие места, — что является не только нарушением КоАП, но и создаёт неудобства окружающим. Кроме того, новое приложение поможет сориентироваться в Ростове гостям города, которых в преддверие мундиаля ожидается немало.

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Мобильное приложение для ростовских курильщиков будет создано в рамках проекта «Город без дыма».

При этом пока не сообщается, что в приложение планируется встроить счётчик дней без сигарет или пропаганду здорового образа жизни (тем более, что сегодня насчитываются десятки приложений для бросающих курить). Новинка будет помогать ростовчанам и гостям города находить легитимные места для курения в шаговой доступности.

По задумке организаторов, такой метод позволит разграничить курящих и некурящих людей. В результате, ростовчане будут ограждены от табачного дыма и демонстрации пагубной привычки.

«Предлагаемый подход весьма рационален, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь сегодня любой курильщик знает о негативных последствиях своего увлечения. И если он не расстаётся с сигаретами, то это его выбор. В такой ситуации уговаривать и запугивать бесполезно, это вызовет лишь отторжение. А вот создать приложение-помощник, помогающее курильщикам соблюдать закон — хорошая идея! К тому же в специально отведённых местах курильщики не будут невольно пропагандировать пагубную привычку среди окружающих.»

Конечно, данное приложение, в случае создания, будет достаточно популярным. Хотя и не столь сильно как, например, онлайн-расписание транспорта в Ростове. Впрочем, у каждого софта — своя целевая аудитория.

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Новости Ростова

TechnoDrive — лучшее «айтишное» интернет-СМИ юга России, снова!


Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru «Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё больше мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»
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ИТ-кружки приглашают юных ростовчан с 10 мая!


Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!
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Интернету вещей грозят... банальные отключения электричества?


По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).
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Отключения света в Ростове затронут десятки домов и горбольницу


Городские электросети предупредили ростовчан об отключениях электроэнергии, которые начнутся уже сегодня и продлятся до 11 мая. В данный период планируется провести технические работы на десяти трансформаторных подстанциях, питающих десятки домов, включая многоэтажные, — а также городскую больницу 7. При этом на праздничные дни — с 6 по 9 мая, — работы будут приостановлены, а энергоснабжение всех объектов будет осуществляться в штатном режиме. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive публикует подробный график предстоящих отключений.
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Внесите свою фирму в ИТ-атлас Дона!


На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.
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Интернету вещей грозят... банальные отключения электричества?

ИТ-кружки приглашают юных ростовчан с 10 мая!

Отключения света в Ростове затронут десятки домов и горбольницу

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ИТ-КРАСАВИЦЫ РОСТОВА

Екатерина Бусарева (2009 г.)

Татьяна Михайлова (2010 г.)

Кристина Подъячева (2011 г.)

Алла Лапаткова (2012 г.)

Оксана Милас (2013 г.)