Где можно курить? Спросите смартфон!

В Ростове-на-Дону планируется создать мобильное приложение, указывающее ближайшие места для курения. Об этой инициативе сообщил первый заместитель главы Администрации города Александр Скрябин. По его словам, новый «софт» позволит разграничить курящих и некурящих людей. Ведь любители сигарет в отсутствии информации часто выбирают для курения неподходящие места, — что является не только нарушением КоАП, но и создаёт неудобства окружающим. Кроме того, новое приложение поможет сориентироваться в Ростове гостям города, которых в преддверие мундиаля ожидается немало.

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Мобильное приложение для ростовских курильщиков будет создано в рамках проекта «Город без дыма».



При этом пока не сообщается, что в приложение планируется встроить счётчик дней без сигарет или пропаганду здорового образа жизни (тем более, что сегодня насчитываются десятки приложений для бросающих курить). Новинка будет помогать ростовчанам и гостям города находить легитимные места для курения в шаговой доступности.



По задумке организаторов, такой метод позволит разграничить курящих и некурящих людей. В результате, ростовчане будут ограждены от табачного дыма и демонстрации пагубной привычки.



«Предлагаемый подход весьма рационален, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь сегодня любой курильщик знает о негативных последствиях своего увлечения. И если он не расстаётся с сигаретами, то это его выбор. В такой ситуации уговаривать и запугивать бесполезно, это вызовет лишь отторжение. А вот создать приложение-помощник, помогающее курильщикам соблюдать закон — хорошая идея! К тому же в специально отведённых местах курильщики не будут невольно пропагандировать пагубную привычку среди окружающих.»



Конечно, данное приложение, в случае создания, будет достаточно популярным. Хотя и не столь сильно как, например, онлайн-расписание транспорта в Ростове. Впрочем, у каждого софта — своя целевая аудитория.