Где можно курить? Спросите смартфон!

В Ростове-на-Дону планируется создать мобильное приложение, указывающее ближайшие места для курения. Об этой инициативе сообщил первый заместитель главы Администрации города Александр Скрябин. По его словам, новый «софт» позволит разграничить курящих и некурящих людей. Ведь любители сигарет в отсутствии информации часто выбирают для курения неподходящие места, — что является не только нарушением КоАП, но и создаёт неудобства окружающим. Кроме того, новое приложение поможет сориентироваться в Ростове гостям города, которых в преддверие мундиаля ожидается немало.
При этом пока не сообщается, что в приложение планируется встроить счётчик дней без сигарет или пропаганду здорового образа жизни (тем более, что сегодня насчитываются десятки приложений для бросающих курить). Новинка будет помогать ростовчанам и гостям города находить легитимные места для курения в шаговой доступности.
По задумке организаторов, такой метод позволит разграничить курящих и некурящих людей. В результате, ростовчане будут ограждены от табачного дыма и демонстрации пагубной привычки.
«Предлагаемый подход весьма рационален, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь сегодня любой курильщик знает о негативных последствиях своего увлечения. И если он не расстаётся с сигаретами, то это его выбор. В такой ситуации уговаривать и запугивать бесполезно, это вызовет лишь отторжение. А вот создать приложение-помощник, помогающее курильщикам соблюдать закон — хорошая идея! К тому же в специально отведённых местах курильщики не будут невольно пропагандировать пагубную привычку среди окружающих.»
Конечно, данное приложение, в случае создания, будет достаточно популярным. Хотя и не столь сильно как, например, онлайн-расписание транспорта в Ростове. Впрочем, у каждого софта — своя целевая аудитория.
Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru«Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё больше мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»
Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!
По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).
Городские электросети предупредили ростовчан об отключениях электроэнергии, которые начнутся уже сегодня и продлятся до 11 мая. В данный период планируется провести технические работы на десяти трансформаторных подстанциях, питающих десятки домов, включая многоэтажные, — а также городскую больницу 7. При этом на праздничные дни — с 6 по 9 мая, — работы будут приостановлены, а энергоснабжение всех объектов будет осуществляться в штатном режиме. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive публикует подробный график предстоящих отключений.
На сегодняшний день сложно назвать отрасль, совершенно не использующую информационные технологии. Однако, выбирая те или иные ИТ-продукты, многие компании ориентируются лишь на их популярность. В результате оригинальные стартапы и более интересные предложения региональных компаний могут оказаться незамеченными... Исправить эту ситуацию призван ИКТ-кластер Ростовской области, планирующий выпустить в ближайшее время «ИТ-атлас Дона». Чтобы попасть в это издание, — и получить широкую известность среди потенциальных партнёров, — местным компаниям необходимо до 20 мая заполнить особую анкету. По оценкам организаторов, на это потребуется порядка получаса. При этом среди вопросов, — по мнению местных фирм, — есть позиции, требующие весьма откровенных ответов — о динамике изменения выручки, работе на зарубежных рынках, численности персонала и так далее. Однако, в случае подробных и достоверных ответов, участники ИТ-опроса получат шанс установить новые деловые связи и, не исключено, даже получить поддержку государства.